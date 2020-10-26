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20+ человек, которые решили избавиться от хлама в доме и показали впечатляющие фото «до и после»

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Разобрать гардеробную, выкинуть все ненужное из шкафчиков на кухне или заставить свою ванную сиять — задача не из простых. Но насколько же легче живется, когда все под рукой, а на полках нет ничего лишнего. Да и с эстетической стороны одни плюсы: иногда стоит только посмотреть на порядок в шкафу, и настроение может улучшиться.

Сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, как справляются с этим вопросом пользователи. И оказались настолько впечатлены некоторыми «до и после», что не смогли пройти мимо. А в бонусе вас ждет пример самого милого использования открытых стеллажей.

«Были горы одежды повсюду, разобрала — стало несколько ящиков. Наконец-то у меня есть гардероб, в котором радует каждая мелочь»

© Emerald_Mistress / reddit

«Да, это заняло какое-то время, но зато нитки теперь в полном порядке»

© roeldriesvink / reddit

«Я пожертвовал 11 мешков своей одежды. Теперь доволен своей гардеробной»

© Rosebudsi / reddit

«Получаю удовольствие, прибираясь и сортируя все в кухонных шкафчиках»

© sodeanki / reddit

«Сестра попросила помочь сложить вещи в шкафу. Кажется, мы превзошли себя»

© unknown author / reddit

«Старые подставки для книг отлично помогают в организации ящика для футболок. Близится день стирки, и места там становится больше»

© sdho / reddit

«До и после. Я успела поплакать 4 543 раза, пока разбирала это все»

© monabruz / reddit

«Смогла превратить это кладбище беспорядка в спальную комнату!»

© enroutetomars / reddit

«От хранения всякого барахла до капитальной уборки. Теперь горжусь этим местом»

© emkay95 / reddit

«24 года это было местом для „поставлю ненадолго, потом уберу“. Наконец-то здесь все чисто»

© squeakyp0p / reddit

«Моя кухня официально великолепна»

© Haulass_hyena / reddit

«Невероятно доволен результатом»

© assmcpooperson / reddit

«Моя кладовая. Я мечтала о такой много лет, и вот наконец-то!»

© wakewalkwiggle / reddit

«Журналы моего мужа vs. Статьи, ради которых он хранил их все»

© LateralPlanet / reddit

«Избавилась от беспорядка на кухне, и появилось место, чтобы готовить кофе и чай»

© flagondrу / reddit

«А вот мое „до и после“»

© rainbowrific / reddit

«Расчистил ящик в столе»

© emkay95 / reddit

«Мои украшения до и после уборки. Радуюсь, когда смотрю на них»

© Darthvader1987 / reddit

«Закончила сортировать одежду, и это так круто! Я думала, что мне нравятся все мои вещи, но попрощалась с 5 полными пакетами»

© MissionVision / reddit

«Этого нет на фото, но я вынесла отсюда 6 мешков мусора»

© emkay95 / reddit

«Закончила сортировку одежды... Вот что получилось 10 мешков мусора спустя»

© emmm1848 / reddit

Бонус: открытые стеллажи — отличный способ показать всем то, что вы на самом деле любите

© sharkicornopus / reddit

Поделитесь своим опытом организации помещения. Какие советы вы дали бы нам и нашим читателям?

Фото на превью monabruz / reddit
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