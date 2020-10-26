20+ человек, которые решили избавиться от хлама в доме и показали впечатляющие фото «до и после»

Разобрать гардеробную, выкинуть все ненужное из шкафчиков на кухне или заставить свою ванную сиять — задача не из простых. Но насколько же легче живется, когда все под рукой, а на полках нет ничего лишнего. Да и с эстетической стороны одни плюсы: иногда стоит только посмотреть на порядок в шкафу, и настроение может улучшиться.

Сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, как справляются с этим вопросом пользователи. И оказались настолько впечатлены некоторыми «до и после», что не смогли пройти мимо. А в бонусе вас ждет пример самого милого использования открытых стеллажей.

«Были горы одежды повсюду, разобрала — стало несколько ящиков. Наконец-то у меня есть гардероб, в котором радует каждая мелочь»

«Да, это заняло какое-то время, но зато нитки теперь в полном порядке»

«Я пожертвовал 11 мешков своей одежды. Теперь доволен своей гардеробной»

«Получаю удовольствие, прибираясь и сортируя все в кухонных шкафчиках»

«Сестра попросила помочь сложить вещи в шкафу. Кажется, мы превзошли себя»

«Старые подставки для книг отлично помогают в организации ящика для футболок. Близится день стирки, и места там становится больше»

«До и после. Я успела поплакать 4 543 раза, пока разбирала это все»

«Смогла превратить это кладбище беспорядка в спальную комнату!»

«От хранения всякого барахла до капитальной уборки. Теперь горжусь этим местом»

«24 года это было местом для „поставлю ненадолго, потом уберу“. Наконец-то здесь все чисто»

«Моя кухня официально великолепна»

«Невероятно доволен результатом»

«Моя кладовая. Я мечтала о такой много лет, и вот наконец-то!»

«Журналы моего мужа vs. Статьи, ради которых он хранил их все»

«Избавилась от беспорядка на кухне, и появилось место, чтобы готовить кофе и чай»

«А вот мое „до и после“»

«Расчистил ящик в столе»

«Мои украшения до и после уборки. Радуюсь, когда смотрю на них»

«Закончила сортировать одежду, и это так круто! Я думала, что мне нравятся все мои вещи, но попрощалась с 5 полными пакетами»

«Этого нет на фото, но я вынесла отсюда 6 мешков мусора»

«Закончила сортировку одежды... Вот что получилось 10 мешков мусора спустя»

Бонус: открытые стеллажи — отличный способ показать всем то, что вы на самом деле любите