20+ человек, которые решили хорошенько отмыть старые вещи и восхищенно выдохнули: «Совсем другое дело»

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

У многих из нас дома есть вещи, которые проще выкинуть, чем приводить в порядок. Но, поверьте, так кажется только на первый взгляд: часто под толстым слоем пыли скрываются вполне приличные предметы обихода. Чтобы обнаружить их, понадобится лишь немного терпения и хорошее чистящее средство. Некоторые люди даже умудряются наводить лоск не только на стулья и сковородки, но и на старые заборы и садовые тропинки.

После просмотра этих фотографий нам в AdMe.ru тоже не терпится попробовать что-нибудь отмыть. А вдруг получится так же круто, как и у героев нашей статьи.

«Тетя отдала нам старые стулья, которые давно собиралась выкинуть. А когда увидела, что я с ними сделала, то сразу захотела вернуть обратно»

«До чистки я думала, что дно у этой посудины должно быть серым»

«А самое интересное произошло с логотипом фирмы — раньше он был забит нагаром».

«Когда я постирала плед, кошачья шерсть сбилась на нем в комочки. С ними помогла справиться самая дешевая жесткая щетка»

«Я потеряла дар речи, когда выяснилось, что эта плитка оказалась совсем другого цвета. Сейчас я понимаю, какой она была скользкой и грязной»

И вовсе не обязательно менять ковровое покрытие после каждой пролитой на него кружки

Пыль на этой вытяжке копилась 26 лет

Спорим, теперь вы тоже захотите почистить клавиатуру на своем компьютере

Эта плита оказалась совсем не безнадежна

«Мы использовали мощное средство для чистки духовки»

До и после уборки

Теперь можно любоваться на свое отражение в тостере

Кто бы мог поверить, что можно отмыть потемневший от времени деревянный забор

Да-да, на втором фото — та же самая дорожка

«Почистил фильтр от кондиционера. Как же его запустили!»

Кресло с первого фото хочется отправить на помойку, а при взгляде на второе возникает мысль: «Еще послужит»

«Вычистили грязь, которая скопилась под холодильником у старых хозяев дома. Мне было противно, но результат того стоит»

«Я не могла смириться с тем, насколько отвратительно выглядел чайник моей сестры»

Немного усилий — и сиденья как новенькие

Не забывайте чистить щетки от пылесоса! Вот сколько волос может намотаться примерно за 6–8 месяцев

Казалось, этот заляпанный смеситель в ванной уже ничто не спасет

«Я почистила рабочую куртку мужа. Не идеально, но уже гораздо лучше»

Рабочие решили пройтись по крыльцу мойкой высокого давления. Кажется, и красить его уже не надо