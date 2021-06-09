20 человек, которые реально сорвали джекпот, да вот только по неудачам

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В жизни нет-нет да и случаются эпизоды, когда все идет наперекосяк: только что купленная еда падает на землю, ключи ускользают в канализацию, телевизор ломается в самый неподходящий момент. Порой аж самому хочется провалиться под землю из-за неудач.

Мы в AdMe.ru искренне переживали за пользователей сети, которым «посчастливилось» встать не с той ноги. Желаем всем не унывать в подобных ситуациях, а смотреть на вещи с позитивом.

1. «Приехал посмотреть на мост Золотые Ворота»

2. «Эти бутылки нельзя мыть в посудомоечной машине. Но такого я никак не ожидал»

3. «Услышал шум рано утром, пошел проверить. Дверь шкафа открыта, и повсюду разлита краска»

4. «Мне нужно было набрать 80 %, чтобы пройти тест»

5. «Ключ от моего нового офиса»

6. «Готовился к концерту, как вдруг смычок порвался»

7. Ничто так не бодрит по утрам, как горячий крепкий кофе, налитый в перевернутую кружку

8. «Первый день в отпуске. Отключили электричество в половине отеля. Угадайте, кто теперь может вернуться домой пораньше?»

9. Кто-то сегодня не получит письмо

10. То чувство, когда подходишь к своей машине и понимаешь, что соседский ребенок сегодня прогулял урок рисования

11. «Кошка вскочила на стол и опрокинула мой почти готовый пазл из 1 000 деталей»

12. «Мой самый большой страх»

13. Когда решил посмотреть телевизор после 12-часовой ночной смены

14. «Интернет-магазин прислал мне использованные наушники Beats, которые кто-то уже обменял и вернул»

15. «Был так напряжен, что порвал шарик от стресса. Теперь на простынях куча крахмала»

16. «Доставили торт ко дню рождения моей мамы»

17. «Просто вышел на улицу, чтобы вынести мусор. А потом посмотрел вниз»

18. Эта шина была почти новая

19. «Вернулась домой с прогулки и обнаружила, что бриллиант пропал. Он у меня на пальце уже 22 года. Был»

20. «Ты сейчас шутишь, да?»