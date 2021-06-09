20 человек, которые реально сорвали джекпот, да вот только по неудачам
В жизни нет-нет да и случаются эпизоды, когда все идет наперекосяк: только что купленная еда падает на землю, ключи ускользают в канализацию, телевизор ломается в самый неподходящий момент. Порой аж самому хочется провалиться под землю из-за неудач.
Мы в AdMe.ru искренне переживали за пользователей сети, которым «посчастливилось» встать не с той ноги. Желаем всем не унывать в подобных ситуациях, а смотреть на вещи с позитивом.
1. «Приехал посмотреть на мост Золотые Ворота»
2. «Эти бутылки нельзя мыть в посудомоечной машине. Но такого я никак не ожидал»
3. «Услышал шум рано утром, пошел проверить. Дверь шкафа открыта, и повсюду разлита краска»
4. «Мне нужно было набрать 80 %, чтобы пройти тест»
5. «Ключ от моего нового офиса»
6. «Готовился к концерту, как вдруг смычок порвался»
7. Ничто так не бодрит по утрам, как горячий крепкий кофе, налитый в перевернутую кружку
8. «Первый день в отпуске. Отключили электричество в половине отеля. Угадайте, кто теперь может вернуться домой пораньше?»
9. Кто-то сегодня не получит письмо
10. То чувство, когда подходишь к своей машине и понимаешь, что соседский ребенок сегодня прогулял урок рисования
11. «Кошка вскочила на стол и опрокинула мой почти готовый пазл из 1 000 деталей»
12. «Мой самый большой страх»
13. Когда решил посмотреть телевизор после 12-часовой ночной смены
14. «Интернет-магазин прислал мне использованные наушники Beats, которые кто-то уже обменял и вернул»
15. «Был так напряжен, что порвал шарик от стресса. Теперь на простынях куча крахмала»
16. «Доставили торт ко дню рождения моей мамы»
17. «Просто вышел на улицу, чтобы вынести мусор. А потом посмотрел вниз»
18. Эта шина была почти новая
19. «Вернулась домой с прогулки и обнаружила, что бриллиант пропал. Он у меня на пальце уже 22 года. Был»
20. «Ты сейчас шутишь, да?»
Были ли на вашей памяти случаи, которые проще всего описать словами «полный провал»?
Фото на превью CodyKelseyDogs / Reddit
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