20+ человек, у которых истинный талант навлекать на себя напасти

Мы привыкли считать, что в пятницу, 13-го, неудачи непременно будут следовать за нами по пятам. Многие даже берут выходной в этот день, чтобы не играть с огнем. И напрасно: статистика утверждает, что большинство напастей, особенно на рабочем месте, приходится на вторник, 9-е число. Но для истинных «баловней судьбы» дата не играет никакой роли, ведь они умудряются найти неприятности на свою голову независимо от числа в календаре.

Мы в AdMe.ru уверены: если поделиться своими невзгодами с другими людьми, они покажутся не такими уж катастрофичными, а заодно напомнят, что от маленьких провалов не застрахован никто.

1. «Оказалось, что моя „фарфоровая“ столешница на самом деле была сделана из закаленного стекла»

Хорошо, что это случилось не с унитазом. © Billy_T_Wierd / Reddit

2. «Достал из духовки последний противень с печеньем с корицей и обнаружил, что это была не корица»

«Молотая корица». «Молотый тмин».

3. «Друг говорил, что рулетка на айфоне измеряет достаточно точно. Пока не сделал им замер для пошива штор...»

4. «Я должен был позаботиться о торте по случаю дня рождения коллеги, но забыл об этом»

5. Если вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если пролить жидкость для снятия лака на клавиатуру, то вот

6. «Мой парень решил постирать подушку»

7. «Я пыталась приготовить сосиски в тесте. Получились сосиски НА тесте»

8. «Кое-кто из нашей лаборатории забыл сегодня сменную обувь»

9. Покойся с миром, чесночный хлебушек

10. «Я забыл свои солнцезащитные очки, которые нужны мне для работы. Надел те, что нашел в машине. Они принадлежат моей дочке»

11. «Выяснилось, что по интернету мне лучше ничего не заказывать»

12. «Двоюродная сестра отправилась на рыбалку, а ее парень забыл весло»

13. «После перелома со смещением моя рука срослась неправильно. Когда я говорю, что криворукая, я не шучу»

14. «Я забыл, что записался к зубному, и не успел переодеться. В приемной подумали, что я сумасшедший»

15. Лучшее место, куда мог приземлиться мячик для гольфа

16. «Мой приятель живет рядом с автосалоном и забыл поставить машину на ручник»

17. «Мои соседи уехали на выходные, но кое-что забыли»

18. «Я прямо чувствовал, что оставил что-то снаружи»

19. «Услышал в 5:30 утра грохот и подумал, что кто-то въехал в нашу кухню на машине. Но нет, просто наш стеклянный столик ни с того ни с сего разбился вдребезги»

20. «Забыл налить воду в хлебопечку. 5 часов готовки насмарку, еще и кухня теперь вся пропитана ужасным запахом»

21. Лучший способ начать свой день — уронить целую банку блесток

22. «Мой вам совет: не заводите детей»