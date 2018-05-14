20+ человек, которые расскажут вам, что такое полный облом
Разочарование может настигнуть в совершенно неожиданных ситуациях. Иногда мы сами являемся причиной наших неудач, а иногда бывает так, будто сама Вселенная решает нас потроллить. В обоих случаях только и остается, что не терять чувства юмора.
AdMe.ru собрал 24 примера того, как люди получили в результате совсем не то, на что рассчитывали. А в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что современные технологии порой только подкидывают нам дополнительных проблем.
Самый неудачный момент, чтобы потерять ключи от автомобиля
Хотите больше — платите больше
«Я оставила свой спонж для макияжа отмокать в чашке с моющим средством, и мой брат решил отпить немного моего „кофе“»
«Моя случайная жертва ради искусства. Прощайте, ресницы»
«Парковочный турникет закрылся перед моим прицепом»
Ох уж эта тонкая грань между модой и провалом
«Отгадайте, что именно я щедро плеснул сегодня в свой кофе»
«Ликер „Ирландские сливки“». «Оливковое масло».
«Купила специальную защитную пленку для экрана. Не волнуйтесь, с пленкой все в полном порядке»
«Этот бедолага только что переехал к нам с юга»
«Переносил свои настольные игры, и несколько коробок с магическими карточками выпали у меня из рук»
«Моя 3-летка решила, что помыть телевизор водой будет отличной помощью по хозяйству»
Когда только побелил бордюр
«Ноги моей двоюродной сестры после целого дня на солнце в рваных джинсах»
Все тайное всегда становится явным, особенно для мамы
«Я подумала, что в мою машину попал камень. Но нет, это был всего лишь мой телефон, который я забыла на чертовой крыше»
«Почтальон наконец принес мой диплом»
«Почта 1-го класса. Диплом. Не сгибать».
И ведь пока не отпало, наверняка звук был лучше
«Снимали с женой квартиру в центре Москвы, а там...»
«В моем пончике с джемом и джема-то не оказалось»
Неожиданное лицо дискриминации
«Решила немножко завить ресницы»
Провод слева работает. Провод справа — нет
Когда решил блеснуть своими профессиональными навыками
Бонус: Порой современные технологии только усложняют жизнь
А с вами случались в последнее время эпичные разочарования и провалы?
Фото на превью BigOrangeScrewed98/reddit