20+ человек, которые расскажут вам, что такое полный облом

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Разочарование может настигнуть в совершенно неожиданных ситуациях. Иногда мы сами являемся причиной наших неудач, а иногда бывает так, будто сама Вселенная решает нас потроллить. В обоих случаях только и остается, что не терять чувства юмора.

AdMe.ru собрал 24 примера того, как люди получили в результате совсем не то, на что рассчитывали. А в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что современные технологии порой только подкидывают нам дополнительных проблем.

Самый неудачный момент, чтобы потерять ключи от автомобиля

Хотите больше — платите больше

«Я оставила свой спонж для макияжа отмокать в чашке с моющим средством, и мой брат решил отпить немного моего „кофе“»

«Моя случайная жертва ради искусства. Прощайте, ресницы»

«Парковочный турникет закрылся перед моим прицепом»

Ох уж эта тонкая грань между модой и провалом

«Отгадайте, что именно я щедро плеснул сегодня в свой кофе»

«Ликер „Ирландские сливки“». «Оливковое масло».

«Купила специальную защитную пленку для экрана. Не волнуйтесь, с пленкой все в полном порядке»

«Этот бедолага только что переехал к нам с юга»

«Переносил свои настольные игры, и несколько коробок с магическими карточками выпали у меня из рук»

«Моя 3-летка решила, что помыть телевизор водой будет отличной помощью по хозяйству»

Когда только побелил бордюр

«Ноги моей двоюродной сестры после целого дня на солнце в рваных джинсах»

Все тайное всегда становится явным, особенно для мамы

«Я подумала, что в мою машину попал камень. Но нет, это был всего лишь мой телефон, который я забыла на чертовой крыше»

«Почтальон наконец принес мой диплом»

«Почта 1-го класса. Диплом. Не сгибать».

И ведь пока не отпало, наверняка звук был лучше

«Снимали с женой квартиру в центре Москвы, а там...»

«В моем пончике с джемом и джема-то не оказалось»

Неожиданное лицо дискриминации

«Решила немножко завить ресницы»

Провод слева работает. Провод справа — нет

Когда решил блеснуть своими профессиональными навыками

Бонус: Порой современные технологии только усложняют жизнь

А с вами случались в последнее время эпичные разочарования и провалы?