20+ человек, которые просто шли по своим делам и наткнулись на кое-что уморительное

Если не забывать смотреть по сторонам, иногда можно увидеть что-то очень неожиданное и даже поразительное. То объявление странное, то кто-то наряд надел такой, что хоть стой хоть падай. Казалось бы, мелочь, а настроение поднимается.

AdMe.ru сегодня решительно настроен развеселить вас фотографиями пользователей, которые увидели кое-что комичное и решили поделиться этим со всеми.

«Пока вчера ждал начала встречи, случайно заметил этого парня в припаркованной рядом машине»

Дикая природа удивительна. Вот, например, детеныш девятиэтажки

«Увидел этот знак, пока работал»

«Это частный знак. Не читать».

Счастливая девочка, которая идет в школу. Хотя погодите-ка

«Просто жду, когда жена наконец заметит»

«Подозрительный бегемот».

«Выглянул я в окно, а тут он идет. Не самое типичное животное для Германии»

Русский вариант ВАЛЛ-И

«Думаю, хорошо, что это всего лишь куртка, шапка и перчатки, а не ребенок»

«Этот парень чистит снег через дорогу от меня»

Уникальный для Вирджинии почтовый ящик

«Увидел на улице. Похоже на правду»

«Домашний рецепт холодного кофе: 1. Приготовьте кофе. 2. Возьмите детей. 3. Забудьте о том, что сделали себе кофе. 4. Выпейте, когда он уже остыл. (Или, знаете, заходите к нам: мы вас понимаем)».

«Этот пес просто шел по улице с палкой колбасы. А когда я достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать его, он посмотрел на меня вот так»

«Фермер, который живет рядом, каждую осень устанавливает на своем кукурузном поле эту деревянную голову жирафа. В первый раз она застала меня врасплох»

«По дороге домой встретил парня, выгуливающего своего пони на электросамокате. Он сделал мой день»

«Возвращался домой и увидел это»

Один из полюбившихся стаканчиков в случайной кофейне

«Когда увидела объявление, долго смеялась. Кто-то еще покупает так? Козу?»

Забавный случайный попутчик в метро

«Гуляла по торговому центру и в магазине LEGO наткнулась на такое зрелище. И смешно стало, и немного страшно»

Рекламщики от Бога

«Наткнулась на автозаправке, очень насмешило. Самый широкий спектр услуг»

«Бежала по делам, а тут в окне это. Все мы иногда немного этот кот. Я в тот день точно»