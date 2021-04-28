20+ человек, которые просто шли по своим делам и наткнулись на кое-что уморительное
Если не забывать смотреть по сторонам, иногда можно увидеть что-то очень неожиданное и даже поразительное. То объявление странное, то кто-то наряд надел такой, что хоть стой хоть падай. Казалось бы, мелочь, а настроение поднимается.
AdMe.ru сегодня решительно настроен развеселить вас фотографиями пользователей, которые увидели кое-что комичное и решили поделиться этим со всеми.
«Пока вчера ждал начала встречи, случайно заметил этого парня в припаркованной рядом машине»
Дикая природа удивительна. Вот, например, детеныш девятиэтажки
«Увидел этот знак, пока работал»
«Это частный знак. Не читать».
Счастливая девочка, которая идет в школу. Хотя погодите-ка
«Просто жду, когда жена наконец заметит»
«Подозрительный бегемот».
«Выглянул я в окно, а тут он идет. Не самое типичное животное для Германии»
Русский вариант ВАЛЛ-И
«Думаю, хорошо, что это всего лишь куртка, шапка и перчатки, а не ребенок»
«Этот парень чистит снег через дорогу от меня»
Уникальный для Вирджинии почтовый ящик
«Увидел на улице. Похоже на правду»
«Домашний рецепт холодного кофе: 1. Приготовьте кофе. 2. Возьмите детей. 3. Забудьте о том, что сделали себе кофе. 4. Выпейте, когда он уже остыл. (Или, знаете, заходите к нам: мы вас понимаем)».
«Этот пес просто шел по улице с палкой колбасы. А когда я достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать его, он посмотрел на меня вот так»
«Фермер, который живет рядом, каждую осень устанавливает на своем кукурузном поле эту деревянную голову жирафа. В первый раз она застала меня врасплох»
«По дороге домой встретил парня, выгуливающего своего пони на электросамокате. Он сделал мой день»
«Возвращался домой и увидел это»
Один из полюбившихся стаканчиков в случайной кофейне
«Когда увидела объявление, долго смеялась. Кто-то еще покупает так? Козу?»
Забавный случайный попутчик в метро
«Гуляла по торговому центру и в магазине LEGO наткнулась на такое зрелище. И смешно стало, и немного страшно»
Рекламщики от Бога
«Наткнулась на автозаправке, очень насмешило. Самый широкий спектр услуг»
«Бежала по делам, а тут в окне это. Все мы иногда немного этот кот. Я в тот день точно»
А вы часто сталкиваетесь с чем-то, над чем можно посмеяться?
Фото на превью Tuscon_Valdez / Reddit
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