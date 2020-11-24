20+ человек, которые просто сели в такси и отхватили впечатлений на всю жизнь

Я инвалид с рождения, у меня нет рук и ног (хожу на протезах). Вечером вызвал такси «Яндекс» по тарифу «Эконом» к конкретному месту. Стою жду. Мимо меня проезжает таксист и останавливается метрах в 100 от указанной точки. Звоню ему с вежливой просьбой сдать назад. В ответ услышал вроде бы и логичный, с одной стороны, вопрос: «А у тебя что, ног нет дойти?» Каково же было удивление бедолаги, когда в ответ он услышал: «Да, нет». Стоит ли говорить, что поездка до дома прошла в мертвой тишине. © proudman / Pikabu

Было мне лет 16. Гостила у тети, и под вечер она усадила меня в такси из деревни до города. По дороге разговорилась с таксистом, рассказала ему, что я сирота. Он слушал и грустно вздыхал, а потом резко поменял маршрут, и мы поехали совершенно в другую сторону. Я уже начала с жизнью прощаться, как он говорит: «Ну, все, приехали. Это мой дом». Навстречу ему выбежала женщина с пакетами, он положил мне их на колени и говорит: «Ну, меряй». Смотрю, а там шуба, свитеры, футболки. На тот момент была зима, я ходила в кроссовках и кожаной куртке, потому что только-только вышла из школы-интерната. Я хотела отказаться, но он закинул пакет в багажник, благополучно довез до общежития колледжа и оставил мне свой номер телефона, чтобы я звонила, если вдруг что-то понадобится. © «Подслушано» / Vk