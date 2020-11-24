20+ человек, которые просто сели в такси и отхватили впечатлений на всю жизнь
Услуги такси давно перестали быть роскошью, которую могут позволить себе единицы. Тысячи людей ежедневно садятся в автомобили с шашечками, чтобы быстро и комфортно доехать до нужного места. Но нередко случается так, что банальное перемещение из точки «А» в пункт «Б» превращается в эпичное путешествие, которое не смогут забыть ни водитель, ни пассажиры.
Мы в AdMe.ru любим нестандартные истории, поэтому с интересом прочитали откровения таксистов и их попутчиков о самых нетривиальных поездках в их жизни.
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Прилетаю ранним утром в родной город, беру такси в аэропорту. Перекидываемся с таксистом парой слов, едем потом молча с полчаса. И вдруг я вспоминаю, что адрес-то ему не сказала. И мне так жутко стало! Куда он меня везет?! Я сдавленным от страха голосом спрашиваю: «А куда вы меня везете?» Он: «Ну, домой. А куда надо?» Я: «Откуда вы знаете, где я живу?» Он называет адрес моих родителей. У меня мозги закипают... Тут он поворачивается и говорит: «Да ладно, не боись, я твой одноклассник, Сашка Томилин». © Ирина Куликова / Facebook
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Как-то приехал таксист на «Ларгусе», только был он не один. Сзади в багажном отделе были две большие собаки породы хаски. Оказалось, это собаки таксиста. Так и ехали весь маршрут вчетвером: я, водитель и песики, которые, кстати, оказались очень воспитанными.
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Ехала с «чудесным» таксистом, который за 20 минут поездки выдал мне следующее: «Рожать в 14 — это нормально, даже чуть-чуть поздно, можно и раньше»; «Рожать надо дома, в роддомах рожают только гулящие и безмужницы»; «Врачи заставляют баб тужиться в родах, а надо расслабляться». Предложил то же самое проделывать при запорах.
А сначала ведь он просто спросил, понравился ли мне город. © Злой медик / Vk
«Я встретил в Стамбуле это такси — Lamborghini Urus».
«Тот случай, когда родители отдают тебе все, но ты хочешь попробовать устроиться на работу». © Toadstool913 / Reddit
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Работал таксистом. Мужчина-пассажир разговаривает по телефону, видимо, со службой поддержки клиентов: «Нет, вы доставили посылку не в тот дом... Нет... Нет... В белый. Да... Да... Неужели кто-то еще здесь пытался заказать живых альпака?!» © PonderQuestions / Reddit
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Вызвала такси, чтобы доехать до врача и выписаться с больничного. Сажусь в машину, водитель такой: «Чего-то я вас не знаю». У меня немой вопрос. Таксист: «Я живу в этом подъезде на 12-м этаже с 1975 года». Я: «Ну, я тут не с 1975 года, конечно, но уже 8 лет как ваша соседка». © agi_wanijima / Twitter
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Едем с дочкой в музыкальную школу. Приезжает такси, за рулем женщина. Я открываю заднюю левую дверь, усаживаю ребенка, закрываю дверь. Обхожу машину, чтобы сесть самой. Открываю заднюю правую дверь, и тут машина трогается! Ребенок внутри. Я снаружи цепляюсь за ручку, бегу и ору. Бежала недолго. Метров десять. Потом такси остановилось. Я села. И всю дорогу успокаивала испугавшегося ребенка. Водителю тоже высказала, на русском культурном, зато эмоционально. © VerPath / Pikabu
«Сегодня меня подвез симпатичный таксист».
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Знакомый таксист рассказывал: парень опаздывал на работу, вызвал машину. Такси прибыло. Водитель ему что-то сказал, но он не обратил внимания, открыл заднюю дверь авто и сел. Водитель ему кричит: «Ты зачем дверь открыл?» Пассажир невозмутимо: «Очевидно, чтобы сесть в машину». Парню пришлось придерживать дверь такси всю поездку, потому что она просто не закрывалась. Наверняка он запомнил это путешествие на всю жизнь. © Diksha / Quora
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Приехали в Питер в первый раз. Взяли такси. Нас 5 девушек 22–27 лет. Водитель был страшного вида. Похож на серийного маньяка. Ехали, ехали. Стемнело. Он завез нас в темный парк или сквер, остановил машину, вышел и пошел к багажнику. Мы с криками «Он за монтировкой пошел!» разбегаемся в разные стороны. В итоге водитель нас потом долго по парку собирал. Оказалось, колесо пробил, а сам он — нормальный мужик. © Larisa Bashkina / Facebook
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Работал таксистом. Запомнилась молодая женщина, которая попросила меня остановиться возле магазина. Они с подругой пробыли там полчаса и вернулись в машину с десятком надутых воздушных шаров. Шары заполнили все пространство салона так, что я вообще удивляюсь, как мог рулить. Когда мы добрались до места назначения, я намекнул им, что наша служба такси разрешает пассажирам давать водителям чаевые. Я никогда не говорил этого ни одному пассажиру, но эта ситуация меня очень разозлила. Обе женщины засмеялись и вышли из такси со всеми своими воздушными шарами, а один лопнул рядом с моим ухом. Никаких чаевых они не оставили. © Steven Papier / Quora
«Только что видел это в такси. Мне нужны такие стикеры, чтобы я мог их размещать в случайных местах!»
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Я инвалид с рождения, у меня нет рук и ног (хожу на протезах). Вечером вызвал такси «Яндекс» по тарифу «Эконом» к конкретному месту. Стою жду. Мимо меня проезжает таксист и останавливается метрах в 100 от указанной точки. Звоню ему с вежливой просьбой сдать назад. В ответ услышал вроде бы и логичный, с одной стороны, вопрос: «А у тебя что, ног нет дойти?» Каково же было удивление бедолаги, когда в ответ он услышал: «Да, нет». Стоит ли говорить, что поездка до дома прошла в мертвой тишине. © proudman / Pikabu
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Было мне лет 16. Гостила у тети, и под вечер она усадила меня в такси из деревни до города. По дороге разговорилась с таксистом, рассказала ему, что я сирота. Он слушал и грустно вздыхал, а потом резко поменял маршрут, и мы поехали совершенно в другую сторону. Я уже начала с жизнью прощаться, как он говорит: «Ну, все, приехали. Это мой дом». Навстречу ему выбежала женщина с пакетами, он положил мне их на колени и говорит: «Ну, меряй». Смотрю, а там шуба, свитеры, футболки. На тот момент была зима, я ходила в кроссовках и кожаной куртке, потому что только-только вышла из школы-интерната. Я хотела отказаться, но он закинул пакет в багажник, благополучно довез до общежития колледжа и оставил мне свой номер телефона, чтобы я звонила, если вдруг что-то понадобится. © «Подслушано» / Vk
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Мне тут как-то попалась водитель-блондинка. Поездка была долгая, больше часа, за это время она нарушила не меньше десятка правил, развернулась через сплошную, 3 раза выехала на встречку, зазевавшись по сторонам, свернула не туда (хотя работал навигатор), всю дорогу шуршало радио, а я была в таком шоке, что уже боялась что-либо ей сказать. Ну и кульминацией стало то, как, высадив меня, она уехала по улице с односторонним движением «против шерсти». © enottweet / Pikabu
«Потолок машины такси, в которой я еду, обклеен деньгами со всего мира».
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У меня крошечный йорк, девочка. Она была еще щеночком, с ладошку. Надо было везти на прививку, вызвала такси, предупредила, что поеду с собачкой. Приехал, я села, щенок под курткой. Едем, и вдруг ей стало интересно, она зашевелилась и высунула мордочку. Водитель в ужасе резко затормозил и с криком бросился из машины. Мы с щенком жутко перепугались. А он осторожно подходит к машине и с ужасом спрашивает: «Что с вами? Почему из вас вылезла чья-то морда?» В общем, я вышла из машины, отказалась с ним ехать на всякий случай. Вызвала другое такси. К слову, «морда» была размером с небольшое яблочко. © Наталья Мазина / Facebook
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Однажды я посадил в машину пожилую женщину возле престижного университета. К авто ее привел молодой парень. Я спросил, кто это был, и она ответила, что это один из ее учеников. Оказалось, ей 86 лет, и она до сих пор преподает информатику. Мы болтали 45 минут, и она оказалась действительно умной. Когда мы доехали до места, она дала мне $ 5 чаевых. Я сказал, что в этом нет необходимости, ведь мне понравился наш разговор. Она ответила: «Я не спрашивала вас, надо или нет, я просто дала деньги». У меня было более 3 600 поездок, и эта — лучшая. © Arthur McBeth / Quora
«Несколько раз в интернете видел фото, где таксисты за свои кровные покупали какие-то вкусняхи и средства гигиены для пассажиров. Но воочию увидел такое впервые! Таксист Елена на желтой „Оптиме“, знайте, что очень подняли настроение после трудного дня».
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2005 год, Москва, 5:00, Киевский вокзал. Села к частнику, нарисовавшемуся на перроне. Началась поездка с того, что он зарулил на ближайшую бензоколонку и попросил оплатить заправку, так как я его первая клиентка и ни бензина, ни денег пока нет. Поехали, музыка гремит, раза 4 прошу сделать тише — не реагирует. Тормошу за плечо, мол, умру от мигрени, если так будет греметь. «Ой, конечно, простите, я просто почти глухой». Тут я уже не выдержала и спросила: «Но вы хотя бы видите?» Ладно, доехали в микрорайон к моей подруге, вопрос таксиста: «Ну а дальше куда?» Карты бедолага не имел, еще минут 20 мы искали нужный дом, но поездка запомнилась, да. © Anna Dziuba / Facebook
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Как-то раз вечером вызвал я такси к работе. Удача мне улыбнулась. И в дополнение к повышению класса ко мне должна была приехать девушка-водитель, что в большинстве случаев означает спокойную езду и хорошую музыку. Указанное место она проехала, но машину не без труда я все же нашел. Видимо, девушке было неловко, и через пару минут езды меня ждало признание: «Знаете, а вы у меня первый». Было тяжело, но я таки сдержал смех и сказал что-то ободряющее. © Simplygreat / Pikabu
А какие нетривиальные истории, связанные с такси, происходили с вами?