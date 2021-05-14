20+ человек не постеснялись показать фото своих квартир до и после уборки. И разница действительно впечатляет
Ох и нелегкое это занятие — взять и убрать весь беспорядок в квартире с глаз долой. У каждого на этот счет своя позиция: кто-то выделяет на уборку 1 день в неделю, кто-то делает это ежедневно и понемногу. А кому-то бывает ну очень сложно взять себя в руки и разобраться с накопившимися домашними делами.
Нам в AdMe.ru такие ситуации отлично знакомы. Поэтому мы так впечатлились фотографиями героев сегодняшней подборки: они просто горы свернули и заставили свои гнездышки сиять чистотой.
«У меня ушло на это несколько часов, и я заплакала, когда увидела результат»
«Смогла выбраться из моего депрессивного убежища и начать с чистого листа»
Это место преобразилось до неузнаваемости
«Оказывается, жить в одиночестве труднее, чем я думал. Но я почти справился с беспорядком»
«Использовала дополнительный выходной, чтобы тщательно убрать дом. Он был в ужасном состоянии»
«Я снова позволила депрессии выбить меня из колеи. Было трудно, но теперь я чувствую, как этот туман рассеивается»
«На моем столе было свалено все подряд. А теперь у меня есть место для творчества и работы»
«Наконец навела порядок в кухне после нескольких месяцев застоя»
Вот почему так важно поддерживать порядок: когда кругом бардак, можно забыть, какие вещи у тебя уже есть
«А цель на завтра — вымыть всю посуду»
«Даже не верится, что довела комнату до такого состояния. Разгребала ее 4 часа»
«Осталось еще карниз повесить»
«Щелк! — и мамина спальня сияет чистотой»
«Через пару недель снова все разбросаю. Но вот сейчас я очень постаралась»
«Теперь моя комната выглядит более-менее прилично. А раньше был полный хаос»
«3 стирки спустя...»
«Я наконец смогла прибрать игровую комнату»
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Я увидела это, и у меня вырвалось вслух: «Господи боже!» © ****gg / Reddit
«Разобрал беспорядок на столе»
«Уборка всегда требует от меня мотивации, но я сделал это!»
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Отличная работа, но, кажется, теперь у тебя в комнате полно привидений. © 12klee / Reddit
«Теперь микроволновка на общей кухне сияет чистотой. До этого ее не чистили 2 года»
«Дети просто уничтожили эту комнату. Мелки теперь под строжайшим запретом»
«Вычистил и обновил свою ванную»
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Очарована тем, как она сияет. И влюблена в занавеску для душа! © frosted_curtainrod / Reddit
«У меня 3 щенка, 2 кота, 2 свинки, 2 ребенка и муж. И вот что я сделала с этой комнатой за 1 час!»
«А мой парень говорил, что кухня на фото „до“ — чистая»
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Ваш парень, видимо, слепой? © dirtychinchilla / Reddit
А вы любите заниматься уборкой дома? Может, и вам случалось делать такие фото в стиле «до и после»?