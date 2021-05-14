20+ человек не постеснялись показать фото своих квартир до и после уборки. И разница действительно впечатляет

Ох и нелегкое это занятие — взять и убрать весь беспорядок в квартире с глаз долой. У каждого на этот счет своя позиция: кто-то выделяет на уборку 1 день в неделю, кто-то делает это ежедневно и понемногу. А кому-то бывает ну очень сложно взять себя в руки и разобраться с накопившимися домашними делами.

Нам в AdMe.ru такие ситуации отлично знакомы. Поэтому мы так впечатлились фотографиями героев сегодняшней подборки: они просто горы свернули и заставили свои гнездышки сиять чистотой.

«У меня ушло на это несколько часов, и я заплакала, когда увидела результат»

«Смогла выбраться из моего депрессивного убежища и начать с чистого листа»

Это место преобразилось до неузнаваемости

«Оказывается, жить в одиночестве труднее, чем я думал. Но я почти справился с беспорядком»

«Использовала дополнительный выходной, чтобы тщательно убрать дом. Он был в ужасном состоянии»

«Я снова позволила депрессии выбить меня из колеи. Было трудно, но теперь я чувствую, как этот туман рассеивается»

«На моем столе было свалено все подряд. А теперь у меня есть место для творчества и работы»

«Наконец навела порядок в кухне после нескольких месяцев застоя»

Вот почему так важно поддерживать порядок: когда кругом бардак, можно забыть, какие вещи у тебя уже есть

«А цель на завтра — вымыть всю посуду»

«Даже не верится, что довела комнату до такого состояния. Разгребала ее 4 часа»

«Осталось еще карниз повесить»

«Щелк! — и мамина спальня сияет чистотой»

«Через пару недель снова все разбросаю. Но вот сейчас я очень постаралась»

«Теперь моя комната выглядит более-менее прилично. А раньше был полный хаос»

«3 стирки спустя...»

«Я наконец смогла прибрать игровую комнату»

Я увидела это, и у меня вырвалось вслух: «Господи боже!» © ****gg / Reddit

«Разобрал беспорядок на столе»

«Уборка всегда требует от меня мотивации, но я сделал это!»

Отличная работа, но, кажется, теперь у тебя в комнате полно привидений. © 12klee / Reddit

«Теперь микроволновка на общей кухне сияет чистотой. До этого ее не чистили 2 года»

«Дети просто уничтожили эту комнату. Мелки теперь под строжайшим запретом»

«Вычистил и обновил свою ванную»

Очарована тем, как она сияет. И влюблена в занавеску для душа! © frosted_curtainrod / Reddit

«У меня 3 щенка, 2 кота, 2 свинки, 2 ребенка и муж. И вот что я сделала с этой комнатой за 1 час!»

«А мой парень говорил, что кухня на фото „до“ — чистая»