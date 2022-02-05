20+ приветов из прошлого, которые владельцы откопали в старых домах. И теперь ломают над ними головы

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С самого детства мы любим смотреть фильмы о поисках сокровищ, зарытых кладах. И вот в надежде наткнуться на старинные ценности мы и в зрелом возрасте продолжаем исследовать подвалы, чердаки и старые дома. И выпытываем у родителей информацию о найденном: кому принадлежало, для чего использовалось. Потому что каждая такая вещь имеет свою историю.

Везунчики из нашей статьи показали, с какими сюрпризами столкнулись в своем доме или в жилище родственников. И мы в AdMe.ru считаем, что такие находки должны сохраниться.

«Бабушкины украшения, которым больше 120 лет»

Браслет с жемчугом примерно начала XX века, ведь в то время как раз в моде была такая филигранная работа. © fungusamongus8 / Reddit

Точно, мне сказали, что это изделия 1898 года. © moseschruteplants / Reddit

Эти часы — семейная реликвия. Очертания лиц до сих пор видны

Я сначала подумал, что это обложка альбома «Queen». © logan5156 / Reddit

Предыдущий владелец остался на фотографиях минувших дней

«Бабушка показала мне черное свадебное платье конца XIX века. Говорит, что оно принадлежало 20-летней девушке, которая вышла замуж за 83-летнего»

«Дом построен примерно в 1900 году. Недавно мы восстанавливали его после наводнения и обнаружили под новой облицовкой старые внешние стены»

«Я нашла у себя на чердаке свидетельство о браке 1841 года»

«Дальняя родственница оставила после переезда коробку с жуткими куклами. Я 3 дня плохо спал»

«В доме у друга обнаружил пасту, которой больше 35 лет»

«Под лестницей в нашем доме, который был построен в 1955 году, наткнулись на такой рисунок»

«Папа нашел на чердаке учебник популярной науки 1881 года»

«Дж. Монтейт. Популярная наука для средних классов».

«У моего дяди на дверях дома такие петли. Здание, кажется, конца XIX века»

«Знакомый моего друга нашел приглашение на свадьбу дочери Уолтера Диснея»

«Мистер и миссис Уолтер Элайас Дисней сообщают, что свадьба их дочери Дайаны Мэри и мистера Рональда Уильяма Миллера состоится в субботу 9 мая 1954 года».

«Обнаружили с друзьями на чердаке ретрокамеру»

Прямо чую дух фильма ужасов. © p4re / Reddit

Если честно, хозяин дома сказал, что в одной из комнат что-то произошло. © G_Kells / Reddit

Тостер Blue Willow примерно 1927 года, до сих пор работает

И кто-то потратил свое время, чтобы сделать тостер таким милым. Это просто согревает мне сердце. © wholelattapuddin / Reddit

«Нашел на чердаке своего 130-летнего дома небольшой немецкий ножик»

«Обнаружил баночку шампуня 1985 года „Love Me Tender“ с изображением Элвиса»

«Это старинный кассовый аппарат из ресторана моих дедушки и бабушки»

«Когда меняли дверь в ванную, попался какой-то старый ключ. Дом был построен в 1938 году. Ключ к двери не подходит»

«Получили ключи от дома 1916 года постройки. Сняли ковер в спальне и обнаружили это»

Камин поздней Викторианской эпохи с оригинальной плиткой. Металл, возможно, еще с тех времен, только окрашенный

Все время задаюсь вопросом, почему нынешние мастера не используют мелкие декоративные детали. Ненавижу ворчать, как злой бумер, что раньше было лучше, но любой камин в современном доме имеет просто плоскую белую отделку. © hahahahaha90000 / Reddit

«Мама решила прошерстить бабушкины закрома. Мы нашли зонты, шампуни, кастрюли, чулки, утюги. И самое фееричное — золотые монеты в мешочке Dior и часы, разложенные повсюду»

А что нетипичного и запоминающегося вы находили в старых домах?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.