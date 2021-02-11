20+ человек, которые просто ослышались. А их фантазия сотворила новый шедевр
Иногда практически каждому из нас слышится не то, что есть на самом деле. Чаще всего так происходит с текстами песен, когда из-за музыкального сопровождения и неидеальной дикции артиста невозможно разобрать слова. Но подобное случается и в устной речи, и такие ослышки становятся причиной множества курьезных ситуаций.
Мы в AdMe.ru любим собирать такие перлы и не смогли устоять перед искушением сделать статью на эту тему.
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Мой племянник все время просил в детстве поставить песню про опоссума Андрея. Мы думали, может, в садике что-то подобное услышал. Пока он не увидел, как мой друг наигрывает на гитаре и напевает песню Бутусова «Апостол Андрей». Племянник аж прослезился от радости, вопя: «Вот же эта песня!» © Юлия Слепой / Facebook
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Когда мои дети были еще школьниками, по выходным мы устраивали у себя во дворе «костер», обязательно готовили что-то, а потом сидели до вечера при свете керосинки, играли. На такие посиделки приходили и их друзья, жившие по соседству. Как-то намечался очередной костер, дети уже позвали свою подругу, и она пришла раньше всех. Мои еще были в доме, а я уже потихоньку рубила дрова и собиралась варить кулеш. Вероника (она была тогда классе в 5-м или 6-м) поздоровалась со мной и спрашивает: «А вы пока с трусами?» Прошу повторить вопрос — она повторяет то же самое... Почему с трусами и что значит «пока»? Я прямо не знала, что и ответить. Но потом она уточнила: «А вы по костру сами справляетесь?» С тех пор, когда у нас кто-то затевает костер, все его спрашивают: он пока с трусами или нет? © Kot.Shredingera / Pikabu
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Я работаю на станции метро «Выборгская», следующая за ней — «Лесная». Не знаю, откуда это у меня, но всегда про себя проговариваю: «„Киборгская“, следующая станция — „Мясная“». © Tufana / AdMe
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Подруга из-за своей тугоухости сдала экзамен на халяву. Педагог тихонько сказала: «Девочки, кто в положении — несите зачетки». Подруга (кстати, худющая, как сельдь) хватает зачетку и несется к преподавательнице. Та ей: «Как, и вы тоже?» — на что получает утвердительный ответ. Позже, когда вышли из аудитории, все давай ее поздравлять, спрашивать, как да что, почему никому не сказала. А она въехать не может, ей, видишь ли, послышалось: «Кто хочет четыре, несите зачетки». © Подслушано / Vk
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Мне в песне «Любэ» слышалось «Хлебушек, плов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря». И никаких вопросов не возникало. Может, и хлеба много, и плова, вот Володя и сидит. © Анастасия / AdMe
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Коллега в юности, как многие лишенные слуха люди, очень любила петь. Однажды после вечеринки попала домой крайне поздно. Село, зима, деревянный туалет на улице. Устроилась поудобнее и громко, выразительно, с надрывом запела популярную тогда песню: «Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Найдите, найдите, найдите, прошу вас, найдите ее». Она успела «исполнить» лишь начало, когда примчавшийся муж стал выламывать надежно запертую изнутри на крючок дверь. Любящий бедолага, услышав истошный вопль из туалета, решил, что она провалилась в дырку, и ринулся ее спасать... © Марина Лифридова / Facebook
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Мой младший брат вместо «Ты верна, как прежде, мне» пел: «Ты верна, как Брежнев, мне». © Zinaida Puretz / Facebook
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Школьником еще, услышав песню «Аквариума» «Я должен держаться корней», я понял эти слова как «Я должен держаться, Корней!» Видимо, Гребенщиков обращался к Корнею Чуковскому. © Igor Mashkov / Facebook
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Когда только вышла песня Кая Метова, мы учились в 5-м классе, и половина класса начала изучать французский язык, а вторая половина — английский. Так вот англичане пели: «Position number two», в то время как французы — «Потише на борту». © Strazinka / AdMe
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В моем детстве после застолья часто пели песни. В одной из них, как мне казалось, пелось о мышке по имени Шумелка. Но позже выяснилось, что это «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была...» © Anna Bedova / Facebook
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Были с мужем в деревне летом, и во время одной из прогулок он сказал:
— У ежа из деревни мы можем купить ягод.
Я подумала, что это прозвище или фамилия, и уточнила:
— У ежа?
— Ну да, у ежа. На обратном пути.
В моей голове возник образ ежа, который стоит на дороге из деревни с корзинками ягод и провожает всех в путь. Я была заинтригована. Но оказалось, что ягоды можно было купить, уезжая. © mail2me / Pikabu
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Сыну было 3 года. Ходит за мной и канючит: «Ну включи мне песню про коня, Катю и капусту, ну включи». Я все варианты перебрала — от «Катюши» до «Кони привередливые» — не то. А ребенок уже чуть не плачет, мол, что ты, мама, какая глупая? Еле успокоила, отвлекла. Через пару дней идем по улице, из ларька доносится хит того года, и меня осеняет: это же Тимати! В исполнении сына песня звучит так: «Ты послушай меня, милый, не держи коня, и спроси у Кати капусты для меня». «Лада седан». О боже!
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Как-то давненько попала я в больницу с мочекаменной болезнью. Наутро завотделением делает обход в компании нескольких лечащих врачей, целая делегация. Разговаривает с каждым пациентом в палате. Наконец моя очередь. Стандартные вопросы: как давно болит, какой характер боли. И вдруг спрашивает: «Выражали?» Я задумалась. Как можно боль выражать? Кричать? Корчиться? Не знаю, говорю, не выражала никак. А он смотрит на меня как на глупенькую и переспрашивает: «Вы детей рожали?» © LeraValerrra / Pikabu
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В школе нам задали читать произведение «А зори здесь тихие». Я услышала это как «Азорь и Зистихия» и подумала еще, какие красивые имена у девушек.
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Летом у меня потерялась собака, зовут ее Лада. Звонит мне как-то мой знакомый, разговариваем по телефону, и он спрашивает: «Как мама у тебя?» Мне послышалось «Как Лада у тебя?» Ну я начинаю ему рассказывать: «Стареет, жалко так, они же быстро стареют». Он молчит. Я далее рассказываю: «Она же у меня пропадала».
Он: «Как?»
Я: «Найти не могли, я так плакала. Из Уфы сразу выехала ее искать».
Он: «Нашли?»
Я: «Да, братишка с другом нашли».
Он: «А что, больше ее никто не видел?»
Я: «Видели, но она сразу убегала. С бабушкой пошла гулять, кобеля увидела и за ним побежала».
Когда выяснили, что произошло недопонимание, смеялись долго. © Подслушано / Vk
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Однажды услышала песню и долго мучил вопрос: кто такие океаноглазы и почему же они бездомные? Всегда так и слышала: «два бездомных океанаглаз», а оказалось, что это «два бездонных океана глаз» от «Иванушек». © Александра Иванова / AdMe
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В детский сад меня отдали, когда я уже полностью освоила весь русский алфавит, с буквой «р» у меня проблем не было. В саду в это время полным ходом шла подготовка к Новому году. Все уже знали слова песен и только репетировали, то есть воспитательницы уже не говорили тексты песен. А многие дети не выговаривали некоторые буквы. И вот я на слух выучила песню, пришла вечером домой, стала выдавать концерт. И пою: «Пришли дети в детский сад, а в саду агнигаляк». Мама меня, естественно, спрашивает: «Какой агнигаляк?» Я не могла признаться в 4 года в своей некомпетентности и заявляю: «Какой? Обыкновенный!» Мама на следующий день спрашивает у воспитательницы, мол, что у вас в саду за агнигаляк такой имеется? Когда разобрались, оказалось: «Пришли дети в детский сад, а в саду огни горят». © Ольга Богданова / Facebook
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В песне Юрия Антонова слышалось «Летящей походкой ты вышла из мая и скрылася с глаз, Виринея моя». Думала, что Виринея — это имя девушки! © Наталья Кивалова / Facebook
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Сыну, когда он был маленький, перед сном пела песни. И вот он однажды просит спеть песню «про ТУПИТУ». Я ему: «Не знаю я такой песни». Сын:" Ну ты мне всегда ее поешь«. Оказалось, что это песня из «Бременских музыкантов»: «Ночь пройдет, насТУПИТУтро ясное». © VeraA / Pikabu
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В песне «Спокойной ночи, малыши!» всю жизнь слышала «И пора другим промчаться на коне...» (в оригинале — «И по радуге промчаться»). Что за «другие», поняла, только когда фильм с Николь Кидман посмотрела («Другие»). А через пару лет после этого супруг разбил мои фантазии о реальность, рассказав про радугу... © Julia Belskaya / AdMe
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Заболел у меня живот на днях. Сижу ковыряюсь в домашней аптечке, ищу но-шпу. Бурчу себе под нос, что не найти ничего из-за кучи ненужных и уже просроченных лекарств, которые жена покупает на всякий случай. Жена в ответ: «Да у меня аптечка была раньше — доза мужества: пластырь и аспирин». Мой внутренний филолог задумался: какое красивое и емкое выражение — «доза мужества». Надо же, никогда не слышал.
— Какое крутое выражение, это ты сама придумала?
— Какое выражение?
— Ну «доза мужества» применительно к лекарствам.
Жена долго молчит, потом начинает дико ржать.
— Милый, я сказала «раньше, до замужества», ты ж мой лингвист доморощенный. © tambaro / Pikabu
А какие эпичные ослышки в песнях или в устной речи были в вашей жизни?