20+ человек, которые просто ослышались. А их фантазия сотворила новый шедевр

Когда мои дети были еще школьниками, по выходным мы устраивали у себя во дворе «костер», обязательно готовили что-то, а потом сидели до вечера при свете керосинки, играли. На такие посиделки приходили и их друзья, жившие по соседству. Как-то намечался очередной костер, дети уже позвали свою подругу, и она пришла раньше всех. Мои еще были в доме, а я уже потихоньку рубила дрова и собиралась варить кулеш. Вероника (она была тогда классе в 5-м или 6-м) поздоровалась со мной и спрашивает: «А вы пока с трусами?» Прошу повторить вопрос — она повторяет то же самое... Почему с трусами и что значит «пока»? Я прямо не знала, что и ответить. Но потом она уточнила: «А вы по костру сами справляетесь?» С тех пор, когда у нас кто-то затевает костер, все его спрашивают: он пока с трусами или нет? © Kot.Shredingera / Pikabu