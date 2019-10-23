20+ человек, которые просто хотели вкусно поесть, но не сложилось

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Прием пищи — важная часть нашей жизни, и не только дома. Жители США обедают вне офиса 5–6 раз в неделю, а средний чек за еду навынос в России сравнялся с тратами в ресторанах. При этом от абсурдных неожиданностей не застрахован никто: ни покупатель замороженной пиццы в супермаркете, ни заказчик готовых обедов в интернете, ни гость заведения с 3 звездами «Мишлен».

AdMe.ru уверен, что у некоторых героев нашей подборки бывали дни и получше. Наш бонус докажет, что у тех, кто готовит дома, тоже случаются форс-мажоры.

«Самый дорогой ресторан, в котором я был. Мне подали аперитив прямо на ладонь»

«Снял верхушку бургера, хотел поправить ее. Кстати, я укусил только один раз»

Подача десерта. С клубникой понятно, а с остальным как быть? Слизывать?

Хитро расположенная наклейка

«Купил практически пустую упаковку чипсов»

«Специальное предложение: $ 25 за блюдо, которое выглядит как пакет с мусором»

«Это нечестно! Мой друг заказал пирог с мясом, а получил — с макаронами. Даже картофель положили»

«Мне просто принесли одинокую морковку на телефоне»

Когда с креативом переборщили: французский луковый суп в огромной луковице

«Заказал сырные палочки. Похоже, меня кинули»

«Это не совсем то, что я имел в виду, когда просил принести маленький стакан сока»

Если что, это салат

«Вчера вечером в одном ресторане в Канаде мне принесли пудинг на видеокассете с фильмом „Телохранитель“. Хотелось бы, чтобы это была шутка, но нет»

Кофе в банках из-под варенья. С крышками

«В университетской столовой заказал 4 тако. Вот в таком виде я их получил»

«Друг прислал мне это. Сказал, что чувствует себя обманутым, но в то же время все выглядит так, как и было обещано»

Десерт, поданный в пепельнице

«Я не думал, что можно испортить обычный тост, но этот ресторан справился. Это просто мягкий хлеб»

Когда заказал сочный бифштекс с яйцом пашот и картофельным пюре, а привезли что-то невнятное

Технически обмана вроде бы и нет

Слишком много совков для сервировки одного десерта, не находите?

Бонус: с домашней едой тоже могут быть проблемы

«— Интересно, что же случилось с сосиской.

— А что вас удивляет-то?

— У меня нет кота».

Какая самая обидная история, связанная с едой, приключилась однажды с вами?