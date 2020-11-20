20 человек, которые просто хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, а сотворили шедевр

Один из героев пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» говорил: «Я не люблю людей, которые несерьезно относятся к принятию пищи. Это пустые люди». Но герои нашей статьи ответственно подходят к своим завтракам, обедам и ужинам. Они не просто готовят, они творят. Даже обычный хлеб в их исполнении похож на произведение искусства, а что уж говорить про торты и пироги.

AdMe.ru предупреждает: от просмотра фотографий кулинарных шедевров этих мастеров мгновенно просыпается желание что-нибудь съесть.

«Пирог с медом, инжиром и гранатом»

Он потрясающий! Такой пирог даже резать стыдно. © Joelllw / Reddit

«Хотя я не большой любитель баклажанов, я все-таки добавил их в свой рататуй»

«Испекла свадебные кексы с цветами из сливочного крема»

«Перчики халапеньо в виде мумий на Хеллоуин»

«Моя девушка испекла этот лимонно-черничный пирог. Он явно с другой планеты»

«Мой домашний суп с брокколи и сыром чеддер в тарелке из хлеба на закваске»

«Вот какие потрясающие пироги печет моя сестра»

«Японские жареные пельмени домашнего приготовления»

Пирог с цукини

Жареная баранина

«Мой торт со „стеклянными“ грушами»

Вау, это самый уникальный и крутой дизайн торта, который я когда-либо видел. © R0LL0T0ma5i / Reddit

«Картошка в моем исполнении»

«Торт для новогоднего настроения. Рисовала вручную на зеркальной глазури»

«Аргентинские креветки с пастой, чесноком и сливочным соусом. Готовить меня научил отчим. Он никогда не следовал рецептам, а теперь и я тоже»

«Торт в виде березового пенька, который я испекла на день рождения мужа. В качестве основания я использовала настоящее дерево»

«Хрустящие картофельные оладьи»

«Я испекла торт на Хеллоуин»

«Свиная грудинка. Коптил ее 8 с половиной часов»

Это произведение искусства, серьезно. Я чувствую, что недостоин даже смотреть на нее. © mattKBV / Reddit

«Хлеб с гоголь-моголем и клюквой. Он потрясающе мягкий, как облачко»

«Приготовила для мужа пиццу на сковороде»

А давай я буду твоим мужем? © Im_Ashe_Man / Reddit