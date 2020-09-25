20+ человек, которые просто хотели поработать, но их ожидал бодрящий сюрприз
Работа — это не только источник дохода и нервов, но и бесперебойная подача уморительных историй. И герои нашей сегодняшней подборки лишний раз доказывают, что каждый новый день может стать незабываемым приключением.
AdMe.ru советует вам взять перерыв на чашечку кофе и познакомиться со случаями, в которых все вышло за рамки термина «обычный рабочий день».
«Решил выпить кофе на работе»
«Да у нас хорошо платят...»
«Работаю в топовой организации. Ищу работника себе, обещаю достойную зарплату, назначаю собеседование и... ломаю палец на ноге. Ничего, кроме убогих шлепанцев, натянуть не могу. И вот приезжаю я в такой обуви и прям вижу, как вселяю в человека уверенность в завтрашнем дне». © maybox / Pikabu
«Работаю на заводе, этим летом поставили автомат с газировкой для рабочих...»
«Каждый месяц количество инструкций на нем увеличивается. Первый месяц мастер вообще каждое утро приезжал, чтобы его починить». © MilashBuBu / Pikabu
«Так и работаем...»
Когда уже действительно пора домой
«На фото коллега, читающий художественную книгу на дежурстве. Сидя устал. Лежа — самое оно. И да, ему стыдно»
«Сегодня встретил этого сотрудника в одном из строительных магазинов. Когда по глазам видно, что ты выгорел на работе, но все равно улыбаешься»
«Залез на столб, тяну кабель. Тут смотрю вниз и вижу...»
Предупреждение для офисных биологов
«Чего только на работе не увидишь!»
Ошибка ценою в пару сотен нервных клеток
«Повышаем производительность труда. Друзья подарили на день рождения»
«На этой неделе у меня на работе появился новый автомат для кредитных карт, и вот что происходит, когда вы пытаетесь внести более 50 % чаевых»
Надпись на автомате: «Слишком большие чаевые».
«Я выиграл в споре с коллегой $ 5. Пришел на работу сегодня и обнаружил это у себя на столе. Спасибо, Брэд»
«Дует, говорили они....»
«Наши девочки в офисе жаловались, что им вечно дует, но парням было всегда жарко и, естественно, ничего не дуло. Парни предлагали поменяться местами, но как же меняться: тут окно, а ты далеко сидишь... Как-то утром девушки пришли на работу и увидели это изобретение от наших кулибиных. „И та-а-а-ак сойдет“, — говорили они». © MrBadsam / Pikabu
«У нас в офисе в женском туалете кабинка посередине не работает очень давно. Причина неизвестна. Вот мы и решили придумать ее сами»
Это, между прочим, не шутки!
«Сижу на работе, никого не трогаю. Пришел мужик к нам в офис с дарами. Вот такими»
«Спрашиваю, что это. Он говорит, поди, парфюм, давай посмотрим. Как начнет меня сбрызгивать, обильно так, не жалеючи. И тут внезапно пошла вонь. Нет, ВОНЬ. Старшая коллега посмотрела на нас и вдруг как заорет дурным голосом: „Божечки святы, что ты наделал, болезный? Это же сильный освежитель воздуха для помещений!“ Мужик в бега, от меня начинает разить дедовским одеколоном двухсотлетней давности. С офиса погнали, сижу в переговорной, как в зоне отчуждения. Пара залетных мух уже загнулась, чую, следующая буду. То что надо под вечер пятницы». © werhold / Pikabu
«Будни скорой медицинской помощи. Запись в журнале неисправности автомобилей»
«Ксерокс с утра пораньше вогнал в экзистенциальный кризис»
«У нас в ТЦ женщина так сильно хотела роллов, что попыталась пройти сквозь стеклянную дверь, повредила себе нос и подала в суд. Поступил приказ как-то обозначить стекло. Вот что мы сделали»
«Иногда в офисе бывает стремно. Иду по пустому коридору и чую, что кто-то на меня издалека смотрит»
«Всеми брошенный остаток корпоратива взирает с безумной укоризной. Днем ранее этот гаденыш встретил меня на кухне, вися на уровне моего лица. Я надеялась, что его уже выкинули наконец!» © StaceyNicks / Pikabu
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А что у вас сегодня произошло на работе?