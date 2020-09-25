20+ человек, которые просто хотели поработать, но их ожидал бодрящий сюрприз

Работа — это не только источник дохода и нервов, но и бесперебойная подача уморительных историй. И герои нашей сегодняшней подборки лишний раз доказывают, что каждый новый день может стать незабываемым приключением.

AdMe.ru советует вам взять перерыв на чашечку кофе и познакомиться со случаями, в которых все вышло за рамки термина «обычный рабочий день».

«Решил выпить кофе на работе»

«Да у нас хорошо платят...»

«Работаю в топовой организации. Ищу работника себе, обещаю достойную зарплату, назначаю собеседование и... ломаю палец на ноге. Ничего, кроме убогих шлепанцев, натянуть не могу. И вот приезжаю я в такой обуви и прям вижу, как вселяю в человека уверенность в завтрашнем дне». © maybox / Pikabu

«Работаю на заводе, этим летом поставили автомат с газировкой для рабочих...»

«Каждый месяц количество инструкций на нем увеличивается. Первый месяц мастер вообще каждое утро приезжал, чтобы его починить». © MilashBuBu / Pikabu

«Так и работаем...»

Когда уже действительно пора домой

«На фото коллега, читающий художественную книгу на дежурстве. Сидя устал. Лежа — самое оно. И да, ему стыдно»

«Сегодня встретил этого сотрудника в одном из строительных магазинов. Когда по глазам видно, что ты выгорел на работе, но все равно улыбаешься»

«Залез на столб, тяну кабель. Тут смотрю вниз и вижу...»

Предупреждение для офисных биологов

«Чего только на работе не увидишь!»

Ошибка ценою в пару сотен нервных клеток

«Повышаем производительность труда. Друзья подарили на день рождения»

«На этой неделе у меня на работе появился новый автомат для кредитных карт, и вот что происходит, когда вы пытаетесь внести более 50 % чаевых»

Надпись на автомате: «Слишком большие чаевые».

«Я выиграл в споре с коллегой $ 5. Пришел на работу сегодня и обнаружил это у себя на столе. Спасибо, Брэд»

«Дует, говорили они....»

«Наши девочки в офисе жаловались, что им вечно дует, но парням было всегда жарко и, естественно, ничего не дуло. Парни предлагали поменяться местами, но как же меняться: тут окно, а ты далеко сидишь... Как-то утром девушки пришли на работу и увидели это изобретение от наших кулибиных. „И та-а-а-ак сойдет“, — говорили они». © MrBadsam / Pikabu

«У нас в офисе в женском туалете кабинка посередине не работает очень давно. Причина неизвестна. Вот мы и решили придумать ее сами»

Это, между прочим, не шутки!

«Сижу на работе, никого не трогаю. Пришел мужик к нам в офис с дарами. Вот такими»

«Спрашиваю, что это. Он говорит, поди, парфюм, давай посмотрим. Как начнет меня сбрызгивать, обильно так, не жалеючи. И тут внезапно пошла вонь. Нет, ВОНЬ. Старшая коллега посмотрела на нас и вдруг как заорет дурным голосом: „Божечки святы, что ты наделал, болезный? Это же сильный освежитель воздуха для помещений!“ Мужик в бега, от меня начинает разить дедовским одеколоном двухсотлетней давности. С офиса погнали, сижу в переговорной, как в зоне отчуждения. Пара залетных мух уже загнулась, чую, следующая буду. То что надо под вечер пятницы». © werhold / Pikabu

«Будни скорой медицинской помощи. Запись в журнале неисправности автомобилей»

«Ксерокс с утра пораньше вогнал в экзистенциальный кризис»

«У нас в ТЦ женщина так сильно хотела роллов, что попыталась пройти сквозь стеклянную дверь, повредила себе нос и подала в суд. Поступил приказ как-то обозначить стекло. Вот что мы сделали»

«Иногда в офисе бывает стремно. Иду по пустому коридору и чую, что кто-то на меня издалека смотрит»

«Всеми брошенный остаток корпоратива взирает с безумной укоризной. Днем ранее этот гаденыш встретил меня на кухне, вися на уровне моего лица. Я надеялась, что его уже выкинули наконец!» © StaceyNicks / Pikabu

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