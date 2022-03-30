20 человек, которые просто хотели поесть, а в итоге столкнулись с чем-то незабываемым
Когда мы идем в кафе, мы не знаем, чем это обернется — вкуснейшим в жизни ужином или запоминающимся приключением. Ведь в ресторане могут случиться странные вещи. К примеру, в мидии посетитель обнаружит ошеломительную находку, а суши-повар приготовит блюдо с особой щедростью.
AdMe.ru прошерстил соцсети и обнаружил заметки пользователей интернета о том, как они сходили в кафе и рестораны и почему этот день они запомнят надолго.
«Нашла суши-бар, где рыбы дают больше, чем риса»
У официанта своя, особенная логика
Случайно столкнулась с парнем в торговом центре, и он позвал меня на свидание. Мы заранее договорились разделить счет 50 на 50. В общем, мы заказали начос. Как только официант принес чек, парень вытащил лист бумаги, карандаш и калькулятор и объявил, что я буду оплачивать 63 % счета, потому что съела примерно на 13 % больше начос, чем он. © Spawned2 / Reddit
«Я пролил свой напиток, после чего сотрудник взял и сделал для меня вот такой стакан-непроливайку»
Знак на двери туалета в кафе
«Кем бы вы ни были, просто вымойте руки».
Полдня в кафе можно провести по-разному
В этом ресторане поезд развозит суши
А в этом заведении официантом работает кот-робот
Единственный способ попасть в этот ресторан — проплыть по озеру на платформе, которую тянут с помощью веревки
Когда лучше было бы повторить дважды
У моей жены аллергия на яйца. Об этом мы сообщили в кафе перед заказом. Сотрудники ответили, что яиц в блюдах нет. Но уже через 15 минут жена ехала в больницу. Нас уверяли в том, что там был сливочный сыр, а оказалось, что это был майонез. © m-p-3 / Reddit
В этом ресторане есть меню на колесах. Никаких бумажных меню
«Я потерял наушник, пока забирал суши, и женщина вернула мне его вот таким способом. Падаю от смеха»
Вот оно какое, наше детство
Когда мне было 7 лет, я завтракал в местном кафе. Мне принести подгорелые вафли, и я попросил их заменить. Минут через 5 официант вернулся с новой вафлей. Но выяснилось, что на самом деле новое блюдо так и не приготовили, ведь на вафле были следы от моих зубов. Они просто перевернули вафлю. © CorahIlCappo / Reddit
«Освободишь место для десерта?»
«Мне принесли набор столовых приборов. Его зачем-то завернули в лепешку из теста»
Главное — не сдаваться, сидеть до последнего
«Сегодня на семейном ужине официант позаботился о стариках, которые с трудом могут прочитать меню. Он просто взял и принес это — контейнер с очками для чтения»
«Мой брат открыл мидию и обнаружил внутри нее крошечного краба»
- Это как океанический киндер-сюрприз. © TheDandy9 / Reddit
На свидании такого точно не ожидаешь
Однажды в кафе какой-то пожилой мужчина за соседним столиком прислал мне чизкейк. Суть в том, что в тот момент я сидела за столиком со своим парнем. Когда официант принес мне десерт, я оглянулась, а тот мужчина говорит: «Приятно видеть пару такой счастливой». © unicornsl*** / Reddit
«Наш официант умудрился поставить вилки на зубочистки»
«Это худшая подача суши из тех, что я видел»
А какой поход в ресторан или кафе запомнился вам на всю жизнь?