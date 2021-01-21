20 человек, которые просто хотели поесть, а не беспомощно глазеть на кулинарный креатив
Желание повара и владельцев некоторых заведений привести своего клиента в восторг не может не радовать. Но порой в погоне за креативностью кулинары заходят так далеко, что мы задаемся только одним вопросом: зачем?
Авторы AdMe.ru тоже не раз страдали из-за чересчур крепкой дозы оригинальности заведений. Поэтому мы, как никто, понимаем боль наших сегодняшних героев, которые просто хотели плотно поесть, а не разгадывать смысл продуктовой инсталляции.
«Официантка спросила, не нужна ли нам еще одна тарелка для тако. Я предположил, что она имела в виду небольшой круглый кусок керамики, а не деревянную доску»
«Наконец-то это случилось и со мной!»
«Вот что происходит, когда невнимательно читаешь меню. Думаешь, что заказываешь чизкейк, а получаешь это чудовище»
«Тирамису, поданный в кофейнике»
«Да, я бы хотел ваши „мини-корн-доги на керамической декоративной подушке“, пожалуйста»
«Это десерт. Официант посоветовал нам убедиться, что мы будем облизывать чистые руки. В их защиту скажу: было вкусно»
«Друг показал мне сегодня это фото, сделанное в ресторане Лас-Вегаса»
«Всегда мечтал есть мороженое с ресторанного стола»
«Ну это уже ни в какие ворота не лезет»
«Подливка в медицинской утке»
«Как лучше всего заманить на блюдо? Фирменная тарелка из морепродуктов подается в винтажной коробке для рыболовных снастей»
«Гордон Рамзи, тебе лучше об этом узнать. Это ненормально»
«Суп в ракушке»
«Это блюдо навынос. Посетителей просят вот так ставить его на тарелку. Часть дегустационного меню за $ 115»
«Я еще могу понять такую подачу курицы и картошки фри, но, когда мы попросили тарелки для картофельного пюре и подливки, они сказали нам: „У нас нет тарелок, но вот вам еще несколько ложек“»
«Вот что моему другу принесли в дебрях Аризоны»
«Десерт подали в пепельнице...»
«Завтрак в Австралии подали в коробке из-под яиц»
«Моему сыну принесли сыр гриль. В собачьей миске»
«Официант, я предпочитаю, чтобы мой пирог находился не менее чем в 20 см над столом»
А какая подача в стиле «из ряда вон» попадалась вам на глаза?