20 человек, которые просто хотели поесть, а не беспомощно глазеть на кулинарный креатив

Желание повара и владельцев некоторых заведений привести своего клиента в восторг не может не радовать. Но порой в погоне за креативностью кулинары заходят так далеко, что мы задаемся только одним вопросом: зачем?

Авторы AdMe.ru тоже не раз страдали из-за чересчур крепкой дозы оригинальности заведений. Поэтому мы, как никто, понимаем боль наших сегодняшних героев, которые просто хотели плотно поесть, а не разгадывать смысл продуктовой инсталляции.

«Официантка спросила, не нужна ли нам еще одна тарелка для тако. Я предположил, что она имела в виду небольшой круглый кусок керамики, а не деревянную доску»

«Наконец-то это случилось и со мной!»

«Вот что происходит, когда невнимательно читаешь меню. Думаешь, что заказываешь чизкейк, а получаешь это чудовище»

«Тирамису, поданный в кофейнике»

«Да, я бы хотел ваши „мини-корн-доги на керамической декоративной подушке“, пожалуйста»

«Это десерт. Официант посоветовал нам убедиться, что мы будем облизывать чистые руки. В их защиту скажу: было вкусно»

«Друг показал мне сегодня это фото, сделанное в ресторане Лас-Вегаса»

«Всегда мечтал есть мороженое с ресторанного стола»

«Ну это уже ни в какие ворота не лезет»

«Подливка в медицинской утке»

«Как лучше всего заманить на блюдо? Фирменная тарелка из морепродуктов подается в винтажной коробке для рыболовных снастей»

«Гордон Рамзи, тебе лучше об этом узнать. Это ненормально»

«Суп в ракушке»

«Это блюдо навынос. Посетителей просят вот так ставить его на ​​тарелку. Часть дегустационного меню за $ 115»

«Я еще могу понять такую подачу курицы и картошки фри, но, когда мы попросили тарелки для картофельного пюре и подливки, они сказали нам: „У нас нет тарелок, но вот вам еще несколько ложек“»

«Вот что моему другу принесли в дебрях Аризоны»

«Десерт подали в пепельнице...»

«Завтрак в Австралии подали в коробке из-под яиц»

«Моему сыну принесли сыр гриль. В собачьей миске»

«Официант, я предпочитаю, чтобы мой пирог находился не менее чем в 20 см над столом»