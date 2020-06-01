20+ человек, которые надеялись найти крутое жилье, но реальность оказалась суровой

60 1 20 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Снять жилье: казалось бы, что может быть проще? Интернет пестрит предложениями — выбирай и вселяйся. Однако в этом деле везет далеко не каждому. Одни люди замечают странные и нелепые детали в квартире издалека, уже на этапе просмотра объявлений, другим везет меньше — и приходится лицезреть их в реальности годами.

Мы в AdMe.ru искренне посочувствовали людям, чей процесс поиска жилья превратился в сценарий остросюжетной драмы. Или комедии? Решать вам. А в качестве бонуса мы приготовили весьма полезный словарь, где перевели термины арендодателя на простой человеческий язык.

1. «Вот такое крошечный номер мне предоставили в Санкт-Петербурге»

2. «Ищу квартиру в аренду и получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот, например, комната для шкафа»

3. «Как вам перспектива сидеть на унитазе и смотреть на вечные обороты белья в стиралке?»

4. «Листала квартиры, и в одной из них — это. Это я приблизила, если что. Хозяева не акцентировали на этом внимание»

5. «Снаружи это ничем не примечательный кирпичный дом, продается за $ 159 900 (≈ 11,3 млн руб.). Но все загадки и тайны скрыты внутри»

«Как только вы открываете входную дверь, то словно попадаете в другой мир и думаете: «Что, бог ты мой, тут происходит?»

6. «Просматривал объявления о продаже домов в горах. И увидел, что один владелец включил это фото в свое предложение. Неплохой маркетинговый ход»

7. «Ванная» в комнате, которую я снимаю, расположена так, что 100 % мне придется встречаться с хозяином квартиры. И это будут не самые приятные свидания"

8. «Фавориты странных вещей в моей нынешней квартире — арка под потолком туалета, панели в виде кирпичей в рамочке, наклеенные поверх обоев, и фартук на кухне с фруктами в натуральную величину»

9. «Как же рифмуется кусок обоев в кирпичах с обоями в комнате. А сами кирпичи, видимо, нужны для того, чтобы я каждый раз царапалась на поворотах»

10. «Везде бабочки. Везде-е-е-е. Это сводит с ума»

11. «Месяц назад смотрели-искали квартиру, нашли: вся хата в арочках. Еще и эта волнистая жертва искусства сразу при входе»

12. «А душевые кабинки на кухне в студии — это нормальная практика? А если ты живешь, ну, не один...»

13. «У меня рост 1,67 см. До меня в квартире человек ростом 1,89 см поставил себе зеркало»

14. «Мое любимое — нож в дверном косяке, который был, когда мы заехали, был, когда заехали предыдущие жильцы, и так далее. Его тайну мы так и не разгадали. Оставим следующим жильцам»

15. «В квартире моего друга есть ванна на 1-м этаже. Это вид с улицы»

16. «По моему опыту эти две вещи очень плохо сочетаются между собой»

17. Почему у этих лестниц нет перил? И, что более важно, куда они ведут?

18. «Кто придумал систему нумерации для этого многоквартирного дома?»

Надпись на табличке: «Этаж / квартира».

19. «Невероятная дверь в туалет в квартире моей подруги»

20. «Представьте: такая квартира-студия в Сан-Франциско стоит „всего“ $ 3 000 в месяц»

21. «Искала я тут квартиру в Париже... Ну а что, зато удобно»

22. «В Питере сдается жилье — 10 кв. м. Вот это я называю бюджетный вариант»

«Кухни нет! Есть раковина, чтобы чистить зубы. Холодная и горячая вода. Без душа. Туалет на 1 этаже. Надо спускаться на лифте».

23. «Наткнулся при поиске квартиры на одном сайте, столика обеденного перед унитазом не хватает»

24. «Только не берите пульт мыльными руками»

25. «А следующий проект хозяйки квартиры — связать веранду?»

Бонус: на заметку — терминология при продаже квартир

С какими странными ситуациями и деталями вам приходилось сталкиваться при аренде жилья? Поделитесь своим опытом в комментариях, чего еще ждать от непредсказуемых арендодателей.