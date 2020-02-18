20+ человек, которые проиграли в битве «Ожидания vs. Реальность»

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Как часто мы получаем совсем не то, что планировали! Хотелось бы реже, правда? Вот и герои нашей подборки были неприятно удивлены, увидев обычную табуретку вместо дизайнерского стула; кулинарные изыски, которые с натяжкой можно назвать едой, и одежду, лишь отдаленно напоминающую ту, что была заказана.

Мы в AdMe.ru сопереживаем всем этим бедолагам и желаем, чтобы такие огорчения случались с ними как можно реже.

«Завтра мой день рождения. А это платье, которое я заказала для праздника. Вы издеваетесь?!»

«Да, именно такая табуретка мне и нужна, спасибо!»

За время пути девочка заметно подросла

Вот чем чреваты покупки в интернете

Как мы тебя понимаем, мишка!

Этот лис, видимо, как и персонаж выше, повидал в жизни всякое

Когда волосы на картинке выглядят намного роскошнее

Такие привидения реально способны напугать

«То, что я заказал, и то, что я в итоге получил за $ 86»

«Я старался изо всех сил!»

«Этот букет был заказан для мамы»

«Сделал заказ и получил вот это. Отправил компании претензию, но мне повторно прислали ту же самую майку»

Испечь радужный торт: миссия провалена

Приятного аппетита!

«На свой день рождения я купил в интернете новое пальто. Спасибо, что испортили праздник»

Так разбиваются розовые мечты

Бедный малыш Йода

«Сделал себе торт ко дню рождения»

Видимо, суп был очень холодный

«Мой муж заказал маску для Хэллоуина»

«Что я заказал vs. Что я получил»

Когда укладка оказалась не такой, как хотелось бы

Найди 10 отличий

«Сегодня я наконец-то получила свой заказ. Штош...»

Признавайтесь, а вы часто разочаровывались в онлайн-покупках?