20 человек, которые, кажется, слегка перегнули палку

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Трудно спорить с тем, что за любое дело нужно браться с максимальной отдачей. Но герои нашей подборки слишком буквально последовали этому совету. Стремление все делать идеально заставило их сжечь свадебное платье, наполнить свой автомобиль «позитивными вибрациями» и даже упасть в воду в погоне за крутым кадром. А из бонуса в конце статьи вы узнаете, как профессор одного из колледжей борется с опозданиями студентов.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 20 случаев, когда люди хотели сделать все как можно лучше, но слегка перестарались, чем изрядно повеселили окружающих.

«Мои одноклассники расстались и устроили в честь этого фотосессию»

А вот так девушка празднует свой развод

Вот что значит истинный фанат: парень собрал все 1 262 игры, выпущенные для приставки Wii

А этот мужчина собрал коллекцию 1-долларовых фишек из каждого казино в Лас-Вегасе

«Моя коллекция пустых зажигалок»

Когда продаешь куртку в интернете и ну очень не хочешь показывать свое лицо

Неужели позитивные вибрации важнее безопасности?

Свадебный фотограф хотел снять каждую деталь, но немного не рассчитал

Владельцы ресторана во Вьетнаме так горды тем, что там побывал Обама, что «законсервировали» стол, за которым он сидел

«Мой друг хотел приготовить пюре побыстрее, поэтому он измельчил картофель в блендере перед тем, как варить»

В аптеке явно перестарались с рекламными купонами, которые распечатывают вместе с чеком

С инструкциями к лекарству дела обстоят похожим образом

Производитель этой ванны так старался сделать ее удобной, что вышло даже чересчур предусмотрительно

«На работе меня попросили собрать ненужную клейкую ленту, скатать ее в шар и выбросить. Вот что у меня вышло»

В клинике решили, что арка в виде прямой кишки непременно заставит людей вовремя обследоваться

Таким названием владельцы магазина намекают, что их ассортимент ничем не хуже, чем у трех известных сетей супермаркетов

В этом ресторане решили, что хлеб подавать нужно непременно в меховом мешочке — так креативнее

«Я попросила сестру высушить мои джинсы, пока я одеваюсь, и вот что она сделала»

Парень не смог выбрать, какие часы лучше подойдут к его нижнему белью, поэтому надел все

Если уж фотографироваться для школьного альбома, то при полном параде

Бонус: профессор в колледже заставляет опоздавших студентов танцевать

My professor makes you dance when you’re late to his class. This is college. pic.twitter.com/LL7hIOgESv — vane (@_vvanee) March 26, 2018

Как вы думаете, он тоже слегка перегибает палку или, наоборот, все делает правильно? Расскажите нам об этом в комментариях.