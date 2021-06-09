20 человек, которые притащили домой растение, но никак не ожидали от него такой прыти в желании заполонить все вокруг

У каждого, кто является счастливым обладателем комнатного растения, с ним особые отношения. Кто-то над своим гелиофилом трясется, разговаривает с ним, постоянно ищет идеальный уголок для него. Но при этом «питомец» не всегда «цветет и пахнет». А кто-то оставляет цветок где придется и поливает, лишь когда вспомнит. И несмотря на это, растение пытается захватить всю жилплощадь человека.

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда главной причиной буйного роста домашних растений является просто удача. Хотя, конечно, приложить чуточку усилий тоже не помешает. А герои нашей подборки на своих примерах показали, какой своенравный характер может быть у цветов.

«Мне было лень с ней возиться, поэтому я решила просто позволить пилее расти без особого вмешательства. И вот что вышло. Сейчас она достигла 70 см»

«Это гигантская тыква-монстр. Как только погода станет более стабильной, я высажу ее на улицу»

«Мои буйные заросли каланхоэ и тот, кто не дает им захватить квартиру»

«Это фикус Стас. Он выше меня»

«Мой цветок стал немного длинноногим»

«Это растение не перестает расти! Возможно, скоро мне придется его пересаживать»

«Олеандр. Вначале не цвел, но прекрасно чувствовал себя в горшке вообще без пересадок. Редко пил водичку, и все»

«А потом мы пересадили его на лето в огород, и он зацвел. Теперь разросся во все стороны и цветет 2–3 раза в год».

«Годика 3 назад, проходя мимо горшка с растением и жуя не то апельсин, не то мандарин, закинул в горшок пару косточек. И вымахал вот такой дурында»

«Кактус растет. Интересно, сколько еще сможет»

«Купила декоративный бамбук. Обычная кривулька, которая ставится в вазу. Потом от нечего делать посадила его в горшок с землей»

«Бамбук дал росток и вырос до 1 м. И не собирается переставать расти».

«Мой уголок монстер»

«Папа прислал мне это»

«Герань-переросток. В высоту, думаю, около 2,3 м сейчас, плюс выросло 4 ствола. И на этом она не останавливается»

«Декабрист мне отдали, потому что он „не цветет уже несколько лет“. Растет на веранде, где очень подходящие условия. Так что он прекрасно цветет»

Аквариум разрастается

«Мой большой дион»

«Бегония моей мамы просто огромна!»

«Эту монстеру мама выращивает уже 5 лет. Когда ее купили, она была всего 15 см в высоту»

«Купила бабушке орхидею 3 года назад. И вот какая она сейчас. Бабуля всегда пожимает плечами, мол, понятия не имею, почему они растут»

«Поделюсь редкой удачей. У меня расцвела сансевиерия. Очень распространенное растение, которое еще часто называют „щучий хвост“ или „тещин язык“»

«У многих есть это растение, только вот цветет оно крайне редко или вообще не цветет. Говорят, к большой удаче. Сижу, жду счастья».