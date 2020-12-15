20 человек, которые точно будут вспоминать 2020-й как свой самый удачный год

Многие ругают 2020 год за трудности, которые он всем нам подкинул. Но некоторые люди умеют вершить свою судьбу даже в самые сложные времена и превращают их в счастливые и удачные. Глядя на них, хочется так же взять себя в руки и добиться своей цели в следующем году.

Мы в AdMe.ru разделяем безмерную радость этих людей и надеемся, что и у вас в этом году были светлые и приятные моменты.

1. «Я родилась такой и переживала, как на мне будет выглядеть обручальное кольцо. Но вот этот день настал, и у меня кругом голова от счастья»

2. «Если бы 2 года назад мне сказали, что я надену платье 46 размера и влюблюсь в спорт, я бы ни на секунду не смогла в это поверить!»

3. «Раньше никто особо не суетился на мой день рождения. Но в этом году жена выложилась на 100 %! Это было невероятно!»

4. «В 16 лет мне сделали операцию на челюсти. А сейчас, в 23 года, я наконец завершила начатое и подправила форму губ. Да, я не инстамодель, но теперь я действительно счастлива»

5. «Меня выбрали на кастинге. Теперь я модель-андрогин и буду участвовать в показе»

6. «Чуть больше года назад я начала печь торты на заказ. Всю эту неделю я не выходила на свою основную работу и занималась выпечкой. Я на пути к своей мечте!»

7. «В этом году мы наконец заехали в дом нашей мечты!»

8. «Каждый вечер я занимался йогой и за 4 месяца исправил наклон таза вперед»

9. «Я получил шанс всей жизни: сегодня я начинаю работать шеф-поваром. Это моя первая кухня»

10. «Целых 4 года Майло не давал мне даже трогать себя. Но сегодня он наконец решил, что я не так уж и плох»

11. «Мне 51 год, и я похудела на 83 кг. Никогда не поздно!»

12. «Мой жених бросил меня, и я спасалась от депрессии вязанием. После 7 неудачных попыток я наконец закончила свою первую шапку»

13. «Я переехал и поменял работу. А вчера, в 36 лет, я купил свою первую машину!»

14. «Нашу свадьбу в июле пришлось отменить. Но мы сбежали в Шотландию и там тайно поженились в октябре. Самый счастливый день в моей жизни!»

15. «Я наконец разорвала 4-летние токсичные отношения. Теперь я люблю и понимаю себя, и это прекрасное чувство!»

16. «У меня церебральный паралич. Сегодня я впервые сама пожарила бекон! »

17. «Моя 20-недельная беременность после 5 лет неудачных попыток. На днях я узнаю пол своего будущего ребенка»

18. «7 лет я боролась с анорексией. Наконец победила свой страх ресторанов и теперь могу наслаждаться любимой едой»

19. «В этом году мой муж осуществил свою мечту: несмотря на 60-часовую рабочую неделю, он написал и издал книгу»

20. «Я копила на эту операцию с 14 лет! Это стало лучшим решением для моего душевного здоровья и моей самооценки»