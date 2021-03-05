20 человек, которые пришли в секонд-хенд «только посмотреть», а в итоге унесли с собой личное сокровище

Бывает, что люди заходят в секонд-хенд просто из любопытства, а в итоге находят сокровище. Это может быть что угодно: брендовые вещи и украшения, винтажная мебель, крутая посуда и даже новые AirPods. И вот такие, довольные по уши, счастливчики делятся в сети снимками своих приобретений.

Нам в AdMe.ru, честно признаться, захотелось и себе некоторые вещи из данной подборки. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что фортуна бывает более чем благосклонна.

«Нашла великолепную юбку из 100%-го шелка всего за $ 3, и теперь я чувствую себя зимней принцессой»

«Каким-то образом мне удалось урвать эту латунную подставку для цветов всего за $ 15. Я в восторге»

«Супермилое коктейльное платье лаймового цвета из Франции»

«Только что нашла эту керамическую сковороду для запекания за $ 4,49! Немного соды, и она как новая»

«Они стоили мне всего $ 5 в местном магазине. Итальянская кожа. И сидят на мне просто идеально»

«Нашла этот винтажный латунный туалетный столик в секонд-хенде»

«Заглянула в секонд-хенд, пока мой парень стригся, и нашла этот итальянский свитер из 100%-ной овечьей шерсти всего за £ 4»

«Мой парень нашел этот винтажный диван на Facebook за $ 100»

«Это крутое платье из 60-х. Я так счастлива»

«Чайник Chantal 1987 года. Не думаю, что его когда-либо использовали»

«Я просто не могу поверить, насколько мне повезло найти этот крутой диван»

«Я была так счастлива, когда нашла это платье»

«Нашла этот латунный сундук всего за $ 29. Из него вышел крутой столик»

«Мне попалось это платье и всего за $ 15! Надену его на Хеллоуин»

«Моя жена урвала эту раму всего за $ 20. Правда, пришлось еще добавить зеркало за $ 18. Но в интернете такое же стоит аж $ 320. Я в восторге»

«Я купила этот кулон за $ 2 в одном из моих любимых магазинов и теперь ношу его почти каждый день»

«Я успела купить эту красоту всего за $ 5 — шерстяное пальто с настоящим меховым воротником»

«Я нашел эти AirPods всего за $ 8. И это не подделка, я проверил по серийному номеру»

«Я слегка помешан на необычной обуви. Эту пару я забрал всего за $ 9»

«Вот моя прелесть — винтажное оранжевое пальто Armani, которое я купила в прошлом году за $ 80 в местном магазине. Хотя его настоящая цена $ 1 300»

Бонус: когда везет не по-детски. «В сумочке, которую купила за $ 5, я нашла целых 500!»