20+ человек, которые пришли в магазин за покупками, а ушли с охапкой впечатлений

Несколько лет назад моя жена пыталась вернуть в супермаркете какой-то товар, и перед ней в очереди у стойки обслуживания стоял парень с коробкой печенья. Такого, знаете, в жестяной коробке. Этот парень требовал вернуть ему деньги, потому что печенье было «неподобающего качества». Когда сотрудница магазина поинтересовалась, в чем проблема, он сказал, что почти все печенье было сломано. «Ох, мне очень жаль. Наверное, коробку уронили. Мы вернем вам деньги», — пообещала женщина. Она взяла у парня коробку, которая, видимо, показалась ей легче, чем она ожидала. Сотрудница пару раз встряхнула коробку, а затем открыла. «Но она ведь пустая!» — заметила женщина. «Да, я съел все печенье на прошлой неделе. Но почти все оно было сломано. Почему я должен платить за битое печенье?» — возмутился парень. Сотрудница смотрела на него секунды 3–4, после чего покачала головой и вернула ему деньги. © Pat Ryan / Quora