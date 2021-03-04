20+ человек, которые пришли в магазин за покупками, а ушли с охапкой впечатлений
Отправляясь за покупками, вряд ли кто-то из нас ожидает уйти с чем-то большим, нежели просто товары из списка. Даже ответы на вопросы о пакете и бонусной карте у многих уже отскакивают от зубов. Но порой в супермаркетах и других магазинах разворачиваются сцены, к которым ни посетители, ни самые невозмутимые сотрудники оказываются не готовы. Например, к встрече с охотницей за чеками или с ярым любителем ветчины.
Мы в AdMe.ru снова убедились: на шопинг нужно отправляться во всеоружии, ведь, помимо покупок, там можно обзавестись впечатлениями на год вперед. А иногда, как дает понять бонус, даже найти самый настоящий клад.
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Зашел сегодня в магазин, набрал продуктов, стою на кассе и жду, пока кассир пробьет товары, параллельно складывая свои покупки в пакет. Тут ко мне подходит взрослая женщина (не бабка) и с таким наглым взглядом (а взгляд был направлен именно на меня) спрашивает: «Почему в магазине нет бананов?!» Я немного опешил, но сразу сообразил, что ответить: «Потому что в Эквадоре неурожай!» На что она быстро мне говорит: «А ты откуда знаешь? Ты здесь работаешь, что ли?» После чего разворачивается на 180 градусов и уходит. © papazov1 / Pikabu
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Стояла в длиннющей очереди в магазине. Работает одна касса, все возмущаются, какая-то женщина кричит кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?!» И та встала и ушла. © purpolly / Twitter
«Тихим зимним вечером пошел я в магазин, а там такое»
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Была сегодня утром в магазине. В какой-то момент мне понадобился товар, который стоял очень высоко на полке, и я со своим ростом не могла до него дотянуться. Тут вижу, что ко мне подходит очень высокий мужчина лет 50. Он окидывает меня взглядом, улыбается, достает товар. И уходит с ним в неизвестном направлении. © Unknown author / Reddit
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Я замужем, детей пока нет, поэтому всю нашу заботу получает кошка, которую мы часто называем ребенком. Стоим с мужем на кассе. Тут я говорю ему: «Блин, ребенку еду забыли! Сходи быстренько, только бери „до года“ и „телятину“». Народ в очереди начинает умиляться, мол, молодые родители, все дела. Ровно до того момента, пока супруг не принес 2 банки кошачьего корма. © «Подслушано» / Ideer
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Подъехал я сейчас к магазину. Смотрю, женщина с тележкой выходит из магазина. Загрузила продукты и тележку (обычная такая магазинная тележка) и уехала. Я номер запомнил. Подхожу к админу магазина, делюсь увиденным. А он мне отвечают: «Да это ее тележка, она всегда с ней приезжает». И никто не знает почему. © tim4azz / Pikabu
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Расплатилась на кассе за покупки, поворачиваюсь, чтобы уйти, а кассирша мне вслед: «У вас что-то к пальто прилипло сзади!» Смотрю, а на филейной части наклейка из фруктово-овощного отдела с наименованием «Персик». © Лимонный щербет / AdMe
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Сегодня был в магазине. Оплатил покупки в кассе самообслуживания, взял чек и направился к выходу. По пути в попытке засунуть чек в карман случайно его уронил, потом поднял и снова запихиваю в карман. И тут резко ко мне подбегает женщина лет 40.
— Это я обронила!
— Что, простите?
— Отдайте мне, пожалуйста, это мое!
— Вы уверены?
— Отдавай быстрее!
— Эм-м... Ну держите.
Достаю из кармана чек и протягиваю ей.
— А, это чек, я думала, что деньги. До свидания!
Что это было? © ZhuDen / Pikabu
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В супермаркете заметил таблички «Употребление неоплаченного товара запрещено». Одну из табличек на всякий случай повесили над витриной с замороженными пельменями. © #411746 / Bash.im
«Увидела сие произведение в местном продуктовом»
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Стою в очереди в кассу, покупательница передо мной забыла сдачу. Кассир, размахивая купюрой, кричит: «Сдачу забыли!» Реакции никакой, вся очередь смотрит на спину покупательницы, укладывающей продукты. Кассир снова привлекает ее внимание: «Бабуля-я-я!» К нам поворачивается молодая женщина, настолько не «бабуля», что аж стыдно. Пауза. И кассир: «Я не специально! Но со спины похоже!» © «Подслушано» / Ideer
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Вчера на кассе в 8 утра диалог.
Кассир: «Оплата наличными или картой?»
Я: «Нет».
Кассир: «Товар по акции?»
Я: «Картой».
Кассир: «Бонусная есть?»
Я (долго думая): «Кофе. Да. Мне нужен кофе».
Из ступора меня вывел ржач кассира. © Salivan / AdMe
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Встречали, наверное, людей, которые в магазинах берут шоколадку или банку колы, съедают или выпивают по пути, а затем оплачивают «мусор» на кассе? Однажды я видел, как один покупатель поступил так же с куском ветчины. И нет, это была не маленькая нарезка, а 5-килограммовый кусок — люди обычно покупают такие на праздники. © Scrivener83 / Reddit
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Выбирала шорты в магазине. Зашла в примерочную и через пару минут вижу, как какая-то женщина отодвигает штору и смотрит на меня. Соседние примерочные были пусты, а шторка настолько короткая, что видны ноги. Кажется, я сломала систему «Кто на тебя смотрит?» или «Кому ты нужна?». © Zefirni_chel / Twitter
«Ходили с моим парнем по магазину и наткнулись на это. Да, я встречаюсь с модником Кеном»
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Отметила в приложении супермаркета, что участвую в акции «Спаси дерево» и буду получать чеки по электронной почте, а не в бумажном виде. Сегодня в магазине вместо чека у кассирши выползла БУМАЖКА с надписью, что покупателю будет предоставлен электронный чек. © cosmo6660 / Twitter
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Стою на кассе в «Ашане», покупаю продукты на день рождения. Гружу немереное их количество обратно в тележку. И тут раздается взрыв! Поднимаю голову и вижу: кассирша моя вся в сметане, стоят человек 5, и у них из носа капает сметана. Компьютеры, столы, касса — все в сметане! Я стою в шоке, возле меня охранник с пистолетом — вытирает с него сметану. Оказалось, что сдвинулась лента, все мои 4 пакета сметаны зажевало, и они в один момент лопнули. © «Подслушано» / Ideer
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Зашел в магазин купить бутылочку минеральной воды за 18 рублей. Протягиваю продавщице 100-рублевую купюру, а она мне:
— 18 есть?
— Могу паспорт показать!
Зависли оба. © marvan1994 / Pikabu
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На кассе стоит мужчина очень маленького роста. В тележке у него сидит непоседливый мальчишка лет 3. Мужчина очень устал, он много накупил и торопливо ищет правильную кредитку, чтобы расплатиться и поехать домой. Кассирша тоже устала: вечер, жара. И вот она, глядя сквозь них, но обращаясь к энергичному мальчишке, говорит: «Все нормально, коротышка, успокойся». Дядя почему-то принимает реплику на свой счет и орет: «Это кто коротышка? Это я коротышка? Да что вы себе позволяете?» Кассирша смущается и пытается объяснить, что обращалась к ребенку. Вся очередь тихо ржет, а мужчина так устал, что даже не смутился. © Azariya / AdMe
«Кто-то приехал в магазин со своей живой индейкой»
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Несколько лет назад моя жена пыталась вернуть в супермаркете какой-то товар, и перед ней в очереди у стойки обслуживания стоял парень с коробкой печенья. Такого, знаете, в жестяной коробке. Этот парень требовал вернуть ему деньги, потому что печенье было «неподобающего качества». Когда сотрудница магазина поинтересовалась, в чем проблема, он сказал, что почти все печенье было сломано. «Ох, мне очень жаль. Наверное, коробку уронили. Мы вернем вам деньги», — пообещала женщина. Она взяла у парня коробку, которая, видимо, показалась ей легче, чем она ожидала. Сотрудница пару раз встряхнула коробку, а затем открыла. «Но она ведь пустая!» — заметила женщина. «Да, я съел все печенье на прошлой неделе. Но почти все оно было сломано. Почему я должен платить за битое печенье?» — возмутился парень. Сотрудница смотрела на него секунды 3–4, после чего покачала головой и вернула ему деньги. © Pat Ryan / Quora
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Стою сегодня в магазине на кассе. За мной мама с девочкой лет 3. Девочка берет в ручки киндер-сюрприз и такая: «Ма-а-ам, давай купим». Мама говорит: «Нет, доченька, тебе такое нельзя». А девочка с таким искренним взглядом и голосом, полным надежды: «Давай тогда ПАПЕ купим!» © «Подслушано» / Ideer
Бонус: «Купила в местном магазинчике пакет со льдом, и вот что оказалось внутри»
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Ты сказала «да»? © TheStigsChineseCousin / Imgur
А с вами когда-нибудь приключалось в магазине что-то этакое? Какой свой поход за покупками вы запомнили на всю жизнь?