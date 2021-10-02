20 доказательств, что не с каждым соседом обязательно проходить через все круги ада
«Не повезло с соседом» — именно эту фразу часто можно услышать от людей, которые снимают жилье или только купили квартиру в новой многоэтажке. На самом же деле истории о соседях по дому могут быть не только плохими, и сейчас мы вам это докажем.
AdMe.ru не пришлось долго искать доказательства того, что в мире полно добрых и отзывчивых людей. В этой статье собраны положительные моменты, когда люди вспоминали о своих соседях и на их лицах возникала улыбка. А в конце вас ждет бонус, который оценят любители сладкого.
- Когда жили в съемной комнате, у соседей был кот — очень умное существо. Когда соседи уходили надолго, кот включал телевизор и смотрел. Еще и каналы научился переключать. Иногда соседи просили заходить к ним и выключать телевизор, так как кот очень громко его смотрел. © Подслушано / VK
- Вчера купил холодильник на день рождения супруги, попросил завернуть полностью в розовую бумагу, привезли к подъезду, грузчики тащат. Выходит сосед, спрашивает:
— Чего купил?
Меня перемкнуло, отвечаю:
— Сабвуфер!
Надо было видеть его глаза. Сосед подо мной живет.
© Unknown auhtor / Bash.im
- Родители купили однушку в поселке Новинки (Нижний Новгород). В один из дней звонит нам бабушка и спрашивает, когда мы снова привезем ей внучку на выходные, и говорит, что у них на волейбольной площадке силами одной неравнодушной семьи открылся летний бесплатный кинотеатр под открытым небом, с последующим нехитрым угощением для детворы. Как оказалось, для счастья нужно совсем немного: спустить во двор проектор и экран, а входным билетом служат принесенные с собой стулья. Думаю, что когда эти дети вырастут, то кто-то из них, такой же неравнодушный, устроит небольшой сеанс доброты. © kapello / Pikabu
- Я живу в кондоминиуме. Один владелец, пожилой холостяк на пенсии, просыпался каждый раз, когда шел снег, и счищал все прежде, чем я успевал проснуться. И я никогда не слышал, как он это делал. Какой-то снегоуборочный ниндзя!
© North_South_Side / Reddit
- Звонит сейчас сосед по участку и говорит: «Соберите у меня клубнику, а то пропадет ведь. А вы варенье сварите и так поедите». Мужику лет 55, остался без жены, да и дети уже выросли. Живет один и по привычке сажает немаленький огород. И клубника у него шикарная, и малина, и виноград каждый год на загляденье. А девать некуда. Дети редко приезжают, что-то с собой увозят. Да только каждый день на грядках еще что-то созревает. Несколько лет этот сосед просто выставляет на улицу маленький столик, а на нем все по сезону: то ягода спелая, то картошка молодая, то помидоры ароматные. Рядом листок с надписью «Это бесплатно». И пакетики чистые приготовлены. © anahronizm / Pikabu
- В соседней квартире живет пара с новорожденным. Сегодня младенцу вызвали врача. Я в коридоре убираюсь, и все слышно.
Врач: «Имя ребенка?»
Молодой отец жене: «О-о-оль».
Жена: «Ты что, как у тебя!»
Молодой отец, недолго подумав, выдает: «Максим».
Врач: «Отчество?»
Молодой отец жене: «Такое же, да?»
© Unknown auhtor / Bash.im
- Снимаю квартиру в доме. А это дом, в котором прям все слышно, соответственно, и соседей. Вечер, у меня тишина, лежу читаю книжку. К соседям пришли гости. Их гостья с высокомерием восклицает: «А, так у вас однокомнатная?» Мне показалось, тогда я слышала, как скрипнули зубы хозяйки. © Подслушано / VK
- Наши соседи наверху — симпатичная пара старых хиппи, которые регулярно оставляют на дверных ручках маленькие декоративные бумажные конусы, полные домашних конфет и прочих вкусностей. Они наклеивают стихи на внутренней стороне задней двери во время Национальной недели поэзии, а также иногда устраивают тусовки, на которых люди поют в основном песни 60-х и 70-х годов. О лучших соседях и мечтать не приходится. © TJ_Fox / Reddit
- Несколько лет назад пришлось отремонтировать пограничную стену между домами. Мы знали, что у нашего соседа финансовые затруднения, поэтому сами оплатили ремонт. Когда приехали работники, сосед спросил: «Сколько это будет стоить?», на что мы ответили: «Не беспокойся об этом». Примерно через год сосед пришел к нам и сказал, что хочет рассчитаться. Он заключил крупный контракт и честно заплатил свою долю за стену. © David Lipschitz / Quora
- Мои родители впервые приехали ко мне в США. В то же время в соседний дом переехала новая соседка. Однажды вечером мы отдыхали в гостиной, дверь на крыльцо была открыта. Соседская собака без приглашения забежала к нам. Ее хозяйка прибежала следом и начала извиняться. Однако мой папа очень любит собак. Он сразу же начал гладить песика и играть с ним. Моя мама, одетая в типичный индийский наряд, сразу же пригласила даму на чай с печеньем, но женщина отказалась. Тогда мама завела светскую беседу и, несмотря на акцент, обе собеседницы поняли друг друга и хорошо поладили. С тех пор соседка останавливалась у нашего крыльца каждый раз, когда выходила на прогулку с собакой. Я не ожидал, что мои южноиндийские родители, особенно мама, будут такими общительными с кем-то из другой страны. © Ganesh Kumar / Quora
- Если мужчина один раз тебе помог, то он считает себя незаменимым. Вчера меня выручил сосед (автомат в прачечной не принимал у меня монетку). Сегодня звонит в дверь и говорит: «Ну как, ты нормально постирала? Я живу в соседней квартире; если будут проблемы, ты только постучись!» © acewoops / Twitter
- Пожилая соседка построила водопад в своем саду. Она жила одна, и некому было ей помочь. Когда водопад был готов, она созвала всех, чтобы показать, что получилось. Теперь мы, соседи, по очереди чистим ее водопад, потому что знаем, как трудно было его построить. Она доказала, что возраст — всего лишь цифра, и можно сделать все что угодно, когда хочется. Каким бы абсурдным это ни казалось. © Arjun Menon / Quora
- В первом доме, куда я переехал вместе с другом из университета, у нас были только компьютеры и пара спальных мешков. Настоящая холостяцкая квартира. В первую же ночь в дверь постучали. Это пришел познакомиться один из наших новых соседей. Он огляделся и заметил, что у нас нет мебели, сказал, что так не годится, и исчез. Через несколько минут появилась группа наших соседей со столом, стульями и парой кроватей. Они отказались от платы. © zerbey / Reddit
- Мои соседи заботятся о моих котятах, когда я уезжаю, а также забирают почту и поливают растения. Я делаю то же самое для них. А соседи через улицу — молодая семья с детьми, мы всегда машем друг другу при встрече. © Christine Sorenson / Quora
- Однажды сосед ворвался в мой дом во время наводнения и начал складывать мои вещи на столы и другие высокие поверхности. А все для того, чтобы мое имущество не испортилось от воды. Прихожу я домой, там 30 сантиметров воды, но вся электроника спасена. Я ему очень благодарен! © veron1on1 / Reddit
- В прошлом году я сломал левую лодыжку. Один сосед предложил купить за меня продукты. Другие приносили обеды или забирали меня в коляске к себе домой на ужин. Однажды днем я смотрел телевизор и услышал, как поблизости работает газонокосилка. Оказалось, другой сосед косил траву по обеим сторонам моего дома. Так продолжалось больше месяца. Мне очень повезло с соседями. © Donald Leow / Quora
- У нас с соседом сверху абсолютно идентичный музыкальный вкус. У него играют даже старые малоизвестные треки, которые я когда-то слушала. Живу в этом доме всего месяц, никогда не видела, кто живет в той квартире. Иногда возникает ощущение, что там живу я из прошлого. Зато теперь я точно знаю, где мой 2007-й. © Подслушано / VK
- Мне пришлось срочно уехать, когда мамы не стало. Перед отъездом я спросила соседку, а мы виделись всего 3 раза, не сможет ли она кормить моих кошек в течение нескольких недель. Я почти не знала ее, но вручила ей ключи, и вот что из этого вышло. Когда я вошла в дом после отъезда, холодильник был полный, еще такой чистый, каким я его никогда не видела, а кошки прибавили в весе. Соседка была у меня дома по несколько часов каждый божий день, чтобы кошкам не было одиноко. Мы стали хорошими друзьями, а когда несколько лет спустя не стало уже ее, я позаботилась о том, чтобы ее дом был в порядке. Я скучаю по ней. © Kelly South / Quora
- У меня есть сестра, не сказать, что мы близняшки, но похожи, тут и цвет волос одинаковый играет свою роль, и макияж подобный. Ну так вот, в соседнюю квартиру въехал новый жилец. Дом малоквартирный, все друг друга знают, принято здороваться. Пару месяцев ничего не происходило, здоровались с ним и все. Как-то раз стоим у подъезда с сестрой, и выходит новый сосед. Поздоровались, как обычно, он поворачивается к сестре, и у него шок:
«Так вас двое! А я думал, просто привычка здороваться по 10 раз в день».
© Подслушано / VK
- К нам в гости сегодня пришли друзья с детьми. И, как любые нормальные люди в возрасте от 2 до 5 лет, они носились по квартире. Соседу снизу это не понравилось, пришел просить утихомирить пыл. Открываю дверь:
— Здравствуйте.
— Девочка, позови маму или папу.
— Я здесь мама.
© Sabina1009 / Twitter
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Какие истории вы вспоминаете, когда речь заходит о соседях?
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