20 жизненных наблюдений, над которыми вздохнут и посмеются те, кому за 30
30-летие — это рубеж, который вызывает много яростных споров. Для одних это возраст, после которого заканчивается беспечная жизнь и приходит время остепениться. Другие же считают, что 30 — это новые 20. Так или иначе, круглая дата дает множество поводов для шуток.
Мы в AdMe.ru здорово посмеялись, когда прочли меткие замечания людей, которые уже разменяли четвертый десяток.
- Я в 22 была гораздо практичнее, что ли, чем стала после 30. Тогда я хотела замуж, носки стирать, борщ варить, все в дом. Сейчас я просто хочу спать и что-то купить. И первое, и второе перманентно. Под «что-то» в данном контексте я имею в виду какую-то фигню, а под «спать»... Я сегодня вырубилась на 20 минут с мышкой в руках, потом вздрогнула и продолжила работать. © SomeBadWitch / Pikabu
- Очень хорошо помню свое 30-летие. Я тогда реально заморочился: полжизни прошло, а что у меня было? Высшее образование, жена, ребенок, машина, квартира, стабильная работа. Что впереди? Все та же работа. Ребенок вырастет, жена постареет, я тоже. Скучно, серо, предсказуемо. А потом все завертелось. Через 2 года у меня не было работы, не было семьи, машину разбил. Пришел к маме с чемоданом. Решил подбить итоги. Из всего до этого нажитого осталось только здоровье. «Ну, — подумал я, — здоровье — это тоже неплохо». И на следующий день сломал ногу. Было больно, но я сидел и смеялся, потому что хуже уже было некуда. Дальше травмпункт, гипс... Через полгода я был в Тунисе с девушкой и радовался жизни. Сейчас я женат, 2 детей, с ребенком от первого брака нормальные отношения, объездил десятки стран и за последние 10 лет увидел больше, чем за 30 лет до этого. Так что жизнь — штука забавная и непредсказуемая. © parametr77 / Pikabu
- Пакет с пакетами уже не показатель приближающейся старости. У меня дома есть еще отдельный пакет с красивыми подарочными пакетами, которые можно будет кому-то передарить. © Палата № 6 / VK
- Сегодня, будучи 30-летней женщиной, я узнала, что могу покупать себе «детские» вещи, когда они меня радуют. Поэтому я купила огромную плюшевую подушку в форме кошки, чтобы лучше спать. © maybeiamonreddit / Reddit
- Раньше песня Верки Cердючки со словами «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца» расценивалась как стеб, а теперь с каждым годом она и правда дарит надежду. © Палата № 6 / VK
- В свои слегка за 30 собиралась закадрить коллегу на 3 года младше. Но решила даже не начинать, когда поняла, что он ко мне обращается на «вы» и по имени-отчеству. © squirrel / AdMe
- В этом году у меня была встреча выпускников — 20 лет со дня выпуска. Поймала саму себя на такой интересной оговорке. Рассказывала подруге, как все прошло: «В разгар мероприятия к нашему столу подсел какой-то мужик. Оказалось, что он знаком с нашими пацанами». Так вот, «мужик» оказался на 3 года младше, чем наши «пацаны». Но они же наши. © Алена Прокуда / Facebook
- Самое фантастическое в «Иронии судьбы...» — это то, что Жене Лукашину 36 лет, а у него все еще есть 3 близких друга. © SloznijLogin / Pikabu
- Я пережил кризис среднего возраста в 27 лет, потому что именно тогда у меня появились первые седые волосы. Поэтому говорю: когда вам за 30, как можно больше веселитесь, потому что дальше все полетит в тартарары. © Inachu Ikimasho / Quora
- Когда мне исполнилось 30, все начало складываться: карьера, отношения, да вообще все. Будто что-то щелкнуло внутри, и я такая: «А-а-а, теперь я поняла!» И с возрастом таких «щелчков» становится все больше. Вещи, в которых я пыталась разобраться годами, внезапно становятся кристально ясными. © Rachana Arya / Quora
- В близлежащем супермаркете в последние пару лет ежемесячно происходят перестановки. Я сначала бесилась страшно, а потом муж меня просветил, что администрация магазина таким образом спасает нас от надвигающегося Альцгеймера. Советуют же периодически менять маршруты прогулок, алгоритм действий и прочее. Вот они и стимулируют своими перестановками мозговую деятельность покупателей. В общем, теперь, когда накатывает желание разгромить все вокруг в поисках нужного, я начинаю мысленно благодарить работников магазина. Отпускает потихоньку. © Рыжая Лиса / AdMe
- Когда я был моложе, я любил дни рождения. В 20 с небольшим я начал все чаще думать о том, что будет дальше, и больше не считал дни рождения показателем прогресса. Я тот, кем я являюсь в данный момент, и то, что мне 28, 31 или 64, этого не меняет. А вот мой 85-летний дедушка недавно, наоборот, полюбил дни рождения. Для него каждый уходящий год — это действительно важная веха. © Leo Polovets / Quora
- Лето, сижу дома у компьютера. С улицы доносится крик детей: «Что ты так медленно бегаешь? Даже моя мама тебя догонит, а ведь ей уже 30 лет!» И я ощутил весь груз возраста. © ne4aTHuk / Pikabu
- Мне 30, и кровать в гостевой комнате предназначена для моих мягких игрушек. Несколько лет назад я переехала в другую страну, и все мягкие игрушки прилетели ко мне авиадоставкой. Сотрудница почты еще спросила, понимаю ли я, что доставка обойдется дороже, чем сами игрушки. У каждой из них есть свое имя, и мой парень знает и помнит их все. © dontmakemereply / Reddit
А как изменилась ваша жизнь после 30?
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