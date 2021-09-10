20 жизненных наблюдений, над которыми вздохнут и посмеются те, кому за 30

30-летие — это рубеж, который вызывает много яростных споров. Для одних это возраст, после которого заканчивается беспечная жизнь и приходит время остепениться. Другие же считают, что 30 — это новые 20. Так или иначе, круглая дата дает множество поводов для шуток.