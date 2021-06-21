20 человек, которые в магазине и закупились, и настроение себе подняли
Наша жизнь иногда напоминает день сурка — одни и те же события ежедневно. Но в череде серых будней иной раз может случиться нечто такое, что привнесет в них нотку разнообразия и даже улучшит настроение. Именно это произошло с героями нашей новой подборки во время обычного похода в магазин.
Мы в AdMe.ru считаем, что время для положительных эмоций есть всегда. И, пожалуй, будем в магазинах почаще смотреть по сторонам в надежде тоже повстречать что-то неординарное.
«Сегодня ходила прикупить цветочков и нашла свое воплощение»
Заранее покрашены для вашего удобства
«Таинственный герой в местном магазине сделал мой день»
«Кажется, я нашел магазин одежды для программистов»
«В этом магазине 8 вкусов Fanta, но среди них нет апельсиновой»
«Нашла сегодня в магазине»
«Пошла в комиссионный магазин купить что-нибудь нужное, вернулась с зеркалом в виде лягушонка за $ 2»
«Пол в туалете местного магазина игр выложен карточками из одной из них»
«Увидел в магазине»
«Не мог найти капусту в продуктовом и спросил у продавца, где я могу ее взять. Он сказал: „Прямо здесь“. И затем указал на свой бейдж. Наверное, он всю жизнь ждал этого момента. Уважуха тебе, Кейл»
Kale в переводе с английского — «капуста», пишется и произносится так же, как и имя сотрудника магазина (прим. AdMe.ru).
«Этот малыш пришел сегодня ко мне в магазин. Встречайте Рабера! Ему нравилось мяукать и сидеть на плече»
«Был в магазине костюмов. Даже представить не могу, насколько этот человек любит свою работу»
«Спасибо, ярлычок футболки из комиссионного магазина!»
«Я верю в тебя».
С работниками магазина все в порядке?
«Помогите».
Объявление в магазине канцелярских товаров
«Бумагу не есть!»
«В этом магазине есть тайная комната за одной из полок. К моему разочарованию, там оказался просто склад»
Эти голуби нашли золотую жилу в магазине товаров для дома
«Увидел это объявление в продуктовом сегодня»
«Я одинок. Забери меня домой».
Эта люстра в отделе одежды торгового центра сделана из вешалок
«Нашел идеальное одеяло в секонд-хенде»
А как проходят ваши походы в магазины?
Фото на превью copperboomb**** / Reddit
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