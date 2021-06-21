20 человек, которые в магазине и закупились, и настроение себе подняли

Наша жизнь иногда напоминает день сурка — одни и те же события ежедневно. Но в череде серых будней иной раз может случиться нечто такое, что привнесет в них нотку разнообразия и даже улучшит настроение. Именно это произошло с героями нашей новой подборки во время обычного похода в магазин.

Мы в AdMe.ru считаем, что время для положительных эмоций есть всегда. И, пожалуй, будем в магазинах почаще смотреть по сторонам в надежде тоже повстречать что-то неординарное.

«Сегодня ходила прикупить цветочков и нашла свое воплощение»

Заранее покрашены для вашего удобства

«Таинственный герой в местном магазине сделал мой день»

«Кажется, я нашел магазин одежды для программистов»

«В этом магазине 8 вкусов Fanta, но среди них нет апельсиновой»

«Нашла сегодня в магазине»

«Пошла в комиссионный магазин купить что-нибудь нужное, вернулась с зеркалом в виде лягушонка за $ 2»

«Пол в туалете местного магазина игр выложен карточками из одной из них»

«Увидел в магазине»

«Не мог найти капусту в продуктовом и спросил у продавца, где я могу ее взять. Он сказал: „Прямо здесь“. И затем указал на свой бейдж. Наверное, он всю жизнь ждал этого момента. Уважуха тебе, Кейл»

Kale в переводе с английского — «капуста», пишется и произносится так же, как и имя сотрудника магазина (прим. AdMe.ru).

«Этот малыш пришел сегодня ко мне в магазин. Встречайте Рабера! Ему нравилось мяукать и сидеть на плече»

«Был в магазине костюмов. Даже представить не могу, насколько этот человек любит свою работу»

«Спасибо, ярлычок футболки из комиссионного магазина!»

«Я верю в тебя».

С работниками магазина все в порядке?

«Помогите».

Объявление в магазине канцелярских товаров

«Бумагу не есть!»

«В этом магазине есть тайная комната за одной из полок. К моему разочарованию, там оказался просто склад»

Эти голуби нашли золотую жилу в магазине товаров для дома

«Увидел это объявление в продуктовом сегодня»

«Я одинок. Забери меня домой».

Эта люстра в отделе одежды торгового центра сделана из вешалок

«Нашел идеальное одеяло в секонд-хенде»