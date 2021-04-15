20+ человек, которые пошли в лес за обыкновенными грибами, а наткнулись на настоящие природные шедевры

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Если любого человека попросить изобразить на бумаге гриб, то он без раздумий нарисует ножку, а сверху шляпку. Но в действительности на планете существует от 2,2 до 3,8 млн видов грибов. Причем лишь 148 тыс. из них описаны учеными. А ежегодно открывается еще от 1 до 2,5 тыс. новых представителей грибного царства. Поэтому даже во время простого похода в лес за лисичками и маслятами легко можно обнаружить настоящие природные шедевры.

Вот 20+ любопытных фотографий, которые опубликовали любители тихой охоты. Мы в AdMe.ru думаем, что их находки никого не оставят равнодушными.

«Обнаружили это во время прогулки по лесу. Похоже на инопланетное сооружение»

«Я нашел этот фиолетовый коралловый гриб во время прогулки в Государственном парке Алламучи, штат Нью-Джерси»

Это ежовик гребенчатый. По вкусовым качествам напоминает мясо омара

На дереве столько «индюшиных хвостов», что они напоминают кору

«Я сначала подумала, что это пенопластовая крошка»

«Нашли шишку с растущими на ней грибами»

Эти грибы выглядят так, будто сделаны из выдувного стекла

«Я нашел 4 желтых мухомора»

«Поначалу я подумал, что это собачья игрушка. Оказалось, решеточник красный»

Эти грибы будто растут на планете Пандора

Нижняя часть этого трутовика, растущего на березе, похожа на лабиринт

«Сегодня утром отлично погулял в Алькорконе, Испания»

«Обнаружил корзиночник белый»

Кстати, этот гриб источает зловоние, которое напоминает запах протухшего молока.

«Обнаружил грибы, похожие на чищеные вареные яйца»

«Наткнулся на гриб, похожий на глаз»

Этот трутовый гриб поглотил папоротник

«Наткнулся на это прошлым летом, когда собирал лесные ягоды»

Грибы Xylaria polymorpha, их еще часто называют «пальцы мертвеца»

А этот гриб воняет так же жутко, как и выглядит

«Впервые увидел гриб, растущий в песчаной дюне»

«Мы с мамой наткнулись на грибы, похожие на мозги»

Это паразитические грибы, растущие прямо из паука-птицееда. Фото было сделано в заповеднике в Эквадоре

Кстати, вот любопытное видео от канала BBC о том, как эти грибы паразитируют на муравье и других насекомых.