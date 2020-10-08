20 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что до сих пор ходят красные

Не так давно один пользователь твиттера подметил, что в японском языке есть выражение 共感性羞恥 (kyo:kansei shu:chi), которое обозначает переживание, когда за поступки, совершенные другими людьми, стыдно нам. Дословно его можно перевести как «эмпатический стыд», и это именно то, что вам сейчас предстоит испытать.

AdMe.ru просто не смог оставить без внимания твиты 20 человек, которые, кажется, теперь знают о неловких ситуациях все и даже чуточку больше. А бонусом мы подготовили одну мысль, доказывающую, что к любым конфузам нужно относиться проще.

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Бонус: не стоит слишком серьезно ко всему относиться