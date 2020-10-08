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20 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что до сих пор ходят красные

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Не так давно один пользователь твиттера подметил, что в японском языке есть выражение 共感性羞恥 (kyo:kansei shu:chi), которое обозначает переживание, когда за поступки, совершенные другими людьми, стыдно нам. Дословно его можно перевести как «эмпатический стыд», и это именно то, что вам сейчас предстоит испытать.

AdMe.ru просто не смог оставить без внимания твиты 20 человек, которые, кажется, теперь знают о неловких ситуациях все и даже чуточку больше. А бонусом мы подготовили одну мысль, доказывающую, что к любым конфузам нужно относиться проще.

1.

© pabanyaa / Twitter

2.

© witchxcrafter / Twitter

3.

© shayadzohair / Twitter

4.

© MavenofHonor / Twitter

5.

© flex_mad01 / Twitter

6.

© alina_milaeva / Twitter

7.

© CallMeCudi_ / Twitter

8.

© ariellelange / Reddit

9.

© powerofvanity / Twitter

10.

© Loqiemean / Twitter

11.

© think_ethereal / Twitter

12.

© SAV__GAV / Twitter

13.

© saut333 / Twitter

14.

© abstrakiss / Twitter

15.

© ouralteredlife / Twitter

16.

© coldsemenova / Twitter

17.

© Wizard_Severus / Twitter

18.

© hustle_hazza / Twitter

19.

© gonchdash / Twitter

20.

© victoriannka / Twitter

Бонус: не стоит слишком серьезно ко всему относиться

© demyannik / Twitter

Приключалось ли с вами в последнее время такое, чему самое место в этой подборке и нигде больше?

Фото на превью pabanyaa / Twitter
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