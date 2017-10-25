20 человек, которые поняли все чересчур буквально

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Все мы не любим, когда наши просьбы игнорируют. Но некоторые все поставленные перед ними задачи выполняют неукоснительно и максимально точно. Иногда даже слишком. AdMe.ru удивляется тому, насколько буквально эти веселые люди подошли к выполнению просьб.

«Дочь уснула в машине. Приехав домой, я сказала мужу уложить ее в кровать. Исполнил в точности»

Когда просишь полпинты пива

«Мама сказала принести к ужину только роллы»

«Купил жене ожерелье. Попросил запаковать как можно ужаснее. „Как пожелаете, сэр“»

«Попросил принести мне бургер с салатом»

«Жена сказала поставить еду в духовку на 120 градусов. Пришлось помучиться, но я справился»

«Мой врач сказал мне есть побольше зелени»

«Мама попросила положить туалетную бумагу на полку»

Технически все верно

«Залила свой телефон. Попросила дедушку положить его в рис. Он подумал, что я имела в виду сварить его с рисом»

«Заказали грибы в китайском ресторане»

«Посоветовал жене установить на телефон напоминание. Но я не совсем это имел в виду»

«Моя девушка хотела радужный торт. Не понимаю, что не так»

«Мама попросила папу о «необычном» новогоднем дереве, которое ей не придется украшать

«Нет, двойную порцию пепперони не надо, нам хватит одной», — сказали мы

«Сказала новому сотруднику, что мне нужна ксерокопия его паспорта»

«Я будущий повар. Вчера попросил девушку помочь с ужином: начистить половину картошки в пакете»

«Попросить сына в магазине дать мне руку было большой ошибкой»

«Брат вынужден был задержаться на работе в праздник и попросил меня оставить ему всего по чуть-чуть»

«Сказали дочке, что ни один Новый год не обходится без торжественных тостов. В канун праздника она спросила: „И когда же мы будем делать тосты?“»