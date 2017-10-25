20 человек, которые поняли все чересчур буквально
Все мы не любим, когда наши просьбы игнорируют. Но некоторые все поставленные перед ними задачи выполняют неукоснительно и максимально точно. Иногда даже слишком.
AdMe.ru удивляется тому, насколько буквально эти веселые люди подошли к выполнению просьб.
«Дочь уснула в машине. Приехав домой, я сказала мужу уложить ее в кровать. Исполнил в точности»
Когда просишь полпинты пива
«Мама сказала принести к ужину только роллы»
«Купил жене ожерелье. Попросил запаковать как можно ужаснее. „Как пожелаете, сэр“»
«Попросил принести мне бургер с салатом»
«Жена сказала поставить еду в духовку на 120 градусов. Пришлось помучиться, но я справился»
«Мой врач сказал мне есть побольше зелени»
«Мама попросила положить туалетную бумагу на полку»
Технически все верно
«Залила свой телефон. Попросила дедушку положить его в рис. Он подумал, что я имела в виду сварить его с рисом»
«Заказали грибы в китайском ресторане»
«Посоветовал жене установить на телефон напоминание. Но я не совсем это имел в виду»
«Моя девушка хотела радужный торт. Не понимаю, что не так»
«Мама попросила папу о «необычном» новогоднем дереве, которое ей не придется украшать
«Нет, двойную порцию пепперони не надо, нам хватит одной», — сказали мы
«Сказала новому сотруднику, что мне нужна ксерокопия его паспорта»
«Я будущий повар. Вчера попросил девушку помочь с ужином: начистить половину картошки в пакете»
«Попросить сына в магазине дать мне руку было большой ошибкой»
«Брат вынужден был задержаться на работе в праздник и попросил меня оставить ему всего по чуть-чуть»
«Сказали дочке, что ни один Новый год не обходится без торжественных тостов. В канун праздника она спросила: „И когда же мы будем делать тосты?“»
Фото на превью allhailla/twitter