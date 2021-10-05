20 человек, которые получили такие подарки, что до сих пор пищат от восторга

Делать запоминающиеся подарки — это талант, который можно развивать в себе бесконечно. Капля фантазии, немного внимания к деталям и щепотка творчества — и вот уже перед дорогим вам человеком не банальный конверт с деньгами, а нетривиальный презент, который запомнится на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru уверены, что в жизни практически каждого человека был хоть один такой подарок, который и через 20, и через 40 лет из памяти не сотрешь. А в конце вас ждет бонус — история о презенте, который оставил неизгладимый след в сердцах сразу нескольких человек.

«Муж подарил мне это. Я рыдала так, что безнадежно испортила макияж»

«Я вернулся домой из командировки, и жена приготовила мне сюрприз. Мы пытались сделать это целую вечность. Лучший подарок, который я когда-либо получал!»

«Решил сделать оригинальный подарок другу на свадьбу, чтобы немного выделиться. Купил кирпич, а потом распилил его, внутрь вложил Kinder с подарком (деньги)»

«Сложил кирпич, склеил плиточным клеем, украсил лентой. Друг сказал, что молотком сломать не смог, пришлось выходить и со всей силы бросать об асфальт».

«У меня лучшая жена на свете! Я на редкость вредный мужик, и меня очень тяжело удивить. Но у нее это получилось! Угадайте, кого съедят первым»

«Я более 3 лет играю в компьютерную игру с 75-летней прабабушкой из Айдахо, но никогда с ней не виделась. Она прислала мне самый потрясающий свадебный подарок!»

Это набор разных семян.

«Муж подарил мне поездку в Европу, чтобы я могла навестить семью, которую не видела 20 лет»

«Каникулы в Европе».

«Из дружной команды разработчиков уходит в светлое будущее очень толковый программист и хороший человек»

«А так как вне работы гражданин любит велосипеды и покатушки, то решили презентовать ему обыкновенный термос с памятной гравировкой».

«Получила на свой 38-й день рождения мощный телескоп. Я для масштаба»

«Мои родители сшили каждому внуку по покрывалу, мама называла это „приданым“. Папа делал трафарет и вырезал лоскутки, а мама сшивала»

«Родителей уже нет с нами. А покрывала напоминают моим детям о бабушке и деде».

«Вот такой подарок я презентовал своей девушке на Новый год»

«У меня есть давний, самый мой старый друг. Знакомы мы лет 30. Вспомнил, что он любитель часов, ну и спросил, не хочет ли он чего-нибудь мне продать из коллекции»

«Захотелось мне, понимаешь, хорошей механики. А друг возьми и подари просто так... Скажу честно, сам бы я себе вряд ли когда купил часы за ₽ 100 тыс.».

«Дочка попросила на день рождения планшет... Обычно, когда она что-то просит, она знает, что, скорее всего, это получит. Но в этот раз я заставлю ее сердечко дрогнуть!»

«На день рождения получил подарок от коллег. Было жутко приятно. Точная копия моего инструмента»

«Мне на день рождения родители подарили 30 тонн щебня. Лучший подарок. Люблю их»

«Мой папа сделал для моей дочки подарок своими руками. Радость была неописуемая»

«Чумовой подарок ручной работы от моей лучшей подруги. И да пребудет с вами Сила!»

«Лучший подарок — сделанный своими руками!»

«Я всю жизнь мечтала о Барби-торте на день рождения. Завтра мне исполняется 39 лет, и мой муж решил испечь мне торт моей мечты»

«Когда-то муж работал хирургом. После операции многие пациенты благодарили его за лечение: приносили конфеты, шоколад. Но этот подарок запомнился мне на многие годы»

«Дочка пациента после выписки подарила мужу вот такую небольшую картину из измельченных сухих листьев, которую она сделала своими руками, с благодарственной надписью на обороте. Много лет прошло, муж уже на пенсии, но картина до сих пор висит у нас на стене. И когда вытираю с нее пыль, я вспоминаю девочку, которая вложила столько душевного тепла в эту работу, и надеюсь, что у ее папы все хорошо...»

«В этом году мои родители отпраздновали 30-летие свадьбы. Я написала для них книгу, сделала иллюстрации. Напечатала ее небольшим тиражом и подарила им»

Бонус: подарок, который точно никогда не забудется

Мои родители развелись, когда мне и года не было. Оставили меня с папой. Для двух бабушек, прабабушки, двух дедов, дяди и папочки я была несчастным брошенным ребенком, а потому росла в красном уголке, залюбленная и избалованная. Воспитывали меня в светлых идеях справедливости и добра.

Однажды я подарила одному мальчику велосипед. Ему ребята во дворе не давали покататься, мне обидно за него стало. Он был из очень бедной семьи, забитый и очень робкий. Поверить не мог, когда я ему сказала, что не надо возвращать. Такая радость! Сразу укатил с мальчишками — теперь он был крут!

Что характерно, знала, что ругать будут. Дед триста раз мне повторял: «Быть добреньким за чужой счет нельзя». Однако была уверена, что бабуля поможет.

Ужинаем сидим, звонок в дверь. Папа пошел открывать. Там весь в слезах мальчишка этот и его отец, красный и грозный.

— Этот стервец украл у вашей велосипед и твердит, что ему подарили. Мы пришли вернуть и извиниться, — говорит.

Я ни жива ни мертва, потому что не предупредила. О боже, как вспомнила, аж коленки задрожали! И тут подходит дед мой.

— Ну да, подарили. Нашей девочке негоже на мальчуковом, вечно падает. Давно присматривались к женской раме. Не продавать же битый. Решили вашему пацану отдать.

В общем, закрыли тему. Разобрались. Они ушли, а я обняла деда за ноги и рыдала так, что меня остановить не могли. Вот такой у меня был дед. © zara220 / Pikabu