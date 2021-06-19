20 человек, которые получили сюрприз из прошлого

Есть вещи, которые почти всегда молниеносно переносят нас в прошлое: снимки из старых фотоальбомов, наши старые дневники и тетрадки, памятные сувениры. А иногда эти предметы рассказывают настолько неожиданную историю былых времен, что в душе что-то отзывается даже у посторонних пользователей интернета.

Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько непредсказуемыми «порталами в прошлое» люди делятся в сети, и показываем их вам.

«Подарок на день рождения для моей мамы: я вышила сад моей бабушки нитками, которые принадлежали прабабушке»

«Мы нашли свидетельство о браке прабабушки и прадедушки»

«Нашел тетрадку с конспектами из средней школы, принадлежавшую моему дедушке»

«Не смог найти никакой информации об этом впечатляющем стуле, который я получил в наследство»

«Нашла это кольцо при помощи металлоискателя. На нем было написано имя, и я даже смогла найти владельца, который потерял его 24 года назад!»

«Нашел закрытый чемодан в глубине кладовки в отеле, где я работаю. Открыл его, и оказалось, что это буквально маленькая капсула времени»

«На выпускной мама вручила мне подарок — колье, сделанное ей из обручального кольца моей прабабушки. Буду дорожить им всю жизнь»

«Нашел эти эскизы. Мой дедушка работал раскадровщиком мультфильма про Бэтмена»

«Мы с женой получили эту картину в наследство от ее дедушки»

«Я унаследовала этот странный, но красивый стол от бабушки и теперь без ума от него!»

«Среди семейных документов я нашла крошечные крючки моей прабабушки для плетения кружева»

«Был в гостях у бабушки и дедушки в выходные и нашел несколько фотографий прадеда со времен Первой мировой войны»

«Много лет назад мне подарили сервиз моей прабабушки, и сегодня я впервые решила использовать его. Торт и чай стали гораздо вкуснее!»

«Я поехал в Смитсоновский музей в Вашингтоне, чтобы увидеть вещи моего прадеда»

«Мой дедушка в 22 и в 98»

«У меня был редкий шанс увидеть обручальное кольцо моей прапрапрабабушки. Обычно оно внутри футляра в музее Диккенса, но сегодня его разрешили фотографировать»

«Это коса моей прабабушки. В детстве она жила на ферме вместе с жестоким отцом, а потом решила подстричься, переехать в город и устроиться на работу продавцом»

«Еле открыла медальон бабушки, но это однозначно того стоило!»

«Нашел бас-гитару моего отца, после того как он продал ее 18 лет назад»

«Папа купил ее в 15 лет на свои первые заработанные деньги. Когда мне было 9 лет, я начать учиться играть на ней и делал это без остановки при любой возможности. Но через несколько лет папа продал инструмент другу, и я очень расстроился и даже сохранил у себя кожаный ремешок от нее. И вот спустя почти 20 лет я увидел, что эту гитару продают, встретился с продавцом, чтобы посмотреть на ее, и убедился, что это точно она! Теперь она снова у меня!»

«Глядите-ка, что я нашел на гаражной распродаже»

«Машина времени».