20 человек, которые получили сюрприз из прошлого
Есть вещи, которые почти всегда молниеносно переносят нас в прошлое: снимки из старых фотоальбомов, наши старые дневники и тетрадки, памятные сувениры. А иногда эти предметы рассказывают настолько неожиданную историю былых времен, что в душе что-то отзывается даже у посторонних пользователей интернета.
Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько непредсказуемыми «порталами в прошлое» люди делятся в сети, и показываем их вам.
«Подарок на день рождения для моей мамы: я вышила сад моей бабушки нитками, которые принадлежали прабабушке»
«Мы нашли свидетельство о браке прабабушки и прадедушки»
«Нашел тетрадку с конспектами из средней школы, принадлежавшую моему дедушке»
«Не смог найти никакой информации об этом впечатляющем стуле, который я получил в наследство»
«Нашла это кольцо при помощи металлоискателя. На нем было написано имя, и я даже смогла найти владельца, который потерял его 24 года назад!»
«Нашел закрытый чемодан в глубине кладовки в отеле, где я работаю. Открыл его, и оказалось, что это буквально маленькая капсула времени»
«На выпускной мама вручила мне подарок — колье, сделанное ей из обручального кольца моей прабабушки. Буду дорожить им всю жизнь»
«Нашел эти эскизы. Мой дедушка работал раскадровщиком мультфильма про Бэтмена»
«Мы с женой получили эту картину в наследство от ее дедушки»
«Я унаследовала этот странный, но красивый стол от бабушки и теперь без ума от него!»
«Среди семейных документов я нашла крошечные крючки моей прабабушки для плетения кружева»
«Был в гостях у бабушки и дедушки в выходные и нашел несколько фотографий прадеда со времен Первой мировой войны»
«Много лет назад мне подарили сервиз моей прабабушки, и сегодня я впервые решила использовать его. Торт и чай стали гораздо вкуснее!»
«Я поехал в Смитсоновский музей в Вашингтоне, чтобы увидеть вещи моего прадеда»
«Мой дедушка в 22 и в 98»
«У меня был редкий шанс увидеть обручальное кольцо моей прапрапрабабушки. Обычно оно внутри футляра в музее Диккенса, но сегодня его разрешили фотографировать»
«Это коса моей прабабушки. В детстве она жила на ферме вместе с жестоким отцом, а потом решила подстричься, переехать в город и устроиться на работу продавцом»
«Еле открыла медальон бабушки, но это однозначно того стоило!»
«Нашел бас-гитару моего отца, после того как он продал ее 18 лет назад»
«Папа купил ее в 15 лет на свои первые заработанные деньги. Когда мне было 9 лет, я начать учиться играть на ней и делал это без остановки при любой возможности. Но через несколько лет папа продал инструмент другу, и я очень расстроился и даже сохранил у себя кожаный ремешок от нее. И вот спустя почти 20 лет я увидел, что эту гитару продают, встретился с продавцом, чтобы посмотреть на ее, и убедился, что это точно она! Теперь она снова у меня!»
«Глядите-ка, что я нашел на гаражной распродаже»
«Машина времени».
А покажите важные для себя вещи, которые за пару секунд могут перенести вас в прошлое!