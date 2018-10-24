20+ человек, для которых у судьбы плохие новости

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Вы когда-нибудь задумывались, почему одних людей можно назвать любимчиками фортуны, а к другим неприятности будто липнут сами собой? Психолог Ричард Вайсман считает, что удача состоит из 4 компонентов: умения довериться интуиции, оптимизма, способности смотреть на вещи под разным углом и внутреннего равновесия. Похоже, героям сегодняшней подборки явно недостает какой-то из этих составляющих.

AdMe.ru нашел фото, увидев которые вы захотите сказать: «Не переживай, дружище, все будет хорошо».

Если где-то проходит конкурс на самый необычный загар, этому парню стоит принять участие

Жильцы дома жаловались на шум в стене, за которой оказался огромный улей

Когда купил новый пластиковый контейнер и забыл предупредить пса, что это не для него

«Этим утром нашел стрелу прямо в фасаде своего дома»

«Они обещали, что в этом костюме я буду выглядеть очень стильно»

«Отец попросил разобрать его коллекцию монет, которую он собирал в течение 40 лет»

«Меня укусила змея. Вот счет за лечение»

«Медикаменты». «Лабораторные услуги». «Блок промежуточной терапии». «Блок интенсивной терапии». «Неотложная медицинская помощь». «Терапевтические услуги». «Рентгенология». «Дополнительные услуги». «Итоговая сумма: 153 тысячи 161 доллар 25 центов».

«Проснулся утром, а в моем бассейне нет воды»

«Это случилось за 10 минут до прихода жилищного эксперта, которого я вызвал перед продажей дома»

Когда твои планы нарушил водитель автобуса

«Нам не хватило одного номера, чтобы выиграть 667 млн долларов»

«Эта яма на моем заднем дворе появилась просто из ниоткуда»

Видимо, у шин тоже бывает флюс

Во всяком случае это не его вина

Когда решили сделать общий семейный снимок и попросили незнакомца вас сфотографировать

Если бы мы уронили пиццу, да еще и начинкой вниз, мы бы тоже расплакались

Хороший мальчик решил слегка усовершенствовать дверь нового кемпера

«Брат заказал в онлайн-магазине маску для фестиваля комиксов Comic Con»

Когда купил дорогущий домик для кота, но он не оценил

Когда припарковал машину возле солезавода и подумать не мог, что вскоре об этом пожалеешь

Когда проделал нелегкий путь ради захватывающего вида

Если когда-нибудь кто-то решит составить энциклопедию коварства, эту историю стоит разместить на первой странице

Кому из героев этой подборки вы посочувствовали больше всего?