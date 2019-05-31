20+ человек, которые поделились своей самой большой гордостью с остальным миром

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Некоторые не любят рассказывать о своих успехах из-за боязни показаться хвастунами или самовлюбленными нарциссами. И очень зря. На самом деле чужие победы — это то, что каждый из нас может использовать для достижения своих собственных целей. Ведь если кто-то другой смог побороть детские страхи, написать книгу или даже справиться с серьезной болезнью, то есть ли в этом мире что-то невозможное?

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем людей, которым хочется делиться своими успехами с окружающими. И хотим им в этом помочь.

1. «Мой брат стал первым членом нашей семьи, получившим магистерскую степень. Папа все плакал и никак не мог остановиться»

2. «Сегодня мы узнали, что моя дочь полностью излечилась от рака»

3. «Сегодня я поборол один из своих страхов — провел презентацию перед десятками людей. В конце все аплодировали, а некоторые даже подошли ко мне после выступления и сказали, что я был великолепен»

4. «Это первая картина, которую я нарисовал спустя 93 дня после того, как бросил пить. Мне казалось, что я никогда больше не возьму в руки кисть и краски»

5. «Мой корги только что осознал, что это он на билборде»

6. «Мой папа 40 лет отслужил в армии и сегодня ушел в отставку в звании генерала»

7. «Я похудела на 4 размера за год и очень собой горжусь»

8. «4 года, 75 отказов, 164 дня на успокоительных таблетках — и моя первая книга опубликована!»

9. «Когда я родился, врачи говорили, что у меня стеноз аорты и я не доживу до своего первого дня рождения. На этом фото я с кардиологом, которому я обязан жизнью»

10. Вот у кого есть самый трогательный повод для гордости

11. «За последний месяц я успел окончить колледж, купить свою первую машину и обручиться. Моя следующая цель — попасть на стажировку в НАСА»

12. «Мой друг с апреля 2016 года на добровольных началах занимается очисткой водоемов в Швеции»

13. «Моя мама печет такие торты дома. Она не считает это чем-то особенным, а я очень ею горжусь»

14. «Мой парень только что собрал стул из IKEA и был так горд этим, что сразу же попросил сделать фото такого исторического момента»

15. Выпускница колледжа сфотографировалась со своими родителями-иммигрантами на фруктовом поле, где они работали, чтобы обеспечить ей лучшую жизнь

16. «Моему сыну 3,5 года, и у него задержка речевого развития. Сегодня он впервые назвал меня мамой»

17. «Я в депрессии уже несколько лет, но наконец начал с ней бороться. Пока не все идеально, но моя комната опять выглядит так, как прежде»

18. «Мой будущий муж впервые встал на скейт после перелома ноги. Это было долгое путешествие к здоровью. Горжусь им»

19. «Моя бабушка решила бросить курить и за последние 2 недели не выкурила ни одной сигареты»

20. «Я делаю торты, и сегодня меня показали по телевизору в местных новостях. Я очень много работаю, у меня бывают депрессивные эпизоды, но я горжусь тем, что мои работы получили такое признание»

21. «Мы с женой купили свой первый дом»

22. «Моя мама окончила университет и получила докторскую степень по социальной работе. Она хотела сделать это до того, как ей исполнится 60, но получилось даже на год раньше. Безумно ею горжусь»

23. «Моя дочь завоевала медаль на специальной олимпиаде. А ведь были времена, когда врачи говорили, что она не выживет»

24. «Моя мама — ярая противница прививок. Мне только что исполнилось 19 лет, и сегодня я впервые прошла курс иммунизации»

А у вас есть успехи, которыми вы очень-очень гордитесь? Расскажете нам о них в комментариях?