20+ человек, которые почему-то уверены, что в любом деле необходим творческий подход
По мнению психолога Скотта Барри Кауфмана, есть как минимум 18 признаков, по которым можно безошибочно определить творческих людей. Один из них звучит так: любую ситуацию в жизни они рассматривают как возможность для самовыражения. Герои сегодняшней фотоподборки наглядно демонстрируют, как это выглядит на практике. Им ничего не стоит устроить свадьбу с участием динозавра, найти работу с помощью мытья окон и сделать фотопародию на известную картину.
AdMe.ru нашел фото от людей, которые в любое занятие пытаются добавить щепотку креатива.
«Онлайн-трансляция свадьбы моего дяди в Лас-Вегасе»
«Мы с другом попытались воссоздать картину „Сотворение Адама“. По-моему, неплохо вышло»
«Кажется, я нашел ту единственную»
Идея для тату — телепортирующаяся корги
М — маркетинг
Мутанты уже среди нас
Продюсеры, дайте парню роль в следующей части фильма
Почти 119
«Когда я впервые оказался дома у своей девушки, я увидел у нее такой же вентилятор, как и у меня. Мы женаты уже 8 лет, и Билл и Эндрю до сих пор с нами»
Когда у шеф-повара чересчур богатое воображение
«В моем офисе на потолке есть такая штука, которая создает иллюзию дневного света в вечернее время»
Вот это переворот!
Новый способ рассылки резюме
«Очень нужна работа. Пожалуйста, возьмите мое резюме. Мойка лобового стекла в подарок».
Когда твой будущий муж любит компьютерные игры и ты не намерена скрывать это от окружающих
«В нашем университетском кинотеатре не было постера для фильма „Дэдпул-2“, поэтому пришлось импровизировать»
«Так мой учитель хранит карандаши»
«В доме моих двоюродных братьев есть унитаз с подсветкой»
«Наконец-то нашел применение своему старому телевизору»
Есть бассейн, но нет воды? Не проблема!
Когда не определился, чего хочется: короткую стрижку, дреды или густую шевелюру
«Жена ждала два дня, пока я открою холодильник»
«Похоже, молоко испортилось».
А вам встречалось нечто такое, что должно оказаться в подобной подборке?
Фото на превью danspud69 / reddit