20+ человек, которые почему-то уверены, что в любом деле необходим творческий подход

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По мнению психолога Скотта Барри Кауфмана, есть как минимум 18 признаков, по которым можно безошибочно определить творческих людей. Один из них звучит так: любую ситуацию в жизни они рассматривают как возможность для самовыражения. Герои сегодняшней фотоподборки наглядно демонстрируют, как это выглядит на практике. Им ничего не стоит устроить свадьбу с участием динозавра, найти работу с помощью мытья окон и сделать фотопародию на известную картину.

AdMe.ru нашел фото от людей, которые в любое занятие пытаются добавить щепотку креатива.

«Онлайн-трансляция свадьбы моего дяди в Лас-Вегасе»

«Мы с другом попытались воссоздать картину „Сотворение Адама“. По-моему, неплохо вышло»

«Кажется, я нашел ту единственную»

Идея для тату — телепортирующаяся корги

М — маркетинг

Мутанты уже среди нас

Продюсеры, дайте парню роль в следующей части фильма

Почти 119

«Когда я впервые оказался дома у своей девушки, я увидел у нее такой же вентилятор, как и у меня. Мы женаты уже 8 лет, и Билл и Эндрю до сих пор с нами»

Когда у шеф-повара чересчур богатое воображение

«В моем офисе на потолке есть такая штука, которая создает иллюзию дневного света в вечернее время»

Вот это переворот!

Новый способ рассылки резюме

«Очень нужна работа. Пожалуйста, возьмите мое резюме. Мойка лобового стекла в подарок».

Когда твой будущий муж любит компьютерные игры и ты не намерена скрывать это от окружающих

«В нашем университетском кинотеатре не было постера для фильма „Дэдпул-2“, поэтому пришлось импровизировать»

«Так мой учитель хранит карандаши»

«В доме моих двоюродных братьев есть унитаз с подсветкой»

«Наконец-то нашел применение своему старому телевизору»

Есть бассейн, но нет воды? Не проблема!

Когда не определился, чего хочется: короткую стрижку, дреды или густую шевелюру

«Жена ждала два дня, пока я открою холодильник»

«Похоже, молоко испортилось».

А вам встречалось нечто такое, что должно оказаться в подобной подборке?