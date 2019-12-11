20+ человек, у которых был план выглядеть в соцсетях идеально. Но он провалился
Только представьте: вы тщательно создаете свой образ в соцсетях, для каждой фотографии выбираете особый ракурс, удачную позу, ставите свет и затем еще долго ретушируете лучший снимок. А потом вас отмечают на не самом удачном кадре, и все усилия идут насмарку. Обидно, правда? Герои нашей статьи как раз попали в такую ситуацию.
AdMe.ru наткнулся на фотографии людей, которые всего лишь хотели хорошо выглядеть на своих фотографиях, а вместо комплиментов получили лишь насмешки и обвинения в чрезмерном использовании фотошопа.
«Ты вообще дышишь?»
«Этот парень большой фанат фотошопа. Слева — наше фото из его инстаграма, справа — из моего»
Видимо, фотограф решил показать и то, что должно было остаться за кадром
«Его зубы светлее, чем мое будущее»
Отражение выдало всю правду
Определить, что это один и тот же человек, можно разве что по родинкам
«Она говорила, что выглядит точно так, как на фотографиях. Ну-ну»
«Селфи, которые она выкладывает, — сплошной фотошоп»
«Этот парень фильтрует все свои фотографии и даже видео, но я-то знаю, какой он на самом деле»
«Вот как она выглядит на своих фотографиях и на видео»
«В жизни ее можно узнать разве что по костюмам»
«Да, на самом деле не такой уж он и брутальный»
«Вот с какой фотографией эта женщина баллотируется на пост мэра там, где я живу»
«Она такая милая, зачем ей вообще фотошоп?»
«Кажется, даже ливня недостаточно, чтобы намочить такие шикарные волосы»
«Такое ощущение, что это два разных человека»
А ведь она и так симпатичная
«Нет, это не мама и дочь, это один и тот же человек»
«На отмеченных фотографиях она другая»
Еще один пример того, как фото из соцсетей могут отличаться от реальности
«Это все макияж и фильтры»
Бонус: эта девушка выкладывает свои фото в «удачные» и «неудачные» дни
А вы используете фотошоп или фильтры на своих фотографиях? Или выкладываете снимки как есть?
Фото на превью nokia621 / Reddit