20+ человек, у которых был план выглядеть в соцсетях идеально. Но он провалился

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Только представьте: вы тщательно создаете свой образ в соцсетях, для каждой фотографии выбираете особый ракурс, удачную позу, ставите свет и затем еще долго ретушируете лучший снимок. А потом вас отмечают на не самом удачном кадре, и все усилия идут насмарку. Обидно, правда? Герои нашей статьи как раз попали в такую ситуацию.

AdMe.ru наткнулся на фотографии людей, которые всего лишь хотели хорошо выглядеть на своих фотографиях, а вместо комплиментов получили лишь насмешки и обвинения в чрезмерном использовании фотошопа.

«Ты вообще дышишь?»

«Этот парень большой фанат фотошопа. Слева — наше фото из его инстаграма, справа — из моего»

Видимо, фотограф решил показать и то, что должно было остаться за кадром

«Его зубы светлее, чем мое будущее»

Отражение выдало всю правду

Определить, что это один и тот же человек, можно разве что по родинкам

«Она говорила, что выглядит точно так, как на фотографиях. Ну-ну»

«Селфи, которые она выкладывает, — сплошной фотошоп»

«Этот парень фильтрует все свои фотографии и даже видео, но я-то знаю, какой он на самом деле»

«Вот как она выглядит на своих фотографиях и на видео»

«В жизни ее можно узнать разве что по костюмам»

«Да, на самом деле не такой уж он и брутальный»

«Вот с какой фотографией эта женщина баллотируется на пост мэра там, где я живу»

«Она такая милая, зачем ей вообще фотошоп?»

«Кажется, даже ливня недостаточно, чтобы намочить такие шикарные волосы»

«Такое ощущение, что это два разных человека»

А ведь она и так симпатичная

«Нет, это не мама и дочь, это один и тот же человек»

«На отмеченных фотографиях она другая»

Еще один пример того, как фото из соцсетей могут отличаться от реальности

«Это все макияж и фильтры»

Бонус: эта девушка выкладывает свои фото в «удачные» и «неудачные» дни

А вы используете фотошоп или фильтры на своих фотографиях? Или выкладываете снимки как есть?