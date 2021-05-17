20+ человек, которые отвалили кругленькую сумму за то, что другие бы и бесплатно не взяли

Любая покупка, которую мы совершаем, даже самая продуманная и давно запланированная, — это немного лотерея. Будь то аренда жилья, новая обувь или ювелирное украшение. Мы не можем знать, чем обернется сделка, пока ее не проверит само время. Героям нашей сегодняшней подборки в этом плане не позавидуешь: в тот самый день фортуна явно от них отвернулась.

Мы в AdMe.ru понимаем: от провалов никто не застрахован. И все же надеемся, что с вами такого не случится.

Аренда квартиры стоит $ 2 650 в месяц. И полюбуйтесь только на эту кухню

«Эти наушники я купил 3 дня назад, отдав за них $ 160. А качество звука оказалось просто отвратительным»

«Парень подарил мне кольцо за $ 350. А спустя день я посмотрела на руку и заметила это...»

«Наконец решился и заказал детям огромную упаковку Oreo. И вот что я получил в итоге!»

Как-то неловко, когда парфюм, который ты купил жене на Рождество, она использует в качестве освежителя воздуха

«Решил порадовать себя фигурками Lego. А они все оказались одинаковыми»

«Приобрел птичью кормушку со специальной защитой от голубей. Ну так я думал раньше»

«Заказал онлайн цветы для мамы. Заплатил $ 80, а они выглядят так, словно их сожгли лет 30 назад и затем снова собрали в букет»

«Слева — мой старый маникюр. А справа то, за что я заплатила € 45. И еще € 65 пришлось отдать, чтобы исправить этот ужас»

«Заплатил за это блюдо больше $ 25. Мое разочарование просто бесконечно»

«За эту коробочку со специями я заплатил $ 37»

«Эти ногти стоили мне $ 61. Парень говорит, они кошмарно выглядят»

В колледже этот набор продавался за $ 100, хотя ни одна вещь внутри не стоит дороже $ 5

«Купил духи за $ 20. Я знал, что это слишком маленькая сумма за оригинал, и все равно повелся. Они пахнут жуткой смесью пота и бензина»

Ролл с лобстером за $ 34. Банан для сравнения размеров

«Из-за водителя службы доставки мне придется потратить еще $ 5 500»

«Рабочие ботинки за $ 130. Носил их всего месяц»

«Решил достать костюм, который купил когда-то за $ 1 000. Думал, что это будет единственный костюм, который я буду носить. А его поела моль...»

«Я заплатил больше обычной стоимости билета за это место „у иллюминатора“»

«Забронировал номер повышенной комфортности в 4-звездочном отеле»

«Мне подарили игру, но в коробке не было диска. Родители заплатили $ 60 за пустую упаковку»