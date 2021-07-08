20+ человек, которые откопали крутые вещи в секонд-хенде за сущие копейки

Многие модники и модницы с завидной регулярностью посещают магазины одежды, бывшей в употреблении. Ведь в них можно отыскать неповторимую вещь, которая идеально впишется в гардероб. А главное, ее приобретение не сильно ударит по кошельку.

Мы в AdMe.ru убедились, что необязательно тратить уйму денег для того, чтобы впечатлять окружающих стильными образами. Вы только посмотрите, какими крутыми покупками хвастаются пользователи!

«Комиссионный магазин был крошечным, и я не ожидала, что куплю что-то. Но ушла оттуда с ботинками Dr.Marten’s за $ 6»

«Винтажное платье в розах — моя любимая находка. Выглядит так, будто я героиня какой-то мыльной оперы 90-х»

«Нашла сегодня эти потрясающие туфли Louis Vuitton! Я просто счастлива, что купила их по выгодной цене, потому что они подлинные!»

«Сегодня случайно зашла в комиссионку и урвала вот такое викторианское кольцо за $ 4»

«Обалденные боты прямиком из моего 2003 года»

«Потрясающий винтажный комплект-двойка, который я приобрела за $ 10»

«Обычно я не часто заглядываю в женскую секцию, но у этой вещицы за £ 2 потрясающий принт, и, я думаю, она мне идет»

«Платье из 100%-ного шелка изумрудного цвета за $ 8! Вот несколько образов с ним»

«Два моих любимых платья, которые купила недавно. Потрясающие творения из 80-х»

«Купила сегодня эту красивую юбку всего за $ 1»

«Винтажные брюки Christian Dior. Неожиданная удивительная находка»

«Замшевые миниатюрные ковбойские сапоги за $ 15»

«Добыла этот костюм на гаражной распродаже. Фигура в нем выглядит просто потрясающе благодаря завязкам»

«Обожаю такие находки! Купил эти винтажные джинсы Levi’s, а в одном из карманов был билет в кино на мультфильм „Приключения Флика“ 1998 года»

«Обожаю лимонный принт! Это платье купила меньше чем за $ 5»

«Роликовые коньки Candi Girl из моего местного комиссионного магазина. Они выглядят так, будто их никогда не использовали»

«Винтажная сумочка Whiting & Davis 70-х годов»

«По-настоящему крутая куртка с лошадьми, которую я сегодня купила примерно за $ 1 на распродаже»

«Эти ботфорты цвета металлик я купила сегодня за $ 10. Практично? Не совсем. Впечатляюще? Абсолютно!»

«Купил эту удивительную рубашку Wrangler 70-х годов с яблочными мотивами и надписью „яблочный пирог“. Она идеальна»

«Напоминает фильм „Бестолковые“. Не смогла устоять. Всего £ 4»

«Ван Гог? Это очень круто! И мой размер? Черт возьми, беру!»

«Комбинезон за $ 5! Я была полной всю жизнь и никогда не носила такие вещи. Но, похудев, в местном комиссионном магазине примерила этого милашку и поняла, что он был создан для меня!»