20+ человек, которые отдадут полцарства и что-нибудь еще лишь за то, чтобы отдохнуть
Утомляемость — одна из самых распространенных проблем, с который мы сталкиваемся в нашей жизни. Мы можем проехать нужную нам автобусную остановку, не заметив этого, или поставить чайник в холодильник. Пользователь твиттера под ником .Винтерфелл. предложила своим подписчикам поделиться историями, связанными с усталостью, и получила немало остроумных сюжетов.
AdMe.ru выбрал самые жизненные из этих историй. Теперь мы знаем, что даже сильную усталость можно воспринимать легко и с юмором.
- Как-то я спал в гостинице, и среди ночи сработала пожарная тревога. Подумал: «Горим и горим, чего бубнить-то», и лег спать дальше. © musicart26 / Twitter
- В детстве ты боишься монстра под кроватью, закутываешься в кокон из одеяла, чтобы тебя не схватили. Став взрослым, ты так устаешь, что специально свешиваешь ногу в надежде, что монстр схватит и утащит тебя. Но тебя хватает за ноги лишь кот. © antonran11 / Twitter
- Кажется, не закрыла входную дверь. Но я уже в кровати и ничего не могу с этим поделать... © H3Deuterium / Twitter
- В детстве упала с кровати, но очень не хотелось вставать, потому что одеяло по-прежнему было на мне, а сон не оборвался. Значит, можно дальше спать. © aleaveteen / Twitter
- В гостинице ночью стали ломиться в дверь. Я слегка приоткрыла глаза, посмотрела на дверь и легла спать дальше. © omori_nk / Twitter
- Периферийным зрением постоянно вижу движущиеся объекты, которых нет: разбегающихся насекомых при открывании ящика, что-то похожее на крыс или белок в углах потолка и т. д. Полгода недосыпа. © yanyaesh / Twitter
- Я уже полтора месяца не заглядываю в обновления комиксов, потому что у меня нет сил их читать и следить за сюжетом. © Farlongel / Twitter
- Сегодня ночью кошка закрыла мой ящик стола. Я уже спала и не поняла, что это была она. Мне показалось, что это какая-то паранормальщина, и я закричала: «Спасибо, призрак!» В общем, лучше ночью меня не будить. © cookie_m111 / Twitter
- Недавно расплакалась из-за того, что вилка упала на пол. Потом полчаса плакала из-за того, что теперь я заплаканная и некрасивая. © oldValkyrie / Twitter
- Однажды я заплакала из-за того, что не могла заплакать. © oaoamo__ / Twitter
- Проснувшись после 11 часов сна, я решила, что этого недостаточно, и проспала еще 7. © MadHatter333 / Twitter
- Временами, если ночами мерещится что-то страшное вместо одежды и мебели, я всегда надеюсь, что оно меня сожрет и мне не надо будет думать о всякой бытовухе. © Herrkommandant_ / Twitter
- Постоянно кажется, что меня кто-то зовет, и на регулярной основе путаю свою игрушечную лошадь с младшей сестрой. А штору я как-то приняла за длинного удава. © JuSt_ShIzAa / Twitter
- Проехала 2 лишние станции метро и чуть не уехала в депо. © laelia_vernalis / Twitter
- Назвала студентку именем своей собаки. © anxiousmole / Twitter
- Я стала наливать суп в блюдце. © xnbmbn / Twitter
- Как-то я лежала, смотрела сериал. Услышала, как в прихожей дернулась ручка входной двери, но даже не пошла проверять... Подождала минуты 2: все живы-здоровы. И я благополучно забыла. © jijajajaji / Twitter
- Я каждый вечер записываю свои мысли в личный дневник: выработала привычку. Сегодня уже 8-й день, как я не могу даже открыть его. © DESPERANDUM_16 / Twitter
- Уснула, расстилая диван. © 8_illusion_8 / Twitter
А какие у вас есть забавные истории, связанные с усталостью?
Фото на превью skapuma88 / Twitter
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