20+ человек, которые отдадут полцарства и что-нибудь еще лишь за то, чтобы отдохнуть

Утомляемость — одна из самых распространенных проблем, с который мы сталкиваемся в нашей жизни. Мы можем проехать нужную нам автобусную остановку, не заметив этого, или поставить чайник в холодильник. Пользователь твиттера под ником .Винтерфелл. предложила своим подписчикам поделиться историями, связанными с усталостью, и получила немало остроумных сюжетов.