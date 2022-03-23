20+ человек, которые от событий собственного дня буквально выпали в осадок

Мелкие неурядицы — наши вечные спутники в жизни. Бытовые проблемы могут надолго испортить настроение, будь то паук в чашке с чаем, скверно окрашенные волосы или заказанная не по размеру техника. Есть люди, которые не готовы грустить в одиночку, — они поделились снимками своих неудач со всем интернетом, и всем стало веселей.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки, но в то же время не можем сдержать добродушный смех. Ведь кто из нас не попадал в дурацкие ситуации? Мы знаем, это пройдет. А в конце мы добавили бонус — переписку с работодателем, в которой логика покинула чат.

1. «Заказал сковороду 3 видов мяса и получил это»

2. «Секретарь нашего начальника уволилась сегодня утром сразу после того, как принесла ему этот завтрак»

3. Этот столб был прямым на прошлой неделе. Это 1-й этаж 7-этажного дома

Похоже, у вас будет объединение отделов. © _Killroy / Reddit

4. «Купил PlayStation 5 сыну на день рождения. Кто-то в доставке заменил ее камнем»

5. «Кто-то выплеснул всю свою злость на мою машину»

6. Двойной удар

7. Начался концерт, и он пришел

8. «Я только что допила свою чашку чая... Я больше никогда, слышите, никогда не оставлю чай, чтобы выпить его позже»

Интересно, сколько их было там с самого начала? © Noktyrn / Reddit

9. Столько приправы было в пакете

10. Пассажир забыл своего пингвина в аэропорту

11. «Предстоит долгий перелет. Открываю чехол с наушниками и обнаруживаю, что там пусто»

12. Кто-то умудрился потерять свою новую коробку с устройством для поиска

13. «Тестируем наш новый принтер. Вышел из комнаты на 5 минут, вернулся и увидел это»

14. «Закончила сортировать карточки и споткнулась»

15. «Добавка из дредов в моем лимонаде на бейсбольном матче»

16. «Приехал домой голодный после долгого рабочего дня и нашел все свои вещи в мусорных пакетах. Уборщики, которых прислал хозяин, решили убрать не ту квартиру»

17. «Просто решила накраситься в машине»

18. «Мама училась на парикмахерских курсах 9 лет назад и заманила моего брата на стрижку»

Я никогда не видел прически, которая выглядела бы более искусственной, чем эти настоящие волосы... © NoNotInTheFace / Reddit

19. Где справедливость?

«Решил пройти игру „Змейка“ до конца. Полгода мучился, но все-таки это сделал. Когда осталась последняя точка, которую нужно было съесть, она просто исчезла. И выход только один — врезаться в самого себя».

20. «Что я хотела и что получила. Чувствую себя обманутой»

21. «Только что испекла торт и успела съесть только один кусочек. А когда вернулась, увидела, что собака слизала глазурь, насколько смогла дотянуться»

Бонус: это логично