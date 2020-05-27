20+ человек, которые оказались в остросюжетной истории, хотя и не планировали

Познакомилась с биологическим отцом, когда мне было 23 года. Через пару лет он пригласил меня и моего сына жить с ним, пока я не решу денежные проблемы. Он также хотел указать меня в завещании, но его тогдашняя жена предложила тест на отцовство «для полной уверенности». Шесть недель спустя вернулись результаты — он не был моим отцом.

Мачеха выгнала меня. Я стала бездомной, а сына отсудил его отец. Но однажды она вышла из себя во время ссоры и проговорилась, что подменила анализы для теста (мазок со щеки) на свои. Мы проверили все еще раз. Он действительно мой отец. © Lunatyc84 / Reddit