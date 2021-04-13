20+ качественных вещей, которым сто лет в обед, но они круче модных новинок

По-настоящему качественные вещи способны служить своим хозяевам годами и даже десятилетиями. Владельцы настолько прикипают к ним душой, что никакая современная обновка не идет в сравнение с надежным «другом». Нередко такие винтажные штучки хранят в себе еще и частичку памяти о знаковых людях или событиях в жизни семьи.

Мы в AdMe.ru любим старинные вещи, которые с годами не теряют привлекательности и чудесно справляются со своими функциями. Они есть, пожалуй, в каждом доме, и фото пользователей сети это подтверждают.

«Моя мама в платье 1967 года. Обратите внимание на прическу! Это платье до сих пор отлично сохранилось»

«Резиновые сапожки моей мамы, сделаны в Чехословакии. Я их примеряла еще ребенком. Сейчас мне 55 лет, и я ношу их с удовольствием»

«Этот стул в моей семье с 1930-х годов. Он принадлежал еще моему прадеду»

«Эти кусачки для ногтей муж купил мне 25 лет назад, так сказать, на ходу, в аэропорту. Лучше них ничего не могу найти, даже позолоченные ни в какое сравнение не идут»

«Бабушкины босоножки. Куплены в 1974–1975 годах. Поменяла набойки и надеваю на мероприятия»

«У меня есть вот такой наборчик. Он в этом году отметил свой юбилей — 40 лет»

«Моя девушка до сих пор пользуется швейной машинкой, которую ее прабабушка купила в 1925 году. Машинка все еще отлично работает»

«Джинсовка моего отца из 1980-х. Теперь ее ношу я»

«Дедушка пользовался этими ручками с 1960-х годов, а теперь ими пишу я»

«У меня есть платье, которому около 90 лет. Я до сих пор его ношу. Мне подарила его бабушкина старшая сестра, а ей еще в юности презентовала его свекровь»

Молодая 30-летняя кофемолка

«Красные туфли моей бабушки приблизительно из 1940-х годов»

«Вся техника должна быть такой же надежной, как мой будильник, которым я пользуюсь каждый день еще с детства. Ему лет 45, если не больше»

«Я отремонтировал папин советский велик 1977 года выпуска»

«Мне подарили брюки моей прабабушки! Они старше меня»

«Понятия не имею, где мой покойный дед раздобыл эти часы. Они ходят и прекрасно себя чувствуют...»

Эти резиновые сапоги куплены в Ленинграде в 1983 году

«Мне подарили фен в 1997 году. Работает как зверь»

Шерстяное платье начала 1950-х годов

«У меня есть клатч, расшитый бисером, который мне достался от бабушки моей свекрови. Ему лет 100!»

То же платье 31 год 6 месяцев и 22 дня спустя