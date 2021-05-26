20+ человек, которые могут смело и с гордостью сказать: «Я у мамы садовод»

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Кого-то хлебом не корми — дай обустроить на даче свой огород с теплицей и грядками. А кто-то вкладывает все силы в то, чтобы создать такой цветущий сад, что даже от просмотра его фотографий можно получить удовольствие и просто расслабиться. А уж если увидишь вживую, то хоть оставайся жить там.

Признаемся, мы в AdMe.ru просто не удержались от изумленных возгласов, когда увидели результаты подобных многолетних трудов. И надеемся, что они зацепят и вас.

«Не могу перестать улыбаться от того, что эта красота в принципе существует и явно радует кучу людей вокруг»

А тут так вообще просто обложка журнала получилась

О, я бы провела на этом крыльце целый день. Знаете, уютно так свернувшись клубком и попивая домашний лимонад. © deelightfulamy / Reddit

«Сад — мой самый любимый уголок на свете»

Это настоящая страна фей! © Cerestrya / Reddit

7 лет работы очевидно того стоили

Так, ты живешь в доме моей мечты. © rose_signets / Reddit

«Святая корова! Да это ж ботанический сад!»

Спустя 2 года кучка грязи стала местом, из которого не хочется уходить вообще никогда

Какие-то сумасшедшие изменения в таком маленьком пространстве! Здесь стало так уютно и просторно! © thatgirldan3 / Reddit



«Мамины гортензии просто нереальные! Она прямо гордая вся»

Какой взрыв цвета! Никогда не видела ничего подобного. © HelaArt / Reddit

«Папин сад сегодня особенно красив. Папе 74, и да, он все здесь делает сам»

«И еще здесь нереальное количество колибри!»

«Меня тут на удаленку перевели. И я очень даже за то, чтобы работать из дома»

«А за прудом у меня еще лужайка с кустами роз».

Кто-то хочет кофе?

Чай, кофе, компот из компоста... Без разницы. Я согласна пить здесь что угодно! © 1SecretUpvote / Reddit

«До и после (спустя год). Никогда не думала, что у меня будет такой прекрасный сад в таком маленьком пространстве»

«А вообще, статуя — это фонтан. И сами понимаете, какие расслабляющие здесь звуки».

«В своем дворике я забываю абсолютно обо всех проблемах»

Это так похоже на те дома, которые показывают в фильмах! Знаете, он по-настоящему идеальный. © hurrikanehurley / Reddit

«Мой тесть очень гордится своими розами. А вы одобряете?»

Одобряем? Ха! Мы завидуем и хотим такие же! © LadyHeather / Reddit

«По вечерам мой сад какой-то особенно умиротворяющий»

Бьюсь об заклад, там где-то есть феи. © unweiner / Reddit

«Моя попытка что-то сделать у себя во дворе»

«Так, я готова отдать свою левую ногу, чтобы оказываться здесь каждый вечер после работы»

Не возьму ни ноги, ни копейки! Приходите! © JuJuJooie / Reddit

«Третий год выращиваю подсолнухи, и они о-о-очень радуют»

«Вообще, это бывшая моего друга как-то дала мне пакетик семян — и понеслось. Я стал просто зависимым от растений».

«Всего лишь маленькая часть сада моих родителей. Они вложили в него всю душу»

Так вот как выглядит рай... © annaltern / Reddit

Что скрывать, мы бы и сами хотели оказаться в этих джунглях на несколько часов. Или дней

А тут спустя 7 лет бывший пустырь просто не узнать

Слушай, да ты можешь брать деньги за вход! © wheresmyflan / Reddit

«Тетя трудилась над этим садом 20 лет!»

Так, я срочно хочу сюда в гости. © GrilledAvocado / Reddit

Даже кошка одобряет этот рай!

«Просто не могу сдержать улыбку»

Прекрасный мужчина и прекрасные цветы! © AshG89 / Reddit