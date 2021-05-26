20+ человек, которые могут смело и с гордостью сказать: «Я у мамы садовод»
Кого-то хлебом не корми — дай обустроить на даче свой огород с теплицей и грядками. А кто-то вкладывает все силы в то, чтобы создать такой цветущий сад, что даже от просмотра его фотографий можно получить удовольствие и просто расслабиться. А уж если увидишь вживую, то хоть оставайся жить там.
Признаемся, мы в AdMe.ru просто не удержались от изумленных возгласов, когда увидели результаты подобных многолетних трудов. И надеемся, что они зацепят и вас.
«Не могу перестать улыбаться от того, что эта красота в принципе существует и явно радует кучу людей вокруг»
А тут так вообще просто обложка журнала получилась
- О, я бы провела на этом крыльце целый день. Знаете, уютно так свернувшись клубком и попивая домашний лимонад. © deelightfulamy / Reddit
«Сад — мой самый любимый уголок на свете»
- Это настоящая страна фей! © Cerestrya / Reddit
7 лет работы очевидно того стоили
- Так, ты живешь в доме моей мечты. © rose_signets / Reddit
«Святая корова! Да это ж ботанический сад!»
Спустя 2 года кучка грязи стала местом, из которого не хочется уходить вообще никогда
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Какие-то сумасшедшие изменения в таком маленьком пространстве! Здесь стало так уютно и просторно! © thatgirldan3 / Reddit
«Мамины гортензии просто нереальные! Она прямо гордая вся»
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Какой взрыв цвета! Никогда не видела ничего подобного. © HelaArt / Reddit
«Папин сад сегодня особенно красив. Папе 74, и да, он все здесь делает сам»
«И еще здесь нереальное количество колибри!»
«Меня тут на удаленку перевели. И я очень даже за то, чтобы работать из дома»
«А за прудом у меня еще лужайка с кустами роз».
Кто-то хочет кофе?
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Чай, кофе, компот из компоста... Без разницы. Я согласна пить здесь что угодно! © 1SecretUpvote / Reddit
«До и после (спустя год). Никогда не думала, что у меня будет такой прекрасный сад в таком маленьком пространстве»
«А вообще, статуя — это фонтан. И сами понимаете, какие расслабляющие здесь звуки».
«В своем дворике я забываю абсолютно обо всех проблемах»
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Это так похоже на те дома, которые показывают в фильмах! Знаете, он по-настоящему идеальный. © hurrikanehurley / Reddit
«Мой тесть очень гордится своими розами. А вы одобряете?»
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Одобряем? Ха! Мы завидуем и хотим такие же! © LadyHeather / Reddit
«По вечерам мой сад какой-то особенно умиротворяющий»
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Бьюсь об заклад, там где-то есть феи. © unweiner / Reddit
«Моя попытка что-то сделать у себя во дворе»
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Это не попытка, это успех! © Naisu_boato / Reddit
«Так, я готова отдать свою левую ногу, чтобы оказываться здесь каждый вечер после работы»
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Не возьму ни ноги, ни копейки! Приходите! © JuJuJooie / Reddit
«Третий год выращиваю подсолнухи, и они о-о-очень радуют»
«Вообще, это бывшая моего друга как-то дала мне пакетик семян — и понеслось. Я стал просто зависимым от растений».
«Всего лишь маленькая часть сада моих родителей. Они вложили в него всю душу»
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Так вот как выглядит рай... © annaltern / Reddit
Что скрывать, мы бы и сами хотели оказаться в этих джунглях на несколько часов. Или дней
А тут спустя 7 лет бывший пустырь просто не узнать
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Слушай, да ты можешь брать деньги за вход! © wheresmyflan / Reddit
«Тетя трудилась над этим садом 20 лет!»
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Так, я срочно хочу сюда в гости. © GrilledAvocado / Reddit
Даже кошка одобряет этот рай!
«Просто не могу сдержать улыбку»
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Прекрасный мужчина и прекрасные цветы! © AshG89 / Reddit
А вы любите сами что-то выращивать? Или ну его: только силы и время отнимает?