20+ человек, которые однажды принесли домой растение, а потом уже не смогли остановиться
Кактусы, фикусы, крокусы — вот, пожалуй, все названия, которые приходят на ум тем, кто не особо увлекается разведением домашних растений. А люди, которые всерьез «болеют» цветоводством, знают, что еще есть драцены, калатеи, церопегии и оксалисы. Вот только подходить к их разведению нужно с осторожностью: есть серьезный риск втянуться в этот захватывающий процесс и в короткий срок превратить свою квартиру в непролазные джунгли.
Да, у многих сотрудников AdMe.ru есть свои зеленые «питомцы». Но до героев этой подборки нам, конечно, как пешком до Луны.
«Сегодня я купила этого „кроху“. Сын разревелся, а муж закричал: „Ты что, смеешься?!“»
«Моей мамы не стало 17 лет назад. Этот цветок распускается к каждой годовщине ее памяти. Мне нравится думать, что мама так говорит: „Не грусти“»
«Наконец-то сняли лиану с перил. За 7 лет она вымахала почти на 8 метров»
Эту калатею нашли на улице и поставили под душ. Разница между фотографиями — 10 часов
«„Ножки“ моего папоротника такие жуткие»
«Зеленый лук на подоконнике. Посмотрите, как он вырос всего за 1 день»
«Я просто купил пару растений»
«Мой первый лимон, выращенный в помещении. Я так счастлива!»
«Растения — новые домашние животные! Я наконец-то завела 2 „питомцев“ моей мечты»
«Я перевернула набок старую полку для хранения документов. Получилась классная подставка для растений»
«У меня есть несколько церопегий, но это самая любимая. Она примерно 2 метра в длину»
«Моя одержимость растениями началась в марте и уже выходит из-под контроля»
«Монстера моей мамы — настоящий монстр»
«Мой очаровательный маленький оксалис выпустил первый цветок»
«Из старого телевизора получилась полка для растений. Для полива приходится вытаскивать каждое наружу. Но я абсолютно счастлива»
«Горжусь моим кактусом»
«Вот так я не даю кошке съесть мои цветы»
«Гигантские древние растения моей мамы. Драцена старше меня, а мне уже 33 года»
«Мой парень говорит, что у меня проблема. О чем это он?»
«Нашел подходящий горшок для своего НЛО-растения»
«Кто сказал, что вешалки нужно использовать для одежды?»
«Я не обращаю внимания на отсутствие в доме штор и трачу все свои деньги на растения»
«Посмотрите на этого кактусенка. Это детеныш эхиноцереуса, и я уже люблю его»
«Я насчитала 92 штуки»
Интересно, а какие растения есть в вашем доме? Они случайно не пытаются захватить все свободное пространство?
Фото на превью kaylajames90 / reddit