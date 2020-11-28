20+ человек, которые один раз купили качественную вещь, и она превзошла все их ожидания

Действительно качественные вещи могут радовать владельца годами. Это не удивляет, если речь идет, например, о мебели. Но когда пара сапог не рассыпается после двух десятков лет эксплуатации или полувековое платье выглядит как новое, это уже кажется из ряда вон выходящим.

Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели одежду и обувь пользователей сети, которая пережила не один десяток лет и все еще радует своих хозяев. Эти вещи сделаны настолько добротно, что их, пожалуй, можно передавать по наследству.

«Я влюбилась в свадебное платье моей бабушки! Этот наряд из парчи и кринолина она надевала в 1963 году, а теперь я планирую быть в нем на своем бракосочетании»

«Я сказала платью „да“».

«Эту зимнюю одежду производят в Австралии. Я ношу ее уже 20–30 лет»

«Этому платью, которое носила прапрабабушка отца, 120 лет. Золотой медальон — это тоже наша семейная реликвия»

«Мои родственники действительно умеют хранить вещи, и в такие моменты я счастлива быть единственной, кому они в пору».

«Какое счастье, что я смогла надеть бабушкино платье 1949 года на свою свадьбу в 2007-м»

«Моя мама подарила мне кеды, которые она носила в детстве в 1968 году»

«Это платьишко связала моя бабушка более 30 лет назад. В нем ходили трое девочек нашей семьи, но оно до сих пор выглядит великолепно»

«Я нашла свадебное платье моей прабабушки, которое она носила в 1925 году»

«Одежда моей бабушки. Кажется, она мне идет»

«Это пальто моя мама сшила для себя в 1973 году. Сейчас его носит ее 22-летняя внучка»

«Я примерила выпускное платье моей мамы, которое она носила в 1983 году»

«Флисовый свитер Mountain Hardwear 90-х годов. В нем все еще до смешного тепло и комфортно»

«В прошлые выходные я надела бабушкино подвенечное платье 1966 года на свою свадьбу»

«Платье моей бабушки. Она носила его в конце 60-х»

«Ботинки Sorel 1990 года. Я чищу в них снег. Это одна из моих первых „взрослых“ покупок. Пожалуй, лучшие ботинки в мире»

«То же платье. Та же я. 25 лет спустя»

«Сегодня сбылась моя давняя мечта — носить национальный костюм своей страны! Это платье моей бабушки, сшитое ее тетей в первой половине 1900-х годов»

«Мой отец едет на концерт Grateful Dead 35 лет спустя. Футболка все еще сидит на нем хорошо»

«Разнашиваю свадебные туфли, которые принадлежали моей матери. До бракосочетания осталось 22 дня»

«Купил этот свитер из овечьей шерсти почти 20 лет назад. По-прежнему ношу его каждую зиму, потому что он очень теплый и удобный»

«Фотосессия в свадебном платье моей прабабушки»

«Эти перчатки куплены зимой 1990 года. С 30-летием!»

«Хочу показать вам платья моей бабушки. Их сшила вручную ее сестра, которая была прекрасной портнихой. Наряды были созданы примерно в 60–70-х годах»

«Армейские ботинки 1968 года. Они водонепроницаемы настолько, что я до сих пор могу пройти в них по ручью. Кстати, на первом свидании с женой я тоже был в них»

«В сентябре 2020 года я вышла замуж в свадебном платье моей бабушки 1956 года» — «Оно безупречно!»