20 человек, которые обнаружили то, чего совсем не ожидали увидеть

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Слова «неожиданная находка» у нас обычно ассоциируются с завалявшейся в кармане зимней куртки крупной купюрой или, к примеру, обнаруженными спустя годы поисков потерянными сережками. Но пользователи интернета могут добавить немало интересных штучек: яйцо в форме сердца, огурец-браслет, снеговик в виде капибары и многое другое не укрылось от их камер и нашло отклик в сети.

Мы в AdMe.ru думали, что нас уже ничем не удивить, но оказалось, это совсем не так.

«Пыталась придумать, как использовать этот странный огурец из своего сада»

«Одно из яиц, которые я сварил сегодня утром, выглядит как сердце»

На скамейке чинно сидят снежные капибары

Чтобы не украли...

А вот и «скидки»: старая цена осталась внутри

«Я был настолько сонный, что даже не заметил, как поставил чашку вверх ногами»

«Я ела желейные конфеты, и внутри пакета мне попалась контактная линза... Поняла я это только после того, как пожевала ее»

Хомяк, который ест лежа

«Во время похода я увидел этот мусорный бак, который будто бы парит в воздухе»

Обнаружился значок Бахчисарайской академии чародейства и волшебства

Муха попала в сетку батута

За милой мордочкой скрывается грозный зубастик

В пачке с желейными лягушками попался головастик

Представьте, если бы вы увидели это посреди ночи

«Искала свою собаку и обнаружила вот такую картину»

Этот выращенный в домашних условиях авокадо подозрительно похож на птицу

«Встретил горностая возле своего дома. Я живу в городе!»

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В Японии на таких столбах иногда можно увидеть фигурки птичек. Но не в этот раз...

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