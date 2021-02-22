20 человек, которые обнаружили то, чего совсем не ожидали увидеть
Слова «неожиданная находка» у нас обычно ассоциируются с завалявшейся в кармане зимней куртки крупной купюрой или, к примеру, обнаруженными спустя годы поисков потерянными сережками. Но пользователи интернета могут добавить немало интересных штучек: яйцо в форме сердца, огурец-браслет, снеговик в виде капибары и многое другое не укрылось от их камер и нашло отклик в сети.
Мы в AdMe.ru думали, что нас уже ничем не удивить, но оказалось, это совсем не так.
«Пыталась придумать, как использовать этот странный огурец из своего сада»
«Одно из яиц, которые я сварил сегодня утром, выглядит как сердце»
На скамейке чинно сидят снежные капибары
Чтобы не украли...
А вот и «скидки»: старая цена осталась внутри
«Я был настолько сонный, что даже не заметил, как поставил чашку вверх ногами»
«Я ела желейные конфеты, и внутри пакета мне попалась контактная линза... Поняла я это только после того, как пожевала ее»
Хомяк, который ест лежа
«Во время похода я увидел этот мусорный бак, который будто бы парит в воздухе»
Обнаружился значок Бахчисарайской академии чародейства и волшебства
Муха попала в сетку батута
За милой мордочкой скрывается грозный зубастик
В пачке с желейными лягушками попался головастик
Представьте, если бы вы увидели это посреди ночи
«Искала свою собаку и обнаружила вот такую картину»
Этот выращенный в домашних условиях авокадо подозрительно похож на птицу
«Встретил горностая возле своего дома. Я живу в городе!»
Владельцы дома внезапно обнаружили, что в их сточной канаве выросло немало суккулентов
В Японии на таких столбах иногда можно увидеть фигурки птичек. Но не в этот раз...
У этого грузовика есть кнопка для запуска медуз
А что удивительное вы находили в последнее время?
Фото на превью alexannin / Pikabu
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