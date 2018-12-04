20+ человек, которые никак не ожидали такой подставы

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У большинства из нас ежедневники заполнены обычными задачами, которые не сулят каких-то непредвиденных поворотов. Это может быть запланированный поход в магазин, путь до работы или традиционный семейный ужин. Казалось бы, все так размеренно и так предсказуемо. Однако у жизни свои планы: она не дает нам расслабляться и частенько даже рутинные события приправляет порцией сюрпризов, причем далеко не всегда приятных.

Пользователи сети поделились обманутыми ожиданиями и нелепыми ситуациями, в которых они оказывались, и AdMe.ru в который раз убедился в том, что никто из нас не застрахован от случайных подстав.

1. Когда вы проехали полсотни километров домой после покупки нового костюма и лишь там заметили, что продавец не снял с него «антикражку»

2. «Я потратил 4 часа на то, чтобы добраться до Большого каньона. Вид был потрясающий»

3. «Папа заказал себе по интернету накладные зубы. Описание обещало улучшить улыбку. Ну, она действительно изменилась...»

4. «Хотел купить виноград. Уж лучше схожу за апельсинами»

5. Интересно, многим ли мужчинам придет в голову искать туалет именно там?

«Мужской туалет».

6. Когда просто хотел немного перекусить, но что-то пошло не так

7. Вы тоже думали, что жизнь продавца фейерверков — это сплошной праздник?

8. Когда уверен, что выйдешь сухим из воды. А зря

9. «Не совсем то, что я ожидал увидеть в кабинете своего ортопеда»

10. Когда понимаешь, что собака в доме — это не только верный друг, но и повод для генеральной уборки

11. «Я планировала поужинать авокадо»

12. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь

13. Продавец не снял «антикражку» перед отправкой заказа, и теперь она не только не дает вскрыть упаковку, но еще и угрожающе мигает

14. Казалось бы, что могло помешать в такой простой ситуации?

15. «Мой друг выиграл стайлер для волос»

16. Из-за фантиков эти конфеты напоминают брюссельскую капусту. Подстава, конечно, но приятная

17. «Осталось 15 секунд до того, как он оближет мой телефон»

18. «Просто хотел включить свет, но вместо этого продезинфицировал руки»

19. «Мои родители недавно были в казино, где проходила акция „Бесплатная паста за каре“. Вот их выигрыш»

20. «Я собирался приготовить себе тарелку шоколадных шариков, но случилось это»

21. «Уж лучше воспользуюсь женским туалетом»

«Осторожно. Пчелы!»

22. «Обнаружил на своей сувенирной кружке из Лондона парижский Лувр»

23. Кнопка закрывания дверей отвалилась, и оказалось, что она никогда не была подключена к панели управления

Бонус: в жизни братьев наших меньших тоже полно неприятных неожиданностей