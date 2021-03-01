20+ человек, которым удача подкинула сокровища из прошлого

Что для одного — хлам, для другого — настоящее сокровище. И под оба этих критерия часто подпадают антикварные вещи, которые можно найти на барахолках, у бабушки на чердаке или же под половицей вновь приобретенного дома. А самое главное, что такие вещи особенно греют душу своей историей.

Мы в AdMe.ru могли бы часами рассматривать вещи на барахолках, но вместо этого решили подглядеть, какими находками делятся люди в сети.

«Моя прабабушка нарисовала своих учителей в 1924 году. Обнаружил это в ее школьной тетради»

«— Стиль их одежды из 1840-х годов, поэтому тут нет ничего близкого к тому, что люди носили в 20-х годах. Так что это не учителя, а персонажи из „Посмертных записок Пиквикского клуба“ Диккенса. Вероятно, она прочитала рассказ и нарисовала их так, как, по ее мнению, они выглядели. — Теперь я понимаю это».

«Купил ее в местном комиссионном магазине»

Он такой милый. Думаю, его нужно окружить теплым и мягким шоколадным печеньем. © villainasf**k / Reddit

Мне больно думать, что кто-то спокойно отдал эту тарелку. Это слишком мило, как они посмели?! © MLC298 / Reddit

«Эту пряжку для женского платья я нашел с помощью металлодетектора»

Я бы датировала ее периодом между 1900-м и 1915 годом. © Lilyvonschtup / Reddit

«Приглашение от 1925 года понаблюдать за солнечным затмением в специальных очках»

«Первый подарок, который мой прадедушка купил моей прабабушке почти 100 лет назад»

«Купила это платье 50-х всего за $ 9»

Может, оно и стоило всего $ 9, но вы его носите на миллион. © rob6110 / Reddit

«На галстуке 1950 года есть рекомендация, с чем его носить»

«Носите с дымчатым или коричневым костюмом».

«Моя бабушка хранила и вставляла в рамку свои валентинки, которые она получила во 2-м классе примерно в 1924 году»

«У меня в руках прекрасное английское зеркало из чистого серебра 1906 года»

«Набор игл, который я нашла у бабушки»

«Диван 70-х годов, в подлокотник которого встроено радио»

Я чувствую эту колючую ткань сквозь десятилетия. © Dog1andDog2andMe / Reddit

«У моей бабушки и дедушки есть стол 1793 года»

«В этой книге по химии 1897 года элементы представлены в виде списка, а не в виде таблицы Менделеева, потому что она еще не была популяризована»

«У меня есть смокинг, которому 100 лет»

«— Где вы его купили?

— Каждая вещь пришла ко мне из разных мест. Например, пиджак я купил через интернет, жилет — в антикварном магазине, бабочку и рубашку — тоже. А знак времен Первой мировой войны мне подарил друг».

«Ящик моего дедушки для молока, которым он пользовался с 1930 года»

«Опаловый флакон для духов, купленный в Канаде»

«Черно-белый портативный телевизор 70-х годов, который я купил всего за $ 20. Он до сих пор в рабочем состоянии»

«Купил винтажную куртку всего за $ 6 в качестве костюма для Хеллоуина, а потом выяснил, что она стоит около $ 1 000»

«Мне в наследство досталась антикварная клетка для птиц»

«Под половицами нашего дома оказалась газета 1928 года»

«Нашла книжную серию Nordic Flora 70-х годов. Такие красивые иллюстрации»