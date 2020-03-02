20+ человек, которые неожиданно для себя воскликнули: «Да это же я!»
Вы когда-нибудь смотрели на картину в музее, будто в зеркало? Или находили себя похожим на кого-то из мультяшек? Героям нашей подборки выпал шанс на миллион — они нашли своих двойников в компьютерной игре, в книге, в галерее и в других неожиданных местах.
Мы в AdMe.ru подозреваем, что некоторые люди давно стали бессмертными, просто скрывают это. А как иначе объяснить такие 100 %-ные попадания с картинами?
«Наконец-то нашел своего знаменитого двойника»
«Подожди-ка, у меня есть вариант получше», — написал один из подписчиков и сделал другой коллаж с фотографией парня
Идеальное изображение смайла -_-
«Сходил в галерею и вдруг осознал, что тебе еще не исполнилось и 430»
Его случайно в детстве не разделили с близнецом?
Нашла себя в книжке, ее счастью не было предела
«Это мой папа, и он говорит, что не видит сходства»
«Моя жена всегда была уверена, что я король»
«Я наконец стала той куклой, на которую мечтала быть похожей, когда мне было 7 лет»
«Мой друг. Император Адриан»
«Моя подруга похожа на Дарью из мультфильма»
Кто-то переел молодильных яблок
Он будто живет еще одну параллельную мультяшную жизнь
Будто сошла с портрета
Кажется, среди нас ходят бессмертные
Выглядит так же, как Шрам из «Короля Льва»
«Только вот у меня до сих пор оба уха»
«Всегда думал, что мой сын напоминает Кельвина из комиксов «Кельвин и Хоббс»
Эта девочка не сильно подросла с XVIII века
«Мой дядя очень подозрительно похож на шеф-повара с упаковки равиоли»
Эх, а усы-то уже не те, что раньше
«Моя сестра — та самая девушка с жемчужной сережкой»
Малыш не мог отвести глаз от мальчика, похожего на него
Это платье напоминает кое-что из детства
А вы когда-нибудь находили своих двойников? Присылайте фото, давайте вместе оценим степень сходства.
Фото на превью crybabynatt / twitter, korndiddy / twitter