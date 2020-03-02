20+ человек, которые неожиданно для себя воскликнули: «Да это же я!»

31 17 24 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь смотрели на картину в музее, будто в зеркало? Или находили себя похожим на кого-то из мультяшек? Героям нашей подборки выпал шанс на миллион — они нашли своих двойников в компьютерной игре, в книге, в галерее и в других неожиданных местах.

Мы в AdMe.ru подозреваем, что некоторые люди давно стали бессмертными, просто скрывают это. А как иначе объяснить такие 100 %-ные попадания с картинами?

«Наконец-то нашел своего знаменитого двойника»

«Подожди-ка, у меня есть вариант получше», — написал один из подписчиков и сделал другой коллаж с фотографией парня

Идеальное изображение смайла -_-

«Сходил в галерею и вдруг осознал, что тебе еще не исполнилось и 430»

Его случайно в детстве не разделили с близнецом?

Нашла себя в книжке, ее счастью не было предела

«Это мой папа, и он говорит, что не видит сходства»

«Моя жена всегда была уверена, что я король»

«Я наконец стала той куклой, на которую мечтала быть похожей, когда мне было 7 лет»

«Мой друг. Император Адриан»

«Моя подруга похожа на Дарью из мультфильма»

Кто-то переел молодильных яблок

Он будто живет еще одну параллельную мультяшную жизнь

Будто сошла с портрета

Кажется, среди нас ходят бессмертные

Выглядит так же, как Шрам из «Короля Льва»

«Только вот у меня до сих пор оба уха»

«Всегда думал, что мой сын напоминает Кельвина из комиксов «Кельвин и Хоббс»

Эта девочка не сильно подросла с XVIII века

«Мой дядя очень подозрительно похож на шеф-повара с упаковки равиоли»

Эх, а усы-то уже не те, что раньше

«Моя сестра — та самая девушка с жемчужной сережкой»

Малыш не мог отвести глаз от мальчика, похожего на него

Это платье напоминает кое-что из детства