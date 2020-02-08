20+ человек, которые ненавидят День всех влюбленных, и у них есть на это веские причины

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День святого Валентина — романтичный праздник, который напоминает, как важно демонстрировать близкому человеку свои чувства. Всем хочется, чтобы этот день прошел идеально, но реальность порой вносит свои коррективы, и День всех влюбленных превращается в кошмар.

Мы в AdMe.ru изучили опыт людей, надолго запомнивших 14 февраля, и собираемся учесть их ошибки, чтобы никогда не попадать в похожие ситуации.

Я подставил парня своей коллеги. 14 февраля я увидел, что она грустит, и поинтересовался, в чем причина. Она сказала, что ее парень даже не отправил ей СМС с поздравлением. Во время обеденного перерыва я подарил ей шоколадную розочку, потому что считал, что юная девушка не должна сидеть без подарков в День всех влюбленных, даже если ее молодой человек засранец. И в результате она порвала с ним, так как не могла вытерпеть, что малознакомый мужчина, которому она совершенно неинтересна, оказался внимательнее, чем парень, с которым они вместе 3 года. Я понимаю, что их отношения и так были на грани распада, но похоже, что основную роль в разрыве сыграл я со своей 2-долларовой шоколадкой. © Trick85 / Reddit

Худший подарок, который я когда-либо получала на День святого Валентина, — это открытка и цветы. Нет, цветы были красивыми, и пожелание в открытке очень милое. Все портила подпись «Счастливого Рождества». Я была в такой ярости, что порвала ее к чертям! © ItsEmpressRaw / Twitter

Я начал встречаться с этой девушкой за пару месяцев до Дня святого Валентина. Буквально перед этим она пережила разрыв с парнем, с которым у них были долгие и очень чувственные отношения. Я не знал, общаются они друг с другом или нет. В День всех влюбленных она подарила мне маленький мешочек, в котором лежали конфеты, и открытку. И я прочитал подробное изложение ее чувств к бывшему парню, признание в том, что она до сих пор любит его и все в таком духе. Вероятно, она просто перепутала подарочные наборы. © Shlong_Roy / Reddit

На прошлом месте работы я была массовиком-затейником. Упросили меня к 14 февраля поставить ящик для валентинок. «Почта любви» и все такое. Мол, спрос на такое будет бешеный. Я украсила коробку сердечками и блесточками и написала коллегам письмо об эксклюзивной возможности выразить свои чувства. Вечером я вскрыла ящик, чтобы раздать почту. Внутри лежала одна-единственная шоколадка от Тони для Кати. © MadTillDead / Pikabu

Пару лет назад мой парень бросил меня ради девушки, которая на самом деле была уже помолвлена с моим двоюродным братом. Ему хватило наглости подарить мне плюшевого медведя на День святого Валентина прямо перед расставанием. Я отрезала этому чертовому медведю голову. © jellyshoes11 / Reddit

Решили с мужем поехать в зоопарк. Там проходила акция, посвященная Дню святого Валентина: пары, поцеловавшись, проходили по одному билету, но мы о ней не знали. Дальше — диалог на кассе.

Кассир: «Вы женаты?»

Муж: «Да».

Я: «Здравствуйте, сколько стоят билеты?»

Кассир: «Если покажете страстный поцелуй, пройдете по одному билету!»

Муж: «Давайте!»

А мне послышалось, что кассир предложила страстно поцеловать или мужа, или меня.

Я: «Нет, спасибо, лучше за 2 билета заплатим».

Муж смотрит на меня с недоумением, кассир на мужа — с сочувствием, я на всех — с паникой в глазах. Но тут муж просто берет и целует меня, а кассир поздравляет и продает один билетик. Потом с мужем обсуждали это, смеялись до слез, а мне при этом было очень стыдно. Да и сейчас. Это ж надо, говорят, мол, поцелуйтесь, и будет скидка, а я: не, не надо, лучше заплачу. © Zhenavolibolista / Pikabu

Кассир: «Вы женаты?» Муж: «Да». Я: «Здравствуйте, сколько стоят билеты?» Кассир: «Если покажете страстный поцелуй, пройдете по одному билету!» Муж: «Давайте!» А мне послышалось, что кассир предложила страстно поцеловать или мужа, или меня. Я: «Нет, спасибо, лучше за 2 билета заплатим». Муж смотрит на меня с недоумением, кассир на мужа — с сочувствием, я на всех — с паникой в глазах. Но тут муж просто берет и целует меня, а кассир поздравляет и продает один билетик. Потом с мужем обсуждали это, смеялись до слез, а мне при этом было очень стыдно. Да и сейчас. Это ж надо, говорят, мол, поцелуйтесь, и будет скидка, а я: не, не надо, лучше заплачу. © Zhenavolibolista / Pikabu В последний День всех влюбленных девушка, по которой я очень долго сох, вручила мне конверт. Я был невероятно взволнован, когда открывал его. Внутри было приглашение на ее свадьбу. © blitzbom / Reddit

Парень, с которым мы встречались, был очень расстроен, когда я ему ничего не подарила на 14 февраля. Проблема в том, что мы договорились, что не будем ничего друг другу дарить. Тем не менее он вручил мне подвеску с бриллиантом, а потом рыдал, потому что я не приготовила ему сюрприз. Странный чувак. © AjaOya / Reddit

Моя подруга сказала, что наверняка 14 февраля ее ждет очередной скучный ужин, цветы и конфеты, да и то только потому, что она напомнила. Я расстроился, потому что забронировал для нас ночной круиз и романтический поздний завтрак, и сказал, что, раз она не ценит мои усилия, возможно, стоит все отменить. Мы долго ругались и к обеду были настолько вымотаны, что просто уснули и проснулись только за полчаса до отправления корабля. Тем не менее мы успели, вот только приехали не туда. К моменту, когда мы добрались до нужного причала, наш круизный лайнер уже ушел. Конечно, на следующий день мы сходили на поздний завтрак, но черт побери, как же я теперь ненавижу День святого Валентина... © ReadsEntireThreads / Reddit

Собираясь на романтический ужин со своим женихом, я сделала все, чтобы выглядеть великолепно. Нарядное платье, макияж, прическа — все было идеально. Перед выходом я решила побрызгаться духами и попала прямо себе в глаз! Жгло просто ужасно. Естественно, мой макияж не был водостойким, и тушь потекла. Глаз покраснел и слезился весь вечер настолько сильно, что мне приходилось постоянно вытирать лицо. Это, мягко говоря, отвлекало от романтического настроения в День всех влюбленных. © Central_Cali1990 / Reddit

Месяц как устроился на новую работу. Сижу себе в кабинете, работаю, никого не трогаю. Заходит в кабинет сотрудница вечно смеющаяся и, широко улыбаясь, спрашивает:

— Сергей, вы не женаты?

— Нет, не женат.

— Девушка у вас есть?

— Нет, девушки тоже нет.

— Тогда пойдете дежурить 14 февраля, АХАХАХХА! © ThePisikak / Pikabu

Я хотел сделать своей девушке сюрприз на 14 февраля и сказал, что вообще забыл про эту дату. Однако в 4 часа дня я стоял возле двери ее дома с гигантским плюшевым медведем, полным конфет и шоколадок, и букетом роз. Когда я уже собирался постучать, пришла эсэмэска от нее: «Если ты такой забывчивый, нам лучше расстаться». И пока я читал это, она вышла из дома, одетая для свидания (хотя мы никуда не собирались). Тогда я утащил медведя во двор, достал из него все конфеты и позвонил друзьям. Потом поджег медведя зажигалкой для барбекю, и мы с друзьями сидели вокруг костра и ели конфеты, пока моя теперь уже бывшая девушка пыталась просить прощения. © yoyo20011 / Reddit

Пожарная сигнализация у нее в доме, как позже выяснилось, отправляет сигнал прямо в пожарную часть. Мы отключили ее, пока жарили гребешки для романтического ужина. Который прервала команда из 5 пожарных, причем один из них был вооружен топором. Это было очень неловко, но смешно. © Pentaxk1000 / Reddit

Меня с детства смущал этот вопрос: почему символ сердечка никаким образом не похож на сам орган. И в очередной День святого Валентина мне пришло в голову подойти с этим вопросом к отцу. Папа в этот момент варил куриные сердечки. (Потом он будет бегать по квартире, раздавая куриные сердечки всем членам семьи и утверждая, что это вполне себе валентинки.)

— Вот смотри, ребенок, — сказал папа, помешивая валентинки в кастрюле. — Рисунок сердца символизирует не просто орган, а любовь. То есть по идее 2 любящих сердца вместе.

С этими словами он достал 2 куриных сердечка из кастрюли и положил их на тарелку, придвинув более узкими краями друг к другу.

— Вот как-то так, примерно, — добавил он. © cathrine / Pikabu

— Вот смотри, ребенок, — сказал папа, помешивая валентинки в кастрюле. — Рисунок сердца символизирует не просто орган, а любовь. То есть по идее 2 любящих сердца вместе. С этими словами он достал 2 куриных сердечка из кастрюли и положил их на тарелку, придвинув более узкими краями друг к другу. — Вот как-то так, примерно, — добавил он. © cathrine / Pikabu В День святого Валентина моя подружка нашла свитер, давно забытый моей бывшей девушкой в шкафу. Мне не хватило смелости признаться, что это вещь моей бывшей, поэтому я сказал, что купил ей свитер в подарок. Она была очень удивлена и обрадована и теперь обожает этот свитер и носит его все время... © raffagapro / Reddit

С любимым уже 3 года, но так сложилось, что еще ни разу не отмечали 14 февраля вместе. Попросила подарить мне в этот день нечто особенное. И он мне подарил поход к стоматологу вдвоем! «А еще тебе сделают рентген челюсти!» — радостно сообщил по телефону любимый. Теперь не знаю, смеяться мне или все-таки плакать. Романтичнее не придумаешь: я, он и... стоматологический кабинет! © «Подслушано»

Моя девушка 2 недели убеждала меня в том, что она терпеть не может День всех влюбленных и не хочет подарков, так как ее прошлые отношения подпортили впечатления от этого праздника. Соответственно, я ничего ей не купил, а вместо этого решил сделать массаж. В процессе массажа я получил множество СМС от ее друзей, сообщавших мне, насколько она была зла и расстроена тем, что я не подарил ей даже цветочек. © PaulRummy / Reddit

А у вас были неловкие ситуации, связанные с отмечанием Дня всех влюбленных, или каждый праздник проходил так, как вы запланировали?