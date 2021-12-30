20 человек, которые не выглядят на свой возраст, сколько их в лупу ни рассматривай

Одни из нас прикладывают множество усилий, чтобы, будучи юными, выглядеть постарше. Другие же, наоборот, из кожи вон лезут, чтобы скостить себе пару лет. Но есть среди нас и такие уникумы, которым не нужно прикладывать для этого никаких усилий, потому что природа сделала за них все сама. А дар ли это или проклятие — вопрос открытый.

Мы в AdMe.ru никак не смогли пройти мимо 20 человек, чей фактический возраст ну совсем не вяжется с их внешностью.

«Работаю в скорой помощи. Когда приезжаю на вызов, меня всегда спрашивают, достаточно ли мне лет, чтобы заниматься этим делом. Мне 25»

«На фото слева мне 13 лет, я только перешла в 8-й класс, и в первый же учебный день меня приняли за учительницу. Честно говоря, в свои 34 года я выгляжу моложе, чем тогда»

«Интересно, смогли бы вы отгадать мой возраст? Если что, мне 42 года»

«Давние времена, когда в 14 лет я выглядела на все 40»

«В 13 лет, когда я решил стать эмо, я больше походил на 35-летнюю мамашу. Вы не ослышались, я парень»

«Моя новая стрижка превратила меня в 13-летнего деревенского мальчугана»

«Мне 20 лет, и еще год назад мне в магазинах отказывались продавать фильмы с маркировкой 15+»

«Я выгляжу одновременно на 13 и на 30 лет, когда на самом деле мне на этом снимке 19»

«Это я в 16-летнем возрасте»

«Смогли бы вы по этому фото догадаться, сколько мне лет? К слову, мне 35»

«Нашла старое фото, на котором мне 17 лет, хотя так сразу и не скажешь. Почему-то сейчас, в свои 27, я выгляжу куда моложе»

«Ваши догадки, сколько мне лет? Правильный ответ: 26»

«Попросил людей угадать мой возраст и был удивлен тому, как много лет мне давали. Мне всего 23 года»

«Мне скоро исполнится 36 лет»

«Так сразу и не скажешь, ученик ли я на этом фото или престарелый учитель»

«Как думаете, мне 12 лет или 27? Подсказка: с 12-летками меня связывает то, что я их учу»

«Я играла за школьную баскетбольную команду, но теперь сама задаюсь вопросом: была ли я на то время подростком, или мне на самом деле было уже 32 года»

«1999 год. Я ученица 8-го класса»

«Как по-вашему, я выгляжу на 13 лет или на 30? Для справки: мне всего лишь 20»

«Это могла бы быть какая-нибудь 36-летняя офис-менеджер по имени Линда, но на самом деле это всего лишь 10-летняя я»