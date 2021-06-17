20 человек, которые не выглядят на свой возраст, под каким углом на них ни посмотри

Говорят, что возраст — это всего лишь цифра. Многие при этом еще добавляют, что неважно, сколько тебе лет, главное, на сколько ты себя ощущаешь. И все это, конечно, превосходно, но что делать, если тебе 12, а выглядишь ты на все 40? Или, наоборот, тебе по всем календарям 40, а до сих пор тебя просят предъявить паспорт в магазине? Кажется, выход один: запостить свои снимки в интернет и озадачить тем самым всех пользователей сети в мире.

Ровно так и поступили 20 героев нашей подборки. Мы в редакции AdMe.ru до сих не разобрались, как именно им удалось обмануть время, но мы надеемся в самом скором времени разрешить эту загадку.

«Вы скажете: „Это же почтенная 40-летняя библиотекарша“. Но нет, это всего лишь я — 12-летний мальчик»

«Мне 26 лет, и я бы все отдал за то, чтобы у меня начала расти борода»

«Конец 80-х. Мне 13 лет, и я словно готова сделать карьеру менеджера среднего звена»

«Мне стукнуло 40! В последнее время начала работать над собой. Как вам?»

«Я выгляжу как 31-летняя мать-одиночка, которая хочет срочно поговорить с вашим менеджером. На деле же на этом фото мне 10 лет и я мужского пола»

«Мои волосы на той стадии, когда я выгляжу как типичный подросток начала 2000-х, сидящий в MySpace. А так мне 37, и да, мам, это не просто очередной период в моей жизни»

«На этом гламурном снимке мне 12 лет, но я выгляжу так, словно мне 35 и я хочу впарить вам отменный земельный участок с домом, расположенный неподалеку от школы»

«Я 30-летний профессор. Понимаю, что это звучит неубедительно, но это так»

«Мое школьное фото, на котором я выгляжу как 60-летний библиотекарь в своем кардигане, водолазке и очках с толстыми стеклами»

«Я в 16-летнем возрасте»

«На дворе 1986 год. Мне 13 лет, люди говорят, что мы с Томом Крузом одно лицо. Я — девушка»

«За один вечер я получила приглашение на свидание от 15-летнего парня и от 40-летнего мужчины. Обоим отказала. Мне, между прочим, 26»

«Это я, мне 18 лет»

«В 13 лет я выглядела как хорошо сохранившаяся 30-летка»

«В прошлом году мы с подругой играли в спектакле. Я слева, на тот момент мне было 28 лет»

«Это я в свои 16 лет. Я парень»

«Это я 9 лет назад (сейчас мне 22 года)»

«Мне 30 лет, и я счастлива»

«Это фото было сделано примерно за неделю до моего 14-летия»

«На этом фото мне 11 лет и я просто блистаю в бабушкином свитере. Сейчас мне 35»